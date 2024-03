Jinan li Amed, Şirnex û Wanê 8ê Adarê pîroz kirin

Bi pêşengiya Tevgera Jinên Azad (TJA), Meclîsa Jinan a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan(DEM Partî) bi dirûşmeya “Bi jin jiyan azadiyê” ber bi azadiyê ve", di saetên nîvroyê de mîtîngên Amed, Êlih, Şirnex, Mêrdîn, Wan, Mêrsîn û Xarpêtê dest pê kir.

Amed

Jinên ku li Meydana Îstasyonê ya Amedê kombûn û pankartên “Ji Amedê heta Enqereyê em Gultan Kişanakê silav dikin”, “Em bi têkoşîna jinên beluc, afxan, îranî û pakistaniyan re ne”, “Bi jin, jiyan, azadiyê em ji şer re dibêjin na” û “Em ê xerabiya we ya birêxistinkirî, bi têkoşîna xwe ya birêxistinkirî têk bibin” hildan.

Komeleya Jinan a Rosayê, DEM Partî, Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) û TJA bi kortejên cuda ketin qada mitîngê.

Şirnex

Tevgera Jinên Azad (TJA) bi boneya 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî li navçeya Cizîr a Şirnexê mitîng li dar xist. Endamên Meclisa Dayikên Aştiyê, Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) a Şirnexê û berdevka partiyê Ayşegul Dogan, namzetên hevşaredariyê yên bajar û navçeyan û bi sedan jin tev li mitîngê bûn.

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Doganê li vir bang li jinan kir.

Wan

Di mîtînga 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî ya Wanê de Hevseroka Giştî ya DBPyê Çîgdem Kiliçgun Ûçar axivî.

Bi kurtasî Ûçarê di axavtina xwe de weha got:

“Pergala ku jinan li Rojava ava kirin, cisaret da pergala azadiya jinê û hemû pergal serûbin kir. Em li dijî vê pergala li me tê ferzkirin em hene, em hebûn û dê her hebin. Silav ji rêhevalên me yên jin ên pêşengtiyê ji me re dikin.”

“Bersiva herî xurt dê em jin bidin îktîdara AKP-MHP’ê ya dijminatiyê li jin û kurdan dike. Di serdema vê îktîdarê de 7 hezar jin hatin qetilkirin. Yek ji mijara herî zêde di hilbijartinan de li ser tê axaftin, pergala hevserokatiyê ye. Jinên di girtîgehan de bersiva herî baş didin bê ka jin dê çawa siyasetê bikin. Weke kesên ev têkoşîna dewr girtin, em ê rê nedin siyaseta mêr û pergala me tune dihesibîne. Di hilbijartinên rêveberiyên herêmî de tu partiyan nekarîn xwe bigihînin kapasîteya partiya me û siyaseta me.”

