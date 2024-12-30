Mahpus gazetecilere mektup ve kitap gönderildi

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Türkiye’nin SİHA ile Kuzey ve Doğu Suriye'de katlettiği gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için gerçekleştirmek istenilen basın açıklamasına katıldıkları için tutuklanan 7 gazeteciye kitap ve yeni yıl kartları gönderdi.

Çok sayıda gazeteci bir araya gelerek kitap, mektup ve kart gönderimi için hazırlık yaptı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) önünde toplanan gazeteciler, burada hazırladıkları dayanışma kart, mektup ve kitapları, cezaevlerine gönderdi.

Ne olmuştu?

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de haber takip ederken Türkiye SİHA’ları ile öldürülmesini Cumartesi günü (22 Aralık 2024) Şişhane Meydanı’nda protesto etmek için bir araya geldiklerinde gözaltına alınan çok sayı kişiden 17’si savcılık ifadelerinin ardından aynı gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.Tutuklanan gazeteciler: Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın. Tutuklanan diğer isimler: Haci Ugis, İmam Senol.

Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Zeynep Kuray, Yadigar Aygün, Mahsum Sağlam ile Yağmur Filiz ve Pelin Laçin adli kontrol ile serbest bırakıldı.

7 gazetecinin tutuklanmasına tepki: Hakikat hedef alınıyor

(EMK)