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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2024 18:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2024 10:03
1 dk Okuma

bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?

bianet İngilizce Editörü Volga Kuşçuoğlu ve bianet Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, Suriye’de 27 Kasım’dan bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Vecih Cuzdan

Volga Kuşçuoğlu

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Volga Kuşçuoğlu

Volga Kuşçuoğlu

Suriye’de 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esad iktidarı, 8 Aralık 2024 itibarıyla tarihe karıştı.

2016’ya kadar El-Kaide’nin Suriye kolu olarak faaliyet gösteren selefi cihatçı örgüt HTŞ, ülkenin yönetimini ele geçirdi.

Yaklaşık 14 yıl süren savaşın ardından Suriye, birçok yeni zorlukla karşı karşıya. Volga Kuşçuoğlu ve Vecih Cuzdan, 27 Kasım’dan bu yana yaşananları “Neden?” ve “Nasıl?” soruları çerçevesinde ele aldı.

Esad yönetiminin çekilme sürecinden HTŞ’nin iktidara gelmesine, Türkiye destekli SMO’nun Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarından Fırat’ın doğusundaki ‘Özerk Yönetim’in geleceğine kadar birçok başlık, 10 Aralık 2024 tarihli bianet gündem programında değerlendirildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
suriye savaşı htş suriye ordusu beşar esad ahmed eş-şara suriye kurtuluş hükümeti Rojava İsrail İran Suriye
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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Volga Kuşçuoğlu
Volga Kuşçuoğlu
[email protected] tüm yazıları

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