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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 17:45
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 18:13
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Eskişehirli çiftçilerden protesto: "Üretemiyoruz"

Eskişehir’de çiftçiler, artan girdi maliyetleri sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek boş tarlaya traktörlerle “Üretemiyoruz” yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eskişehirli çiftçilerden protesto: "Üretemiyoruz"

“Eskişehir Genç Rençberler” adlı grup, üretimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi’nde bir araya geldi.

Eskişehir merkezli İstikbal Gazetesi’nin haberine göre, üreticilerden Cihangir Eryılmaz, “Seyitgazi ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Şeker pancarı, mısır, ayçiçeği üretmekteyim. Maliyetlerin aşırı artmasından dolayı üretemiyoruz artık. Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Tepebaşı ilçesinde üreticilik yapan Birol Özsak ise “Hububat, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı üretmekteyim. Üretim maliyetlerimizin artması ve 2024 yılındaki satış fiyatlarımızın düşük olmasından dolayı 2025 yılı için üretim yapmakta zorlanıyoruz. Bu saatten sonra üretemiyoruz” diye konuştu.

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“Çiftçilik bitiyor, bitiriliyor”

Alpu ilçesinde çiftçilik yapan Burak Kuşan da “Şeker pancarı, arpa, buğday, mısır ekiyorum. 2023 yılında sattığımız ürün fiyatını, şu anda artan girdi maliyetlerine rağmen aynı fiyata hatta daha da düşüğüne satmaktayız. Çiftçilik bitiyor, çiftçilik bitiriliyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ayrıca, traktörlerle boş tarlaya “üretemiyoruz” yazdı.

(VC)

çiftçiler üretim Eskişehir
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/haber/turkiye-hak-mucadeleleri-haritasi-283117
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/haber/ithal-bugdayin-fiyati-ciftciye-odenenin-uc-kati-262073
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