Filistin Film Enstitüsü 12 Gazze filmini erişime açtı

Filistin Film Enstitüsü (PFP) "Kışkırtılmamış Anlatılar" (Unprovoked Narratives) isimli 12 filmlik bir programı erişime açtı. Enstitü sitesinde filmleri, "Gazze'nin güzelliğini, halkını, mücadelesini ve hayatta kalmasını kutlayan bir dizi film" şeklinde duyurdu.

21 Ekim'e kadar çevrimiçi izlenebilecek filmler şöyle:

Gaza Calling (2012), belgesel. Yönetmen: Nahed Awward

Tale of the Three Jewels (1995), kurmaca. Yönetmen: Michel Khleifi

Ouroboros (2017), deneysel. Yönetmen: Basma Alsharif

Ambulance (2016), belgesel. Yönetmen: Mohamed Jabaly

Scenes of the Occupation from Gaza (1973), belgesel. Yönetmen: Mustafa Abu Ali

To My Father (2008), belgesel. Yönetmen: Abdel Salam Shehada

Condom Lead (2013), kurmaca. Yönetmen: Tarzan Nasser & Arab Nasser

Gaza Ghetto: Portrait of a Palestinian Family (1985), belgesel. Yönetmen: PeÅ Holmquist, Joan Mandell, Pierre Bjorklund.

One More Jump (2019), belgesel. Yönetmen: Emanuele Gerosa

Shujayya (2016), belgesel. Yönetmen: Mohammed Almughanni

Samouni Road (2018), belgesel. Yönetmen: Stefano Savona

Habibi (2011), kurmaca. Yönetmen: Susan Youssef.

(AÖ)