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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 18:05
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 18:21
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Lezita işçilerine jandarma müdahalesi: 8 işçi yaralandı, 16 işçi gözaltında

Öz Gıda İş Sendikası, 16 işçinin ters kelepçe takılarak gözaltına alındığını, yaralanan 8 işçinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Lezita işçilerine jandarma müdahalesi: 8 işçi yaralandı, 16 işçi gözaltında
Fotoğraf: Lezita Grevi/X

İzmir Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grubu’nun sahibi olduğu Lezita fabrikasında 7 Mart’tan bu yana grevde olan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilere jandarma müdahale etti.

Öz Gıda İş Sendikası, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 16 işçinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca sendika, 8 işçinin de müdahale sırasında yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Lezita işçileri, işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmaması nedeniyle 41 gün (7 Mart) önce greve başlamıştı.

(AD)

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