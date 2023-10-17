Filistin Film Enstitüsü 12 Gazze filmini erişime açtı
Filistin Film Enstitüsü (PFP) "Kışkırtılmamış Anlatılar" (Unprovoked Narratives) isimli 12 filmlik bir programı erişime açtı. Enstitü sitesinde filmleri, "Gazze'nin güzelliğini, halkını, mücadelesini ve hayatta kalmasını kutlayan bir dizi film" şeklinde duyurdu.
21 Ekim'e kadar çevrimiçi izlenebilecek filmler şöyle:
Gaza Calling (2012), belgesel. Yönetmen: Nahed Awward
Tale of the Three Jewels (1995), kurmaca. Yönetmen: Michel Khleifi
Ouroboros (2017), deneysel. Yönetmen: Basma Alsharif
Ambulance (2016), belgesel. Yönetmen: Mohamed Jabaly
Scenes of the Occupation from Gaza (1973), belgesel. Yönetmen: Mustafa Abu Ali
To My Father (2008), belgesel. Yönetmen: Abdel Salam Shehada
Condom Lead (2013), kurmaca. Yönetmen: Tarzan Nasser & Arab Nasser
Gaza Ghetto: Portrait of a Palestinian Family (1985), belgesel. Yönetmen: PeÅ Holmquist, Joan Mandell, Pierre Bjorklund.
One More Jump (2019), belgesel. Yönetmen: Emanuele Gerosa
Shujayya (2016), belgesel. Yönetmen: Mohammed Almughanni
Samouni Road (2018), belgesel. Yönetmen: Stefano Savona
Habibi (2011), kurmaca. Yönetmen: Susan Youssef.
(AÖ)