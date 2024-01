Demîrtaş: Ez spasdarê gelê me yê welatparêz im

Hevserokê Giştî yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ê berê Selahattîn Demîrtaş ku li Girtîgeha Tîpa F ya Edîrneyê girtiye, têkildarî sersaxiya bavê xwe Tahir Demîrtaş peyamek nivîskî şand. Bavê Demîrtaş di 31ê Kanûna Pêşiyê de koça dawî kiribû.

“Xwedê ji we hemûyan razî be”

Peyama Demîrtaş bi têbiniya “Ji bo Rexistina me DEM Partiyê ya Amedê” dest pê kiriye. Demîrtaş weha gotiye:

“Merhaba hevalên hêja. Hêvîdarim ku hûn hemû baş bin. Di serî de navenda me ya giştî, parlamenterên me, rêveberên me yên bajar û navçeyan, ji ber xwedîderketin û piştevaniyê spasiya we hemûyan dikim.”

“Bi vê wesîleyê li ser navê xwişk-birayên xwe yên ku nekarîn tev li merasîma oxirkirinê bibin û malbata me; di serî de gelê me yê welatparêz, tevahiya saziyên me û Dayikên Aştiyê, spasiyên xwe pêşkeşî hemû seydayên me yên hêja, avadaniyên me yên ciwan û jinan ku ji bo organîzekirina şîn û definkirina cenazeyê gelek ked dan, ji bo kedkarên çapemeniyê ku hem li welêt hem jî li derveyî welat bi fedekarî xebat meşandin û bi hestiyariyeke mezin nêz bûn, ji bo hemû kesên duayên xwe kêm nekirin û dostên ku êşa me parve kirin dikim. Xwedê ji we tevan razî be. “

“Bi mamoste Selçûk re em silav û hezkirinên xwe ji we re dişînin.”

(TY/AY)