Di pîrozbahiya 1ê Gulana Wanê de rojnameger li pêş kortejê bûn: “Hûn ê nikaribin bêdeng bikin”

1ê Gulanê Cejna Karkeran li bajarên cuda yên Tirkiyeyê hat pîrozkirin. Bi hezaran kedkar ji bo mîtîngên 1ê Gulanê yên li Êlih û Wanê hatin cem hev.

Êlih

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê mîtînga 1ê Gulanê Cejna Karkeran a di pêşengtiya Platforma Ked û Demokrasiyê ya Elihê de tê li dar xistin dest pê kir. Pêkhateyên platformê, nûnerên partiyên siyasî û gelek karker û kedkarên ji bo mitînga herêmî ya bi dirûşmeya “Li dijî xizanî, bêewlehî, kedxwarî û zextan ji bo yekitî, têkoşîn û piştevaniyê û hêviyê mezin bikin em biçin 1’ê Gulanê” tê lidarxistin hatin bahev, li Xaçerêya Word Mar a li Bûlwara Tûrgût Ozal hatin bahev. Hevseroka Giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çîgdem Kiliçgun Ûçar, Sekreta Jinan a Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK) Done Gevher û Serokê Şaxa Petrol Îş’ê yê Êlihê Veysel Kartal dê weke axêver tev li mitîngê bibin. Bi hezaran kesên ji bo mitîngê hatin bahev, demekî dirêj govend gerandin.

Di mitînga ku pankartên “Biharê jî aştiyê jî dê jin bînin” , “Em ê ya ku mafê me ye bigirin” , “Zimanê me rûmet û hebûna me ye” û “Bijî 1’ê Gulanê” hatin vekirin de girseyê her tim dirûşmeyên “Bijî Yekê Gulanê” û “Em ê bi berxwedanê serbikevin” berz kirin. Girse bi korteje li gel dahol û zirneyan ber bi Parka Jinan a 8’ê Adarê kumitîng lêhat lidarxistin meşiyan.

Wan

Mitînga Herêmî ya Wanê ya 1ê Gulanê ku bi dirûşma “Ked ya me ye gotin ya me ye” di pêşengtiya KESK, DÎSK, Baroya Wanê, Odeya Bijîjkan a Wan û Colemêrgê, Odeya Bijîjkên Diranan û TMMOB’ê de hat lidarxistin bi korteja meşê dest pê kir. Bi dehan kedkar di saetên serê sibê de li ber AVM’ya Gunpaşê hatin bahev. Kedkarên dirûşma “Bijî 1’ê Gulanê” berz kirin ber bi Parka Mûsa Anter ku mitîng lê were lidarxistin ve bi rê ketin. Pêşiya korteja ku sendîka, partiyên siyasî û rêxistinên sivîl ên civakî tev li wê bûn Komeleya Rojnamevanan a Dîcle Firatê (DFG) û Komeleya Rojnamevanan a Jinan a Mezopotamyayê (MKG) cih girtin. Kedkarên Çapemeniya Azad ên bi pankarta “Hûn nikarin bêdeng bikin” meşiyan dirûşmeya “Çapemeniya Azad nikare were bêdengkirin” berz kirin.

Hevserokê Giştî yê KESK’ê Ahmet Karagoz, Hevşardara Bajarê Mezin a Wanê Neslîhan Şedal, Hevserokê Giştî yê DBP’ê Keskîn Bayindir û Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari di mitîngê de axivîn.

Fazil Demîr, Koma Janya û Babetna di mitîngê de derketin ser dikê.

(AO/AY)