DİSK/Enerji-Sen: İBB'yle mutabakata varıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Enerji AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi işçiler, düşük ücretlere karşı 14 Mart’ta şantiyelerinde başlattıkları eylemleri, 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önüne taşımıştı.

Enerji işçilerinin iki gün boyunca sürdürdüğü iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı.

Enerji işçilerinin İBB önündeki eylemi 2. gününde

DİSK/Enerji-Sen’in, sosyal medya platformu X’te dün (19 Mart) paylaştığı açıklama şöyle:

“Bugün saat 16.00’da işçi temsilcileri, sendikamız yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak mutabakata varılmıştır. Bundan sonraki sürecin ilerletilmesi açısından karşılıklı olarak görüşmelerimiz devam edecektir. Sürecin çözümü noktasında emek veren tüm işçi arkadaşlarımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sendikamız adına teşekkür ederiz.”

(VC)