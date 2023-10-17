ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 14:28
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 14:48
1 dk Okuma

Filistin Film Enstitüsü 12 Gazze filmini erişime açtı

21 Ekim'e kadar çevrimiçi izlenebilecek filmler, "Kışkırtılmamış Anlatılar" başlığıyla izleyiciyle buluşuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/filistin-film-enstitusu-12-gazze-filmini-erisime-acti.jpg
*"One More Jump"

Filistin Film Enstitüsü (PFP) "Kışkırtılmamış Anlatılar" (Unprovoked Narratives) isimli 12 filmlik bir programı erişime açtı. Enstitü sitesinde filmleri, "Gazze'nin güzelliğini, halkını, mücadelesini ve hayatta kalmasını kutlayan bir dizi film" şeklinde duyurdu.

21 Ekim'e kadar çevrimiçi izlenebilecek filmler şöyle:

Gaza Calling (2012), belgesel. Yönetmen: Nahed Awward
Tale of the Three Jewels (1995), kurmaca. Yönetmen: Michel Khleifi
Ouroboros (2017), deneysel. Yönetmen: Basma Alsharif
Ambulance (2016), belgesel. Yönetmen: Mohamed Jabaly
Scenes of the Occupation from Gaza (1973), belgesel. Yönetmen: Mustafa Abu Ali
To My Father (2008), belgesel. Yönetmen: Abdel Salam Shehada
Condom Lead (2013), kurmaca. Yönetmen: Tarzan Nasser & Arab Nasser
Gaza Ghetto: Portrait of a Palestinian Family (1985), belgesel. Yönetmen: PeÅ Holmquist, Joan Mandell, Pierre Bjorklund.
One More Jump (2019), belgesel. Yönetmen: Emanuele Gerosa
Shujayya (2016), belgesel. Yönetmen: Mohammed Almughanni
Samouni Road (2018), belgesel. Yönetmen: Stefano Savona
Habibi (2011), kurmaca. Yönetmen: Susan Youssef.

(AÖ)

filistin israil Gazze
ilgili haberler
İsrailli 65 aydın: Sivillere yönelik saldırılar mazur gösterilemez
17 Ekim 2023
/haber/israilli-65-aydin-sivillere-yonelik-saldirilar-mazur-gosterilemez-286482
ilgili haberler
İsrailli 65 aydın: Sivillere yönelik saldırılar mazur gösterilemez
17 Ekim 2023
/haber/israilli-65-aydin-sivillere-yonelik-saldirilar-mazur-gosterilemez-286482
Sayfa Başına Git