2024’te öne çıkan 11 emek mücadelesi

Polonez işçileri

İstanbul Çatalca’daki Polonez et fabrikasında çalışan 146 işçi, ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı TÜRK-İŞ’e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için 18 Temmuz işten çıkarıldı.

20 Temmuz’da fabrika önünde eyleme geçen işçiler, direnişi 28. gününde (15 Ağustos) Ataşehir’deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. Daha sonra Polonez ürünlerinin boykot edilmesi çağrısıyla perakende market zincirleri önünde protestolar gerçekleştiren işçiler, fabrika önündeki eylemler sırasında defalarca polis müdahalesine maruz bırakıldılar.

Polonez işçileri 6 Aralık’ta Çatalca Adliyesi önünden Ankara’ya doğru gerçekleştirmek istedikleri “Anayasal Hak Yürüyüşü” de polis tarafından engellendi. Bunun üzerine işçiler, Çatalca Adliyesi önünde dönüşümlü açlık grevi başlattı.

17 Aralık’ta, bu kez İstanbul Kartal’dan Ankara’ya doğru bir yürüyüş başlatan işçilere, 18 Aralık’ta Gebze Adliyesi önünde polis müdahale etti. Aynı gün akşam saatlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ile yapılan görüşme sonucunda müzakere kanalı açıldı. 19 Aralık’ta açlık grevini sonlandıran işçiler, talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ilan etti.