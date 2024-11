Nazan Kesal bi lîstîka ‘Birînên Min Ji Evînê ne’ behsa jiyana Furûx Furûxzadê kir

Di roja yekem de lîstika nû ya bi navê ‘Çalakiya Mal Çêkirî’ ku ji aliyê lîstikvanên jin ên Şanoya Bajêr ve care yekem hatî lîstin, festîvalê destpê kir. Di roja duyem de jî lîstîka bi navê ‘Gong’ ê ku tenê bi mûzîk û dansê axaftina bedenê hebû, hat lîstîn.

“Lîstîka Birînên Min Ji Evînê ne”

Di roja sêyemîn de lîstîka ji yek kesî ya bi navê ‘Birînên Min Ji Evînê ne’ ( Yaralarım Aşktandır) ku ji aliyê lîstîkvan Nazan Kesalê ve hat lîstin , li ser dikê bû. Lîstik qala jiyana helbestvana îranî Furûx Furûxzad a ku hê di temenekî ciwan de di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji dest dide.

Navê xwe ji helbesta Furûxê digire

Lîstîkê her wiha navê xwe ji helbesta Furûxê girtiye û destpêka lîstikê jî ji kêliya piştî mirina Furûxê ya ku di 2 rojan laşê wê nayê veşartin ve destpê dike.

Wek tê zanîn ku di dema Furûxê de li îranê hema bêjin tu mafê jinan tune bû û îro jî jixwe bi haman awayî ev rewşa îranê didome. Ji ber vê yekê jî Furûx dema helbestan dinivîsê jî destpêkê bi awayekî veşartî dinivîse û piştre her diçe bi dengekî bilindtir helbestên xwe dinivîse û dixwîne.

2 rojan cenazeyê wê li erdê dimîne

Ji ber ku Furûx li hember mela û oldarên Îranê bi tu awayî paş de gav navêje,, dema di qezayê de jiyana xwe ji dest dide jî, ji aliyê tu mela ango oldaran ve nayê şûştin û ji ber vê yekê jî cenazeyê wê du rojan li erdê dimîne. Dawiya dawî ji aliyê helbestvanekî ve du roj şûn de tê şûştin û veşartin.

Destpêka ‘Birînên Min ji Evînê ne’ jî ji dawiya van herdû rojan destpê dike û bi helbest û xalên jiyana Furûxê dewam dike. Di her kêliyeke lîstîkê de Nazan Kesal, helbestvan Furûx pir serkeftî dianî ber çavên temaşevanan.

Lîstîk diyarî Narîn Gûranê kirin

Di dawiya lîstîka ku saetekî berdewamkirî de Nazan Kesal spasdariyên xwe ji Şanoya Bajêr a Amedê kir û her wiha lîstîka xwe diyarî Narîn Gûrana ku bi awayekî ne diyar’ di nav malbata xwe de hat qetilkirin. Nazanê wiha got: “Ez vê lîstîkê diyarî zaroka ku kezeba me tevan bi çîroka wê peritî (Bêguman hemû mirin kezeba me dişewitînin) ya Narîn Gûrana ku îro doza wê li Amedê didome, dikim. Her wiha ji bo hemû zarokên keç diyar dikim.”

(WT/AY)