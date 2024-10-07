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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 12:36
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 12:47
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Fernas işçileri: Çalışırken ölmemek için direniyoruz

Fernas Madencilik işçileri, Ankara Kurtuluş Parkı’nda ‘yalınayak’ sürdürdükleri direnişi bianet’e anlattı.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarıldıkları için 26 Ağustos’tan bu yana direnişte olan işçilerin, Ankara Kurtuluş Parkı’ndaki ‘yalınayak’ direnişi devam ediyor.

25 Eylül’de Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) üyesi işçiler, 2 Ekim’den itibaren Kurtuluş Parkı’nda oturma eyleminde.

Fernas Madencilik patronu AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile görüşmek ve taleplerini anlatmak için bekleyen işçiler direnişlerini bianet’e anlattı.

(AD)

Haber Yeri
Ankara
fernas işçileri fernas madencilik bağımsız maden-iş ferhat nasıroğlu maden işçileri soma Ankara Kurtuluş Parkı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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