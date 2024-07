Rapora binpêkirina mafên LGBTÎ+yan ya meha Hezîranê hat weşandin

Rapora "Di meha Hezîranê de Binpêkirinên Mafên LGBTI+yan" ya ku ji Komeleya Kaos GLyê Defne Guzelê amade kiriye, îro hat weşandin.

Di raporê de bal kişandine ser binpêkirinên mafan û cezayên qanûnî yên li dijî LGBTÎ+yan ên ku di Meşên Rûmetê yên meha Hezîranê de li bajarên cuda yên Tirkiyeyê hatin lidarxistin.

Rapor bi sernavên, "Bîlançoya Meha Rûmetê", "Binpêkirin", "Hedefnîşandan" û "Rewşa Dozan" hatiye amadekirin. Mijarên di raporê de derketine pêş weha ne:

Bîlançoya Meha Rûmetê

Meşa Rûmetê ya Eskîşehîrê: Daxuyaniya çapemeniyê û Meşa Rûmetê ya ku diviyabû di 9ê Hezîranê de li ber Bîrdariya Ûlûsa Eskîşehîrê bihata kirin, ji aliyê polîsan ve hat astengkirin. 10 aktîvîstên LGBTÎ+ yan hatin desteserkirin. Ji wan 4 bi daxwaza girtinê ji bo dadgehê hatin şandin. Lê belê hemû aktîvîst serbest bûn.

Daxuyaniya çapemeniyê û Meşa Rûmetê ya ku diviyabû di 9ê Hezîranê de li ber Bîrdariya Ûlûsa Eskîşehîrê bihata kirin, ji aliyê polîsan ve hat astengkirin. 10 aktîvîstên LGBTÎ+ yan hatin desteserkirin. Ji wan 4 bi daxwaza girtinê ji bo dadgehê hatin şandin. Lê belê hemû aktîvîst serbest bûn. Meşa Rûmetê ya LGBTI+yan ya Stenbolê: Walîtiya Stenbolê meş qedexe kir û gotina "komên derqanûnî" bikaranî û rê girtin. Tevî qedexeyan jî 22emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê di 30ê Hezîranê de hat lidarxistin. Di encamê de 15 kes hatin desteserkirin û bi şev serbest hatin berdan.

Walîtiya Stenbolê meş qedexe kir û gotina "komên derqanûnî" bikaranî û rê girtin. Tevî qedexeyan jî 22emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê di 30ê Hezîranê de hat lidarxistin. Di encamê de 15 kes hatin desteserkirin û bi şev serbest hatin berdan. Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê: Walîtiya Stenbolê beriya 10emîn Meşa Rûmetê ya Transan rawestgehên metroyê girt.

Walîtiya Stenbolê beriya 10emîn Meşa Rûmetê ya Transan rawestgehên metroyê girt. Meşa Rûmetê ya Enqereyê: Di 12ê Hezîranê de çalakvanên LGBTI+ tevî astengiyên polîsan meşiyan.

Binpêkirinên mafan

Sansurkirina Sonda Doktoran: Li Enqere, Bolu û Orduyê gotina "meyla zayendî" hat qedexekirin, xwendekaran protesto kirin.

Li Eregliyê Tacîza Polîsan: Li Eregliya Zonguldakê polîsan derbarê 2 kesan de lêpirsîn da destpêkirin.

Li Meclîsê Çenteyê Bi Rengê Keskesor Hat Astengkirin: Di serdana Meclîsê de çenteyên bi rengê keskesorê hat astengkirin.

Li Bursayê Plaj Hat Girtin: Li Karacabeyê plaja jinan hat girtin.

Qedexekirina Lîstikên Dîjîtal: Lîstikên bi navê Tell Me Why Dragon Age ji ber naverokên LGBTI+yan hatin qedexe kirin.

Transfobiya li LC Waikikiyê: Karkera jin a trans ji kar hat derxistin.

Êrîşî Mika Raunê kirin: Jina trans Mika Raunê rastî êrîşê hat.

Hedefnîşandan

Komeleya Jinan a Komarê, Akit, Platforma Malbata Mezin: LGBTI+ hedef girtin.

Serokê Meclisê: Serdana Platforma Malbata Mezin qebûl kir û LGBTI+ wek ji rê derketî bi nav kir.

Kovara ku Piştevaniya wê Diyanet dike: LGBTI+ hedef girtin.

Serokomar: Kêmbûna rêjeya çêbûna zarokan bi LGBTÎ+yan ve girêda. Di 40emîn danişîna doza Ahmet Yildizê de careke din edalet pêk nehat

Doz

Biryara Dadgeha Destûra Bingehîn ya ji bo Kayayê: Ji bo aktîvîsta mafên LGBTI+yan Efruz Kayayê ku di sala 2019an de xwestibû nûçeyên cudaxwaz were astenkirin, biryara erênî hat dayîn.

Doza Ahmet Yildizê: Danişîna 40emîn a di 27ê Hezîranê de pêk hat. Danişîn taloqî 17ê Nîsanê kirin. (TY/AY)