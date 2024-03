Dîcle Muftuoglû piştî 303 rojan serbest bû

Hevseroka Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) û Edîtorê Ajansa Mezopotamyayê (MA) Dîcle Muftuoglû piştî 303 rojan di 3emîn danişînê de serbest bû.

3emîn danişîna doza Muftuoglûyê li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat. Muftuoglû li Girtîgeha Girtî ya Jinan a Sîncanê bi rêya Sîstema Deng û Dîmenê (SEGBÎS) beşdarî danişînê bû. Li danişînê parêzerên Muftuoglûyê Resul Temur, Veysel Ok û Mehmet Emîn Aktar amade bûn.

Di danişînê de şahidê nepen hat guhdarkirin. Deng û dîmenê şahidê nepen ku bi SEGBÎSê tevlî danişînê bû, hat guhertin. Şahid diyar kir ku Mûftûoglû li MAyê dixebite û got ku ew ji xebatkarên jinan ên li wir berpirsyar û wekî nûner beşdarî civînên bi rêxistinên jinan re dibe.

Li ser îfadeya şahide nepen, serokê dadgehê ev pirs kir: "Gelo ew van xebatan di çarçoveya rojnamegeriyê yan jî di çarçoveya xebatên rêxistinî de dike?" Şahid wiha got: “Di çarçoveya xebatên rêxistinî de vê yekê dike. Dema şahidê nepen îfadeyên xwe yên sûcdar berdewam kir û got ku Mûftûoglûyê ji jinan nûçe û gotar xwestiye, li salona dadgehê ken bi kesên li wir ketin.

Muftuoglû têkildarî gotinên şahide nepen wiha got: “Ez 15 sal in rojnamevaniyê dikim. Li Ajansa Mezopotamyayê dixebitim. Beriya niha li Ajansa Nûçeyan a Etkînê û Ajansa Nûçeyan a Dîcleyê xebitîm. Di heman demê de rêvebera DFG’ê û damezrînera wê me. Ez difikirim ku haya şahid ji rojnamevaniyê nîne.”

Muftuoglû ya got ku “Tenê bêbextî û îdiayên razber hene” wiha berdewam kir: “Di çarçoveya xebatên rojnamevaniyê de 15 salan nûçegihanî kir. Ez li gelek bajaran xebitîm. Beriya ku bêm girtin edîtor bûm. Li navenda nûçeyan hiyerarşiyeke pîşeyî heye. Ji bo ku bernameya xwe ya weşanê amade bikin neçarin civînan bikin. Nûçegihan pêşniyarên xwe pêşkeş dikin, li gel van edîtorên li navenda nûçeyan dixebitin jî têkildarî mijarên di rojevê de pêşniyaran dikin. Ev ne ferman e. Ev bi temamî bûyereke pîşeyî ye.”

Muftuoglû wiha dirêjî da axaftina xwe: “Xeteke weşanê ya her ajans û rojnameyê heye û di vê çarçoveyê de nûçeyan çêdike. Dema rojeveke weke karesata madenê ya Licikê çêbû hemû nûçegihan diçin wir û ji aliyê navenda nûçeyan ve pêşniyar tên kirin. Duh li vî welatî ji aliyê zilaman ve 8 jin hatin qetilkirin. Li welatekî wiha helbet navenda nûçeyan dê vê nîqaş bike, bi rêxistinên jinan re hevdîtinê bike, ji bo ku têkoşîna li dijî vê tê dayîn nîşan bide dê bi wan re hevdîtinê bike. Ez tev li hemû daxuyaniyên saziyên jinan ên li wî bajarî tên lidarxistin dibim. Weke rojnamevanekî karê min ev e. Navenda MA’yê Stenbol e ji ber vê yekê îdiaya şahid derew e. Tenê îdiayeke wî jî ne rast e. Di nava rewşeke ku xebatên me yên pîşeyî krîmînalîze dike de ye.”

Temûr: Divê doz were vekirin

Parêzer Resûl Temûr jî wiha axivî: “Şahidê nepen bi motivasyona cezakirinê tevdigere. Şahidê nepene, şahidiniyê derbas dike û li cihê dozger rûdine. Şahidê nepen, arasteyî sûcdarkirineke kolektîf tê kirin û armanc dike ku rojnamevanan bi awayekî kolektîf ceza bike. Divê ev îfade ji bo hukmî esas neyên wergirtin.”

Prz. Temûr, nûçeyên ku Muftuoglûyê di mehên Hezîran û Tîrmehê yên 2014’an de çêkirine pêşkeşî dadgehê kir û got: “Di pêvajoya mehekê de nûçeyen ku nîşan didin Muftuoglû li vir e ev in. Bi vî awayî dê derkevin holê ku tu rastiya beyanên şahidê vekirî nîne.”

Temûr ê qala beyanên şahidê vekirî Kerem Gokalp ê di danişîna beriya niha de hate guhdarkirin kir, ev tişt gotin: “Beyanên şahidê vekirî Kerem Gokalp ne rast in. Min di du danişînan de anî ziman, muwekîla min beriya niha di 5’emîn Dadgeha Cezayê Giran de hate darizandin. Darizandina li vir û ya li wir heman e. Ji ber vê yekê ji bo ku em rewşê zelal bikin em bi Dr. Tîmûçîn Koprulu re ketin têkiliyê û nirxandin jê xwest. Rapora kesê pispor hate amade kirin: Got ku doza dubare ye û divê were redkirin.”

Yek ji parêzerên Dîcle Muftuoglû Veysel Ok jî wiha got: “Her hevoka ku şahidê nepen gotiye, her rojnamevanê li vê eywanê hemûyan eleqedar dike. 3 danişînin em rojnamevaniyê ji we re dibêjin. Ev doz ji Dîcleyê derbas bûye; li ser îfadeyên şahid hûn hemû rojnamevanan krîmînalîze dikin. Herkes ferman digire. Nûçegihan jî fermanê didin. Nirxa nûçeya girtina Ocalan nîne? Tişta ku divê nûçeya wê were çêkirin divê illeh xweşiya we biçe.”

Dozger bi hinceta “Beyanên şahidan, qeydên telefonan û gumana sûc a bihêz” xwest ku girtina Muftuoglû berdewam bike.

Bila bêhiqûqî bi dawî bibe

Dîcle Muftuoglû ya têkildarî mutalaya dozger mafê axaftinê wergirt, wiha got: “10 meh in weke rojnamevanekê girtî têm darizandin. Ev bi tena serê xwe ji azadiya raman û çapemeniyê re astengî ye. Lêpirsîneke bi îfadeya şahid hatiye destpêkirin heye. Di pêvajoya darizandinê de jî ev îfade hatin pûçkirin, delîlên şênber hatin pêşkeşkirin. Li dijî îdiayên ku rast in darizandina min a weke girtî ji bo min sosret e. Li pêşiya kirina pîşeya min jî astengî ye.”

Şandeya dadgehê birayara berdana Muftuoglû da. Şandeya biryara qedexeya derketina derveyî welat jî da, danişîn taloqî 13ê Hezîranê kir.

(HA/AY)