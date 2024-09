Ezên şerker

Nizanim hûn jî wilo ne? Min xwe dîtîye nedîtîye bi xwe re şer dikim, hêj ji zaroktîyê va..Tim sedema şer heye, tim hin tişt di hucûmê (ne di êrîşê de,ji ber ku êrîş… niha ji min re zehf naîf û nerm hat) de ne. Hin tişt xwarovîçko ne, neheq û bîlesebeb in, ne liyaq û hişqirêj in.

Na, eviya ne ew şerê li hember nefsê yê ku bi erebî jê re dibêjin “cîhadul ekber”e. Ev tiştek din, şerek tehl û tûj e. Tim qirika mirov tijî dike .Dengê mirov dixîne, li nîva şevan roniya nizanim çend rojan dide nav çavên mirov. Ne xew dihêle ne jî xeyal. Li nêva rojan bi tarîtîyek wilo êrîş dike ku her tişt ripîreş dibe. Ev tim wilo bû, lê bila ji niha û pê ve wilo nebe êdî.

Sînemê Nekşîne perdeya êvarê Û tiştên nedîtî nebêje êdî Heyat belkîyek e belkî Wê destmalê nehejîne û neyê Ji wan stranên kevnedûr Nehejîne destmalê, Sînemê Lew tu nikarî zuha bikî mijangên xezalekê Û dilopek rondik, kûrtir e ji behrekê Di axîna hespê qer de Gustîl şikestin, neyê Sînemê Êdî hîrehîrên hespan jî Xalxalok jî mizgînîyên derew tînin Heyat…belkîyek e belkî Û belavoka li binîya malan Danagire destên vala Bi xêr neyê, Sînemê! Hebûna destmala te jî min dilşad nake Lewre êdî êvar e

Ev helbesta ku ji 11-12ê Gulana 2007’an, ji zîndana Sêwazê destmal ji me re dihejîne jî şahid e ku em çiqas nerehet bûne, çiqas bêmecal.

Xwîya ye ku Sînem jî em in ya ku li ser wê helbest nivîsîye jî, yên ku niha van gotinan dixwînin û destmal dihejînin jî…Çiqas em…zehf in lê! Ku wek yên xelkê hema yek ba û xwe li derek vê dinê, li welatek azad veşarta nedibû? Na. Îllem gere kaos û geremol hebe. Gere hin ji min, hin ji min bikujin. Carna dibêm gelo ji ber hawara şikestinên dîrokî yên ku di hebûnê de olan dide (ji ber ku zanist dibêje jenosîd jî tevlî genetîkê dibe) ne wiha dixwazim xwe li tevî oqyanûs û golan wer bikim? Na. Tenê ne ve e. Kurdîtî tiştek welê ye ku tu bi hezar bizmaran li derek mîxkirî yî û hezar hespên dîn jî te ber bi xwe ve dikişkişînin. Her wilo hemî kund û qijik û pepûkên dinê jî bi ser te de dixwînin. Ew jî têr nake, tu bi heft şûjinan, bi heft sedsalên cuda ve têyî dirûtin û heft mekîneyên nebûnê jî te di nava xwe de dihêrin.

Hahoo… Bû wek t’erîfên pîrejinên me yên şareza. Ku digotin, serî li min bûye kundir, nava wî tije moristang in. Heftê û heft hespên hêç pê lê dikin û qijakên dinyayê tev tên wî nikul dikin û nizanim çi?

Bes tev jî rast in û bi ser de jî gotin têrî nakin…

Şeva Bagerê Bager dike zingezing li xebroşkên eywanan Cam bi baran in Çivîk nizanin xwe li ku veşêrin Îşev bager tevlê bayê dilê min dibe Li ser xanî û kolanan digere Her tişt dilerize Di hembêza şevê de Em çivîkên demê ne Me baskên xwe vekir Bagerê ka me bibe Belkî havîn li hin deran mabe

Bi bagera niha jî û ya li wê şeva zîndana Çewlikê ya ku vê helbestê daye nivîsandin jî bawer in em. Çimkî ew jî em in. Dema ku ez…wiha pir bin, her cûre rewş û hêz jî pêkan dibe. Kaos her tiştî piştrast dike. Bes ev şerê wiha dijwar carna diwestîne jî. Pêşîyên me bîla sebeb negotine: Bixwekirîyan derman tine. Ji ber ku mayînên ku xelkê li zevîyên mirov çandibe çiqas zor be jî, tên paqijkirin. Lê ku mayînvan mirov bi xwe be, paqijkirin gelek zor e. Bes em baş in dîsa jî. Dev ji tu tiştî bernadin.

De bila helbesta sêyemîn jî ji Sêv jî Me Dikujin were (Şeva Bagerê ji Dilavî ye):

Şanoyek e Heyat Şanoyek e heyat Lê tu kes rola xwe nalîze,heyhat! Dema ku heyat hat Em li ferên solên xwe digerîyan An jî em gotineke sivik bûn Li nava libên berûyan Me heyatê vexwar Tehma wê ma li devê me yê tî Bûrî heyat, bûrî! Ji stûyê me yê bi morî Şikestim li baweşînka Welatê jorî Jehrî bû heyat, me vexwar Şêrînîya xwe hîşt li devê me Derbas bû heyat Ji sîya dilê min, heyhat! Bisekine êdî mirinê Bibexşîne dara me ya jîyanê!

Ku ezên li hinavên mirov dîn nebin, mirov berîya ku bibe sîh salî, helbestên wiha dinivîsîne?

