bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?

Suriye’de 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esad iktidarı, 8 Aralık 2024 itibarıyla tarihe karıştı.

2016’ya kadar El-Kaide’nin Suriye kolu olarak faaliyet gösteren selefi cihatçı örgüt HTŞ, ülkenin yönetimini ele geçirdi.

Yaklaşık 14 yıl süren savaşın ardından Suriye, birçok yeni zorlukla karşı karşıya. Volga Kuşçuoğlu ve Vecih Cuzdan, 27 Kasım’dan bu yana yaşananları “Neden?” ve “Nasıl?” soruları çerçevesinde ele aldı.

Esad yönetiminin çekilme sürecinden HTŞ’nin iktidara gelmesine, Türkiye destekli SMO’nun Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarından Fırat’ın doğusundaki ‘Özerk Yönetim’in geleceğine kadar birçok başlık, 10 Aralık 2024 tarihli bianet gündem programında değerlendirildi.

(AD)