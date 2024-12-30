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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2024 17:24
2 dk Okuma

Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı

TÜRK-İŞ açlık sınırını 21 bin 83, yoksulluk sınırını 68 bin 675, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetini de aylık 27 bin 364 TL olarak açıkladı. Dikte edilen asgari ücreti eleştiren TÜRK-İŞ "insan onuruna yaraşır" geçim koşulları istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Aralık sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 21 bin 83 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık vebenzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 68 bin 675 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 27 bin 364 TL ’ye

yükseldi. Yılbaşında açlık sınırı 15 bin 48, yoksulluk sınırı da 49 bin 19 TL’ydi.

"Enflasyonun nedeni asgari ücret değil"

TÜRK-İŞ araştırmasında 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücreti eleştirdi.  Anayasa’nın 55. maddesindeki; “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” hükmüne atıf yaptı.

Türkiye’nin ekonomik durumu ayrıntılı olarak raporlarla ortaya konulmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışanların geçim şartları konusunda resmi bir çalışma yapmadığını söyledi:

Asgari ücretin tespitinde ‘geçim şartları’ temel alınması gereken bir kriter olarak anayasal bir hak olmasına rağmen, milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz kazanç ile hayatını sürdürmek durumunda bırakılmaktadır. Asgari ücret tespitinde öncelikle gözetilmesi gereken husus, çalışanın ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır geçim koşullarına kavuşturulmasıdır.

Öncelikle yapılması gereken, zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki farkın giderilmesidir. Bu fark giderilmeden ‘enflasyonla mücadele’ adı altında asgari ücrete hedeflenen enflasyonun birkaç puan üzerinde zam yapılması, ekonomideki krizi milyonlarca dar ve sabit gelirli kesimlere yüklemek anlamındadır. Bu durum, yoksulluğunu gidermek bir yana daha da yoksullaşmaları sonucuna yol açmaktadır.

Enflasyonun nedeni asgari ücret değil ya da ücretler değildir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar, insan onuruna yaraşır geçim şartlarını sağlayacak ücret karşılığında çalışmalıdır. Ekonomik büyümeden payını adilce alabilmelidir. Ülkemizde gelir ve servet eşitsizliğini de dengeleyecek adil bir vergi sistemi ile bütüncül sosyal politikaların uygulanmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"
TÜRK-İŞ "MASADAN KALKTI"
Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"
24 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Türk-İş asgari ücret açlık yoksulluk sınırı AÇLIK SINIRI yoksulluk sınırı
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