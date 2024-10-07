Fernas işçileri: Çalışırken ölmemek için direniyoruz

Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarıldıkları için 26 Ağustos’tan bu yana direnişte olan işçilerin, Ankara Kurtuluş Parkı’ndaki ‘yalınayak’ direnişi devam ediyor.

25 Eylül’de Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) üyesi işçiler, 2 Ekim’den itibaren Kurtuluş Parkı’nda oturma eyleminde.

Fernas Madencilik patronu AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile görüşmek ve taleplerini anlatmak için bekleyen işçiler direnişlerini bianet’e anlattı.

(AD)