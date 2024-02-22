Depo ve Documentarist’in birlikte düzenlediği SaturDox, dört yıl aradan sonra yeniden başlıyor.

Bu sene 24 Şubat ve 4 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Tophane’deki Tütün Deposu’nda düzenlenecek SaturDox Belgesel Buluşmaları, Filistin’deki yaşam ve direnişi konu alan filmlere odaklanıyor.

“Yok Olmaya Karşı: Filistin Filmleri” programında, film gösterimlerinin yanı sıra Filistin’deki işgal ve özgürleşme hareketlerinin tarihi ve bugününe dair konuşmalarla birlikte şiir ve edebiyat okumaları da yer alıyor.

Programda yer alan filmler, Filistinlilerin 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze’deki gündelik yaşamlarının olağanüstü koşullarından, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından maruz bırakıldıkları baskıya ve Filistinlilerin mücadelesine tanıklık ediyor.

Program

24 Şubat Cumartesi

Bir Daha Atla

Yönetmen: Emanuele Gerosa

İtalya, İsviçre, Lübnan, 2019, 83’

Söyleşi: Hasan Tahrawi, Filistinli gazeteci

Gazze Parkur Takımı’nın kurucuları olan Jehad ve Abdallah, Gazze Şeridi’nde birlikte büyüyüp yetişir, ama sonradan ilgi alanlarının farklılaşması nedeniyle yıllarca ayrı kalırlar. Şimdi ise kendileri gibi hapiste doğanlar için özgürlüğe kavuşmanın yollarını aramak adına kendilerini her zamankinden daha fazla birlik olma gereksinimi içinde bulurlar.

9 Mart Cumartesi

Aisheen (Gazze’de Hâlâ Hayattayız)

Yönetmen: Nicolas Wadimoff

İsviçre, Katar, 2010, 86’

Söyleşi: Selim Sezer, Harun Turgan ve Irmak Karasu (BDS Hareketi)

Aisheen (Gazze’de Hâlâ Hayattayız) felaketten sonraki bekleyişi anlatıyor. Dünyanın en büyük hapishanesinin içinde daha iyi bir gelecek için bekleyiş. Bu sıradan (ama bu filmle başka anlamlar kazanan) yerlerdeki karşılaşmalar aracılığıyla, film farklı bir Gazze portresi çiziyor.

23 Mart Cumartesi

Toprak ve Ekmek

Yönetmen: Ehab Tarabieh

İsrail, Filistin, 2019, 89’

Söyleşi: Erhan Keleşoğlu, Siyaset Bilimci

Yönetmen Ehab Tarabieh’in kurguladığı Toprak ve Ekmek, insan hakları örgütü B’Tselem’in sağladığı kameralarla çekilen düzinelerce kısa filmden oluşuyor.

4 Nisan Perşembe

Hayalet Avcılığı

Yönetmen: Raed Andoni

Fransa, Filistin, İsveç, Katar, 2017, 94’

Söyleşi: Ayşe Düzkan, yazar, BDS aktivisti

Yönetmen Raed Andoni, Kudüs’teki Moskobiya sorgu merkezinin, eski mahkûmların gözetiminde ve onların anılarına dayanarak, sorgu odalarının ve hücrelerinin ölçekli bir kopyasını inşa ettiriyor.

20 Nisan Cumartesi

Toplayıcılar

Yönetmen: Jumana Manna

Filistin, 2022, 64’

Söyleşi: Nicola Saafin, Filistinli aktivist

Golan Tepeleri, Celile ve Kudüs’te çekilen Toplayıcılar, İsrail'in doğa koruma yasalarının Filistinlilerin yabani yenilebilir bitkileri toplama pratiği üzerindeki etkisini göstermek için kurmaca, belgesel ve arşiv görüntülerini kullanıyor. Bitkileri doğadan mutfağa, toplayıcılar ve doğa devriyesi arasındaki kovalamacadan mahkeme salonundaki savunmalara kadar takip eden Toplayıcılar, bu geleneklerde somutlaşan neşe ve bilginin yanı sıra yasaklayıcı yasalara karşı direnişi de yakalıyor.

4 Mayıs Cumartesi

Filistin’den kısa filmler

“Bir Dakika”, Yönetmen: Dina Naser, Ürdün, Belçika, 2015, 10’

“Arada”, Yönetmen: Khaled Tanji, Türkiye, Filistin, 2021, 20’

“Gazze’den Ev Filmleri”, Yönetmen: Basma al-Sharif, Fransa, Filistin, 2013, 24’

Söyleşi: Khaled Tanji, Arada’nın yönetmeni.

Tüm gösterimler saat 19.00’da başlayacak ve konuşmalar gösterimlerin ardından gerçekleşecek. Gösterimler ücretsiz ve katılım için kayıt gerekmiyor.

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