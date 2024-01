Ji LGBTI+yan bo Partiya Refahê ya ji nû ve: Bajar yên me ne

Partiya Refahê ya ji nû ve(YRP) duh (24ê Kanûna Paşiyê) di çarçoveya kampanya xwe ya hilbijartina herêmî ya 31ê Adara 2024an de vîdyoyeke nû belav kir.

Di vîdeoya ku têde sûcê cudakariyê û axaftinên nefretê heye de YRPyê wiha gotiye: “Heke exlaq tunebe LGBT heye! Em ê rêxistinên jirêderketiyên zayendî ji bajarê xwe derxînin" YRP li ser van gotinan li medyaya civakî rastî bertekan hat.

Hefteya Rûmetê ya LGBTI+ ya Stenbolê derbarê mijarê de Doza Trîlyonên Winda bi bîr xist û wiha got:

“Ger exlaq tunebe, ‘Doza Trîlyonên Winda’ heye ku Necmettîn Erbakan ji bo wî 2 sal û 4 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn. Hûn ê nikaribin rêxistinên jêrêderketiyên zayendî derxînin. Bajar yên me ne, hinek ji me li vir ji dayîk bûne, hinek ji me koçberî van deran bûne, hinek jî ji vir koçber bûne. Ev bajar yê me ye.

Dijminên jinan yên diz, em bang li we dikin: Destên xwe ji kûçikên kolanan jî dûr bigirin.

"Ma exlaq li ser we ma ye?"

Hin bertekên din ên li ser medyaya civakî weha ne:

Derhênera Weşana Giştî ya Kaos GLê Yildiz Tar: "Ma exlaq li ser we ma ye? Bi mercedesê pirtûka xweşî û kêfiyên dercivakî nivîsiye: Gelek şikir ku em ji xwezîpêanînê playboyê bazara Bilkent Fatîh Erbakan dersa exlaqê nagirin û pêdiviya me pê nîne"

Pispora Rêxistina Maden-Îşê ya Serbixwe Başaran Aksu: "Heke exlaq tunebe, holdîng û hêzên holdînghez hene."

Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya DEVAyê yê Antalyayê û Parêzer Erdem Ateş: "Ger exlaq tunebe, dizî, gendelî, rant, derew, bertil û bêedaletî heye!”

(TY/AY)