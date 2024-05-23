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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 13:45
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 11:33
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Fındıklı'da 'Büyük Çay Yürüyüşü' yapıldı

Çaykur’un 17 liralık yaş çay alım fiyatına tepki gösteren ve en az 25 lira olmasını isteyen üreticiler, “Krizin faturası bin bir zorlukla geçinmeye çalışan çiftçilere kesilmemeli” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fındıklı'da 'Büyük Çay Yürüyüşü' yapıldı
Fotoğraf: Utku Cihan/X

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Mayıs’ta açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize’nin Fındıklı ilçesinde ‘Büyük Çay Yürüyüşü’yle protesto edildi.

Fındıklı Ziraat Odası’nın çağrısına, Doğu Karadeniz’deki çeşitli kentlerden çay üreticileri yanıt vererek kentte bir araya geldi. Yürüyüş sırasında üreticiler, içerisine yaş çay koydukları bir tabut taşıdı.

Fındıklı Ziraat Odası, çay üreticilerinin iki yıl önce 100 kg çay satarak 233 ekmek alabildiklerini, geçen sene bu sayının 188 ekmeğe, bu yıl ise 150 ekmeğe kadar düştüğünü belirtiyor.

Tahiroğlu Köprüsü’nden Cami Meydanı’na yürüyen ve sık sık “Emeğine, çayına, onuruna sahip çık” sloganı atan çay üreticilerine, çevredeki yurttaşlar alkışlarla, esnaf da kepenk kapatarak destek verdi.

Eyleme emek-meslek örgütleri ile çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ile CHP’li bölge milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Özsoy: Açıklanan fiyat maliyettir

Yürüyüşün ardından Cami Meydanı’nda açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, bir haftadır köy köy, mahalle mahalle dolaşarak çay mitingini örgütlediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, biz üreticiler için emek, ekmek ve gelecek demek. Emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Biz, emeğimize saygı istiyoruz. Ekmeğimize taş konulmasını ve geleceğimizin karartılmasını istemiyoruz.”

Ziraat Odaları olarak yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25 lira olarak belirlediklerini hatırlatan Özsoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 17 lirayı ‘makul bir alım fiyatı’ olarak değerlendirmesine tepki göstererek, “Biz hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia ediyoruz. Bugün açıklanan fiyat maliyettir” dedi.

“Yaş çay fiyatı makul ise kuru çaya neden sürekli zam yapıyorsunuz?” diye soran Özsoy, ekonomik krizin faturasının bin bir zorlukla geçinmeye çalışan çiftçilere kesilmemesi gerektiğini belirterek çay alım fiyatının en az 25 liraya yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Çervatoğlu: Demokratik tepkimizi ortaya koyduk

bianet’in telefonla ulaştığı Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, kitlesel ve etkin bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Ziraat Odaları, bu fiyatın en az 25 lira olması gerektiğini açıklamışken maliyetin altında çay ücreti belirlendi ve biz de buna karşı demokratik tepkimizi ortaya koyduk. Yerel yönetim demek sadece yol, su, altyapı yapmak demek değildir. Toplumcu bir bakış açısıyla hareket ederek üreticimizin ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Bugün sadece belediye başkanı olarak değil bir üretici olarak da yürüyüşte yer aldık. Yürüyüş, ilçemizin nüfusuna göre kalabalık ve etkin bir yürüyüş oldu. Üreticiler dertlerini anlattı.”

Türkiye çay piyasasının uluslararası tekellerin ‘iştahını kabarttığını’ belirten Çervatoğlu, “Taban fiyatını düşürüp aslında üretimin azalmasına yol açıyor ve bu sayede uluslararası tekellere hizmet ediyorlar. Dünyada en çok çay tüketilen ülke Türkiye. Bizim ürettiğimiz çayı karşılama şansımız yok. Şu halde dışarıdan ithal ediliyor. Yanlış politikalar durumu bu noktaya getirdi” dedi ve yaş çay alım fiyatının artırılması çağrısı yaptı.

(VC)

Rize fındıklı çay üreticileri ÇAYKUR yaş çay alım fiyatı tarım ve orman bakanlığı
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/haber/turkiye-hak-mucadeleleri-haritasi-283117
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