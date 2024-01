Malbata Gulistan Dokûyê: Bila ev tarîtî bi dawî bibe

Xwendevana Zanîngeha Mûnzûrê Gulistan Dokû, ji 5ê Kanûna Paşiyê ya 2020an û vir ve winda ye. Dokû, sê sal berê li Dêrsimê winda bûbû.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Malbata Dokûyê ji ber salvegera bûyerê ya 4emîn çûye Dêrsimê. Dayik û bavên Dokûyê ewilî li edliyeyê bi dozger re hevdîtin kirin. Dozger ji malbatê re gotiye “em lêkolîn dikin.” Piştre malbatê li Qada Seyît Riza daxuyaniyeke kurt da.

Xwişka Gulistanê Aygul Dokûyê di daxuyaniyê de wiha got: “Îro sala 4êmîne ku Gulistan tune ye. Di nava çar salan de tenê hejmar hatin guhertin. 1,2,3 sal çêbûn Gulistan nîne, 4 sal çêbûn Gulistan nîne. Gulistan 4 sal in di nav tarîtiyê de ye. Yekane daxwaza me heye ku Abarakov were darizandin. Gulistan ji vê tarîtiyê derkeve. Nasname, ol û zimanê vê êşê nîne. Ji ber vê yekê divê her malbata ku li vî welatî keçek heye xwedî li Gulistanê derkeve. Em dixwazin xwedî lê were derketin. Bila ev tarîtî bi dawî bibe.”

Malbatê pişt re bi rayedarên Miduriyeta Polîsan a Bajêr re hevdîtinek kirin. Malbat dawiyê dê biçe walîtiyê.

Çi bûbû?

Gulîstan Dokû, xwendekara zanîngeha roja 5ê Kanûna Paşiya 2020an venagere wargeha ku lê dimîne.

Hevalên Dokûyê yên wargehê piştî nikarin têkiliyê bi Dokûyê re daynîn serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin û malbata wê agahdar dikin.

Malbata Dokûyê tên bajêr û di 6ê Kanûna Paşiyê de serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin ku keça wan wenda bûye.

Polîsan ji bo Gulistan bê dîtin bi hevalên wê re hevdîtin dike, sînyalên telefona wê dişopîne û qeydên MOBESEyê yên bajêr lêdikol in.

Di lêkolînan de diyar dibe ku Dokû di saet 11.29an de li wêstgeha wesayîtan ya Kolana Ataturkê li wesayita ku diçe zanîngehê sûwar dibe.

Piştre îfadeya seyaqê wesayîtê tê girtin ku seyaq dibêje ew nizan e Dokû li kîderê li wesayîtê peya bûye.

Piştî îfadeya seyaq hatiye pêşbînîkirin ku Dokû li ser Pireya Sari Saltûk peya bûye ku li wir jî kamera tune ye.

Jinan û malbata Dokûyê ji bo ku Gulistan bê dîtin têkoşiyan e. li ser vê yekê biryara valakirina bendavê hatiye girtin.

Di 17ê Hezîranê de ji bo ku Zeynal A. weke gumanbar were girtin daxwazname ji bo Serdozgeriya Komarî a Dersîmê hatiye dayîn.

(AY)