Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Aralık sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre;

yükseldi. Yılbaşında açlık sınırı 15 bin 48, yoksulluk sınırı da 49 bin 19 TL’ydi.

TÜRK-İŞ araştırmasında 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücreti eleştirdi. Anayasa’nın 55. maddesindeki; “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” hükmüne atıf yaptı.

Türkiye’nin ekonomik durumu ayrıntılı olarak raporlarla ortaya konulmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışanların geçim şartları konusunda resmi bir çalışma yapmadığını söyledi:

Asgari ücretin tespitinde ‘geçim şartları’ temel alınması gereken bir kriter olarak anayasal bir hak olmasına rağmen, milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz kazanç ile hayatını sürdürmek durumunda bırakılmaktadır. Asgari ücret tespitinde öncelikle gözetilmesi gereken husus, çalışanın ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır geçim koşullarına kavuşturulmasıdır.

Öncelikle yapılması gereken, zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki farkın giderilmesidir. Bu fark giderilmeden ‘enflasyonla mücadele’ adı altında asgari ücrete hedeflenen enflasyonun birkaç puan üzerinde zam yapılması, ekonomideki krizi milyonlarca dar ve sabit gelirli kesimlere yüklemek anlamındadır. Bu durum, yoksulluğunu gidermek bir yana daha da yoksullaşmaları sonucuna yol açmaktadır.

Enflasyonun nedeni asgari ücret değil ya da ücretler değildir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar, insan onuruna yaraşır geçim şartlarını sağlayacak ücret karşılığında çalışmalıdır. Ekonomik büyümeden payını adilce alabilmelidir. Ülkemizde gelir ve servet eşitsizliğini de dengeleyecek adil bir vergi sistemi ile bütüncül sosyal politikaların uygulanmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır.