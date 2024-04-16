Lezita işçilerine jandarma müdahalesi: 8 işçi yaralandı, 16 işçi gözaltında
İzmir Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grubu’nun sahibi olduğu Lezita fabrikasında 7 Mart’tan bu yana grevde olan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilere jandarma müdahale etti.
Öz Gıda İş Sendikası, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 16 işçinin gözaltına alındığını duyurdu.
3 SENDİKA YETKİLİSİ VE 10 DAN FAZLA İŞÇİ ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALTINDA. YARALI ARKADAŞLARIMIZA İLK MÜDAHALE ALANDA YAPILDI HASTANEYE SEVK EDİLİYORLAR. pic.twitter.com/baxiLAsRxr— Lezita Grevi (@LezitaDirenisi) April 16, 2024
Ayrıca sendika, 8 işçinin de müdahale sırasında yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İŞÇİLER TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINIYOR. pic.twitter.com/Y84AvIPjvX— Lezita Grevi (@LezitaDirenisi) April 16, 2024
Lezita işçileri, işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmaması nedeniyle 41 gün (7 Mart) önce greve başlamıştı.
(AD)