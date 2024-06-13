İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ile KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 1 No’lu Şube arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine kamu emekçileri iş bıraktı.

Sendika ve belediye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine dün (12 Haziran) iş bırakma kararı alan kamu emekçileri, bugün İzBB ana girişi önünde toplandı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube, kamu emekçilerine verilen 14 bin liralık sosyal denge tazminatının, ‘yasal sınır’ olduğu gerekçesiyle İzBB tarafından 8 bin liraya düşürülmek istenmesine karşı çıkıyor. TİS görüşmeleri, henüz ilk madde olan sosyal denge tazminatı konusundaki tutum nedeniyle tıkandı.

Kazanılmış haklarından vazgeçemeyeceklerini belirten kamu emekçileri, İzBB önünde yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

“Deniyor ki sosyal denge tazminatı verilmesi zorunlu değil. Evet, zorunlu değil ama zorunlu olmaması hak olmadığı anlamına gelmiyor. Aynı şekilde yasal üst sınır getirilmiş olması da meşru olduğu anlamına gelmiyor. Yani işinize geldiğinde kanunlar, yasalar, işinize geldiğinde ‘buna aykırı davranamayız’ diyemezsiniz. En yüksek yasal düzenleme olan Anayasa ve uluslararası hukuka uymayan bir iktidarın ‘yasal üst sınır’ belirlemesini tanımıyoruz.”

Sabah saat 8:30 dan itibaren İBB belediye çalışanları arkadaşlarımız ve ilçe belediyelerden arkadaşlarımızla İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hol önünde toplanarak iş bırakma eylemine başladık. pic.twitter.com/RBmTUMNocq — Tüm Bel-Sen İzmir 1 (@tumbelsenizmir1) June 13, 2024

Başkanlık binası önünde gerginlik

Ardından İzmir Sanat’ta bulunan İzBB Başkanlık makamına doğru yürüyüş yapıldı.

Makamın girişine kurulan güvenlik bariyerlerini yıkan grup, başkanlık katının önüne gelerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme talebinde bulundu.

Talebe karşılık bulamayan grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, emekçilerin sabrının taştığını, demokratik haklarını kullanarak iş bıraktıklarını söyledi.

Keleş, “Biz, elimizden alınan ekmeğimizi istiyoruz. Bunu hak gasbı olarak görüyoruz. İl Başkanlığı olmazsa Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne de yürüyeceğiz. Aldığınız ücretin yüzde 50’ye düşürülmesi hangi vicdana sığar?” diye konuştu.

CHP İl Başkanlığı'na yürüyüş

Kamu emekçileri, açıklamanın ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İl Başkanlığı önünde slogan atan grup adına konuşan Cevdet Keleş, il başkanı ile yüz yüze görüşmek istediklerini ancak telefonla iletişim sağlayabildiklerini söyledi.

Keleş, TİS masasının yeniden kurulmasını talep ederek, “Yoksa ekmeğimizi alan elle bayramlaşmayacağız” dedi.

Grup, daha sonra yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık makamının bulunduğu binaya yürüdü.

İzBB Başkanı Tugay’dan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye çalışanlarının eylemlerine ilişkin başkanlık binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Sendikanın talep ettiği sosyal denge tazminatı miktarı yasal sınırın üzerinde. Geçen dönemde üzerine çıkılmış. Fakat ben imzalamadım o sözleşmeyi” diyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bugün bu artışı yaparsak ve imzayı atarsam, hakkımızda suç duyurusunda bulunulacağını, yargılanacağımızı ve bizden faiziyle geri ödettirileceğini söyleyen bir Sayıştay raporuna dayanarak bunu söylüyorum. Yasalarla belirlenmiş bir sorumluluğum var, burası benim özel şirketim değil. Yasal üst sınırın üzerine çıkamayacağımı tekrar tekrar söylemek dışında yapabileceğim bir şey yok.”

Memurlara ödenen ve sendikanın istediği miktarın sorulması üzerine de Tugay, “8 bin 700 küsur lira bir sosyal denge tazminatı yasal olarak üst sınır olarak belirlenmiş durumda. Buna yol ve yemek parası gibi eklemeler yapılabiliyor yani 12 bin lira gibi bir rakama çıkarılabiliyor. Sendikanın talep ettiği 22 bin lira” dedi.

Kamu emekçileri, Meclis üyelerine tepki göstermişti

TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün (12 Haziran) Kültürpark’ta bulunan Meclis Salonu önünde toplanan kamu emekçilerinin, salona girmek istemesi üzerine polisle arbede yaşanmıştı.

Kamu emekçileri, belediye meclisi toplantısının ardından meclis üyelerine tepki göstermişti.

Meclis toplantısına başkanlık yapan İzBB Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen kamu emekçileri, kendilerine yerel seçim öncesinde “seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı” yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etmişti.

Zafer Levent Yıldır’dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır’ın gitmesine izin vermiş; İzBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım’a da aynı sözlerle tepki gösterilmişti.