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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 09:19
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 09:38
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DİSK/Enerji-Sen: İBB'yle mutabakata varıldı

İstanbul Enerji AŞ işçilerinin, İBB Saraçhane binası önünde iki gün boyunca sürdürdüğü direniş kazanımla sonuçlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DİSK/Enerji-Sen: İBB'yle mutabakata varıldı
Fotoğraf: DİSK/Enerji-Sen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Enerji AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi işçiler, düşük ücretlere karşı 14 Mart’ta şantiyelerinde başlattıkları eylemleri, 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önüne taşımıştı.

Enerji işçilerinin iki gün boyunca sürdürdüğü iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı.

Enerji işçilerinin İBB önündeki eylemi 2. gününde
Enerji işçilerinin İBB önündeki eylemi 2. gününde
19 Mart 2024

DİSK/Enerji-Sen’in, sosyal medya platformu X’te dün (19 Mart) paylaştığı açıklama şöyle: 

“Bugün saat 16.00’da işçi temsilcileri, sendikamız yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak mutabakata varılmıştır. Bundan sonraki sürecin ilerletilmesi açısından karşılıklı olarak görüşmelerimiz devam edecektir. Sürecin çözümü noktasında emek veren tüm işçi arkadaşlarımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sendikamız adına teşekkür ederiz.”

(VC)

disk/enerji-sen enerji işçileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB
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20 Ekim 2023
/haber/fedas-iscilerinin-direnisi-kazanimla-sonuclandi-286675
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26 Ağustos 2023
/haber/enerji-iscileri-ibb-onunde-gecinemiyoruz-283229
Türkiye hak mücadeleleri haritası
25 Ağustos 2023
/haber/turkiye-hak-mucadeleleri-haritasi-283117
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