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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 12:38
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2024 13:06
6 dk Okuma

GÜNÜMÜZDE ANNE OLMAK

Dizilerde annelik güzellemesi furyası

Miyadını doldurmuş cinsiyet normlarının kadına yüklediği ev kadınlığı ve anneliği romantikleştirerek ısıtıp ısıtıp kadınların önüne sürmek , bütün yapılanlar da bu. Annelere  çalışmayı özendirecek değiller ya . İşsizlik artıyor, gelirler düşüyor.  Karı koca her ikisi çalışsa bile çocuk yetiştirmenin masraflarının altından kalkmak neredeyse imkansız.

Tülin Tankut

Tülin Tankut

Tülin Tankut

Görseli Büyüt
örselde, "Annem Ankara" adlı bir yapımın tanıtım posteri yer alıyor. Posterin üst kısmında, başrolde yer alan bir kadın ve bir erkeğin portreleri dikkat çekiyor. Kadın figürü, zarif bir görünüme sahip, ciddi bir ifadeyle kameraya bakıyor; yanında ise bıyıklı, klasik bir erkek görünümüyle diğer bir karakter bulunuyor. Arka planda, altın sarısı tonlarında gün batımı manzarası ve Ankara şehrini andıran bir silüet yer almakta. Ayrıca posterin alt kısmında, bir kadın figürü ve dört çocuğun gün batımına doğru yürüdüğü bir silüet görülüyor. Bu detay, aile temasını ve hikâyenin duygusal bağlarını vurguluyor. Posterin ortasında, büyük ve dikkat çekici bir şekilde "Annem Ankara" yazısı yer alıyor; yazının yanında altın renkli bir yazı tipiyle dikkat çekilmiş. Alt kısımda ise “Acıyı bal eyleyen annelerimize…” ifadesi yer alıyor, bu da hikâyenin anne figürlerine yönelik bir saygı ve vefa duygusunu işaret ediyor.

“Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için sükunet, değiştireceğim şeyler için cesaret ve aradaki farkı anlamam için de akıl ver.”Kilisede hep bir ağızdan söylenen bu dua, yönetmenliğini Per Hanefjord’un  yaptığı, 2023  İsveç yapımı‘Neredeyse Normal  Bir Aile’ ( Nearly Normal Family)  adlı dizinin de kilit noktası. Bununla, ileri kapitalist ülkelerden biri olan  İsveç’te  bile ‘normal bir aile’nin geleceği Allah’a mı kaldı, iletisi verilmek isteniyor ?

Öyle ya , son yıllarda aile kurumunun  görece istikrarını bozan yan etkenler arttı , geleneksel yükümlülüklerine yenileri  eklendi. Devlet, toplumda giderek yaygınlaşan uyuşturucu, suç ve fuhuş çeteleri , siber zorbalık gibi pusuda bekleyen şer odaklarıyla mücadele etmekte  zorlandığından aileler tedirgin. Dizide hukukçu anneyle rahip baba, kızlarının başına gelenler karşısında , “nerede hata yaptık” diye suçluluk duygusu çekerlerken  çaresizlikten suçu birbirlerinin üzerine atıyorlar.

Bunun da gösterdiği gibi, ortalama izleyiciye göre tasarlanmış dizide , normal  aile algısı ideolojik yolla yeniden üretilmiş. Amaç belli:  Hukuktan, adaletten  umudunu kesmiş olan  ebeveyne gözdağı vermek. ( Koşulları ne pahasına olursa olsun zorla, çok daha iyi ebeveyn olmak için  gerekirse  yasa dışı yolları dene,  yoksa biricik kızınızdan olursunuz.) Dizinin asıl amacının üstünün örtülmesi için de polisiye öğeler kullanılmış.

Ancak, sorgulayıcı bir bakış açısına sahip izleyici, siyaset dünyasından alışık olduğu  manipülasyonlara  şerbetli olduğundan dizide yansıtılan gerçekliğe de kuşkuyla bakacaktır.

Hukukçu anneyi, semtine uğramadığı kilisede ikiyüzlülük pişkinliğiyle  dua ederken görürüz. (Yeter ki  kızı  analı babalı büyüsün .)

Rahip babaysa aynı pişkinlikle  karısının evlilik dışı ilişkisini bağışlar, boşanmaktan vazgeçer. Toplumun geleceği, kadının doğurganlık gücüne bağlı olduğundan üç vahiy din de anneliği kutsamıştır. Rahibin karısı da  karnında onun çocuğunu taşımıştır; döllenmede erkeğin yaratıcı unsur olduğu mitini  bir din adamından  daha iyi kim bilebilir?!

Oysa tabuların  tartışıldığı bir çağda yaşıyoruz. Gizli kalmış gerçekler bir bir  ortaya çıkıyor. Sözgelimi cinsel yönelim, tüm engellemelere karşın dünya genelinde konuşulup tartışılır oldu. Cinsiyetin bir spektrum (tayf) olduğu görüşleri gündeme geldi. Ancak bilim insanlarının buluşları, siyasetçiler tarafından çarpıtılabiliyor. Doğurganlık oranının düşmesiyle aile birliği için tehlike çanlarının çalması konusunda  gerçekliğe aykırı yorumlar yapılıyor. Sosyal medya fenomenleri günah keçisi.

Ancak onlar suç çetesi haline gelirken devlet yetkilileri ne yapıyorlardı? Keza internet, sanal arkadaşlıklar , müfrit (aşırı) yaşamlar. Yolunda gitmeyen işler için suçu birilerine atmak  kolay. Acaba, aile bireylerinin eski alışkanlıklarının değişmesi, çağdaş toplumun bir dönüşüm noktasında olduğuna işaret etmiyor mu?

Diyelim doğurganlık  oranı  düşüyor.  Bizde  TÜİK verilerine göre, toplam doğurganlık hızı 2001’de 2.38, 2023’te aşırı bir düşüşle 1.51’e kadar gerilemiş. (Göçmenler hakkında  bilgi yok.) Almanya çözümü göçmenlerde bulmuş. (İşgücü piyasasında  reformlar, çocuk yapmayı özendirici önlemler v.b.) ABD’de katı bir istenmeyen gebeliğe son verme  yasağı. Kısacası tüm dünyada devletler,  demografik sorunlarla nasıl baş ederiz, telaşı içinde. İlk akla gelen çözüm  de çocuk bakımını ev içinde tutmak oluyor.

Miyadını doldurmuş cinsiyet normlarının kadına yüklediği ev kadınlığı ve anneliği romantikleştirerek ısıtıp ısıtıp kadınların önüne sürmek , bütün yapılanlar da bu. Annelere  çalışmayı özendirecek değiller ya . İşsizlik artıyor, gelirler düşüyor.

Karı koca her ikisi çalışsa bile çocuk yetiştirmenin masraflarının altından kalkmak neredeyse imkansız. Sevginin biçimlendirdiği evliliğin,  birlikteliğin özlemini herkes çekiyor. Ama çocuk yapmayı ataerkil kapitalist sistemin baskısıyla değil, insanca yaşam koşullarının sağlandığı ve bireylerin anne  baba olmayı kendi özgür iradeleriyle seçmeleri gerçeklediğinde.

Buna karşılık,   kadını hak ve özgürlükler açısından değil de, aile içindeki konumu üzerinden tanımlayan zihniyet, dizilere de  yansıdı; bizdeki tüm kanallarda  bir annelik güzellemesi yarışı.

Reyting rekorları kıran, “Annem Ankara”  dizisinin güçlü  anne figürü  Zuhal, tuttuğunu koparan, çocuklarına aşırı düşkün, kocasının çapkınlıklarına sonunda dayanamayıp boşanmayı seçen onurlu  bir kadın. Kesinlikle kurban değil, direnişin simgesi.

Ama olmayacak duaya amin dercesine kavgayı, cinsiyet rolüne/ düzene uymak için verir. Hele Zuhal’in dişi kuş kimliğiyle, eski kocasını evlenmeye razı etmek için gebeliğini koz olarak kullanan Nazan’a öldüresiye saldırması dudak uçuklatıcı bir şiddet gösterisi. Tabii bu bizi şaşırtmaz:  İki cami arasında beynamaza dönmüş kocasının ısrarlarına dayanamayıp  eski yaşamına döner.

Oğlunun kavgası da baba rolünü oynayamayan babaya yöneliktir. Baba, aile bireylerine yaranmak dahil,  suçluluk duygusu ve ezikliğini sonuna kadar oynayarak aile birliğini korumaya çabalar. Varsa yoksa aile; bu hikayede şablon biraz değişmiş, erkeğe üstünlük payesi verilmemiş. Ama bu güçlü anneye,  çocukları yetmiyormuş gibi babanın sorumluluğu da yüklenmiş. ( Altta kalanın canı çıksın)

Siyasetçilerimizin dillerinden düşürmediği, ülkenin geleceği için “güçlü aile, güçlü toplum” olmamız isteniyorsa, önce aileye  bakış açımızı değiştirmemiz gerekir.

Toplumun hal i pürmelali ortada:  Rüşvet, hile, tağşiş, adam kayırma ve sayılamayacak kadar çok sorun almış başını gidiyorsa bunu tek başına  ne dini- manevi değerler  engelleyebilir ne de var olan hukuk sitemi. Tarihin gösterdiği gibi yoksulluk, yoksunluk, yozlaşma, kitleleri güçlü lider arayışına iter,  ki bunun sonu faciadır.

Sansür ve reyting kaygısından olsa gerek, bize unutulmaz yapımlar sunan dizi sektörü, izleyicinin geleneksel cinsel kimlik algısını pekiştirmeye yönelik bir tutum sergiliyor.  Öyle ki anti- kahramanların cezasız kalmaması ihmal edilmiyor. Gerçek yaşamdan uyarlanmış, dönem dizisi (1988’de başlıyor) Annem Ankara’da Nazan, Zühal’in kocası Hasan’ın yıllardır yaptığı çapkınlıklarının tanığıdır; bunu Zühal’e hatırlatır ve karı- koca arasında sevginin kalmadığını söyler. Görünüşe bakılırsa bu saptama doğrudur; ama femme fatal  Nazan, Hasan’la sevgili olduğu ve evlilik dışı gebe kaldığı için başına gelenleri hak etmiştir. (Yapımcı memnun, izleyici memnun.) Baba adayı Hasan’sa  sanki bu işte hiç dahli yokmuş gibi, Nazan’ın doğuracağı çocuğun sorumluluğunu  üstlenmek istemez. Bu da muhafazakârların tipik özelliğidir; Hasan’ın nikahlı karısı Zühal’den doğan çocukları meşrudur ama Nazan’dan   doğacak olan değildir.

Kızılcık Şerbeti’nin  Alev’i de pek çok izleyici kızdırmış olsa gerek;  özünde Nazan gibi  sevgisiz bir evliliğin sürdürülmesine karşı çıkar, kışkırtıcı görüşünü  eyleme geçirmeye kalkıştığında cezalandırılır: Alev ölür. (Oyuncunun diziden  ayrılması konumuz değil) Görkem karakteriyse Kızılcık Şerbeti’ne hiç yakışmadı.

Dizilerdeki  karanlıklar prensi yetmiyormuş gibi, karanlıklar kraliçesine  ne gerek vardı? Suç işleme potansiyeline sahip kadın karakter de işlenebilir ;  ama onu,  kocayı elde tutmak için hastalıklı erkek çocuk doğurma saplantısı yüzünden suç makinesi ilan etmek niye?

Öldüren Cazibe’de de ( Fatal Attraction, 1993) kadın, amacına ulaşmak için  adeta gerilla kesiliyordu  ama,  onu “ cinsiyetçi toplum düzeni  hasta  etti”  iletisinin yanı sıra  mücadelesinin, erkeğin iki yüzlülüğünü ortaya çıkarmasıyla kadın özgürlüğüne hizmet ettiğine de dair ipuçları sunuluyordu.

Görkem ise, psikiyatrinin konusu oluyor, dizinin değil. Hastalığı öne çıkarılınca, dinsel kısıtlamalarla seküler serbestlik arasında gelgitlerle geçirdiği geçmişinin kötü izlerini üzerinden atamamış olması da sonucu değiştiremiyor.

Danimarkalı yönetmen Lars von Trier ise Deccal ( Antichrist , 2010) filminde, ataerkillikle, hıristiyan öğretisinin eleştirisi eşliğinde, kadına dair  evrensel bir olguyu işliyor. Kadın yalnızca anne midir? Kadının annelikten bağımsız bir yaşamı olmalıdır.

O,  aynı zamanda cinselliği de olan bir varlıktır. Annelik ve cinsellik, birbirine zıt iki kutup arasındaki yabancılaşmayı yaşamamış / aşamamış bir kadın var mıdır? (Filmin fon müziği kadınlığa ağıt niteliğindedir : “Bırak da ağlayayım, kötü kaderime ve uçup giden özgürlüğüme. Belki de azap zincirlerini kırabilir bu kederim.” )

Sonuç olarak, dizi sektörümüz toplumsal izleklere de yönelmelidir, o zaman hep aynı şeyleri izlemekten usandık yakınmaları da kalmaz.

Örneğin İran sineması, siyasal baskıya karşın,  karakterin özellikleriyle kamusal alandaki sorunlarını harmanlayıp izlemeye değerler filmler üretebiliyor. Molla yönetiminin dayattığı suskunluğa boyun eğmek zorunda bırakılmış kadın kitlelerinin sorunlarını gün ışığına çıkarabiliyor, ailenin bir direniş alanı olması gerektiğini  vurguluyor.

Bizde konu daha çok. Yeter ki, aile yapımızı da zedeleyen;  silahların konuştuğu, hukuk ve adaletin yerini mafyanın aldığı, cezaevi ve hastane sahnelerinin bolca kullanıldığı filmlere biraz ara verilsin.

Sinema sanatının birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisini hâlâ önemsiyorsak,  günümüz koşullarında sanattan ödün vermeksizin, toplumsal ikiyüzlülüğü eleştirici ama toplumsal barışı zedelemeyecek yapımlarımız ağırlıkta olmalı.

(TT/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tülin tankut dizi dizilerde cinsiyetçilik dizilerde eşitlik kızılcık şerbeti
Tülin Tankut
Tülin Tankut
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Öğrenimini gördüğü yüksek kimya mühendisliğini yaptıktan sonra 1982’de emekli oldu ve yazmaya başladı. 80 sonrasında hafızalardan silinmeyen “Dayak Kampanyası”ndan itibaren Türkiye’de sesini duyuran kadın hareketinin...

Öğrenimini gördüğü yüksek kimya mühendisliğini yaptıktan sonra 1982’de emekli oldu ve yazmaya başladı. 80 sonrasında hafızalardan silinmeyen “Dayak Kampanyası”ndan itibaren Türkiye’de sesini duyuran kadın hareketinin etkinliklerine katıldı. Bir kadın dergisinin yayın kurulunda yer aldı, dergiye makaleler yazdı. Yine bir kadın kuruluşunda yıllardır gönüllü olarak çalışıyor. Bir kadın derneğinin danışma kurulu üyeliğini yürütüyor. Makaleleri gazete, dergi ve kadın sitelerinde yayınlanıyor

İlk oyunu “Kız Doğdu” 1993’de Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne’de; “Rüya” adlı oyunu 2006’da Cem Safran Sahnesi’nde Oyuncular Tiyatro Grubu tarafından sahnelendi. 1993’de “Kültür Bakanlığı Sinema Eleştirisi Ödülü”nü aldı. 1994’te öykülerinden oluşturduğu “Kadınname” adlı okuma tiyatrosu, 8 Mart’ta, Esin Afşar ve Savaş Dinçel’in yorumlarıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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