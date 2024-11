Li ser medyaya civakî çalakiya Rojîn Kabaîşê: Em edaletê dixwazin

Xwendekara Zanîngeha Yuzuncu Yilê(YYU) Rojîn Kabaîş di 27ê Îlonê de wenda bû û di 15ê Cotmehê de termê wê li qeraxa gundê Melaqasim ku ber Gola Wanê ye hatibû ditîn. Navenda Mafên Jinan a Baroya Wanê ji bo Kabaîşê li ser platforma medyaya civakî ya Xê bi sernavê “#Rojiniçinadalet”(Jiborojînêedalet) çalaki li dar xist.

Navenda Mafên Jinan a Wanê bal kişand ser biryara nepenîtiyê ya di dosyayê de û diyar kir ku heta ku bizanibin çi bûye bi Kabaîşê ew ê bipirsin.

"Em ê dosyeyê bişopîne"

Daxuyaniya ku li ser hesabê Xê yê Navenda Mafên Jinan hatiye weşandin, wiha ye:

“Xwendekara Zanîngeha Yuzuncu Yilê(YYU) Rojîn Kabaîş di 27ê Îlonê de piştî ku li stargeha KYKyê derket hat wendakirin û di 15ê Cotmehê de termê wê li qeraxa gundê Melaqasim ku ber Gola Wanê ye hatibû ditîn. Heta ku bizanibin ka çi bûye bi Kabaîşê û edalet pêk were ew ê bipirsin! Çi bû bi xwişka me Rojînê? Weke Navenda Mafên Jinan em radigihînin ku em ê dosyayê bişopînin. Heta edalet ji bo Rojînê pêk were em li vir in."

Hin postên têkildarî mijarê wiha ne:

Yeşim Salkim: “Yên ji bo Rojînê edaleta dixwazin li ber çavê min mirov in. Her weha, hûn dipirsin ka çi hat serê wan kesên ku pitikan qetil dikin? "Li vî welatî pirsgirêka bekayê heye “#Rojiniçinadalet”

Meral Daniş Beştaş: “Di 15ê Cotmehê de cenazeyê Rojînê hat dîtin. 25 roj derbas bûn, lê hê jî lêpirsîneke bi bandor nehatiye kirin. Em bersiva pirsa ku bi Rojînê çi bûye dixwazin. “#Rojiniçinadalet”

Şaxa Wanê: "Gelek wext di ser wendabûna Rojînê de derbas bû. Tevî vê wextê ATKyê hê jî rapora xwe aşkere nekiriye. Em ê tu carî dev ji pirsa ku çi hatiye serê Rojînê bernedin.”

