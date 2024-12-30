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HABER
Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2024 16:09
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İsrail hapishanesinde son 24 saatte Gazzeli 5 tutuklu hayatını kaybetti

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde kimlikleri açıklanan can kayıplarının sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde bir güvenlik kontrol noktası görülüyor. Bu alanın önünde kırmızı ve beyaz renkli beton bariyerler yer almakta. Arka planda mavi bir kapı ve güvenlik binası bulunuyor. Binanın üzerinde İsrail bayrakları dalgalanıyor ve çeşitli yazılar yer almakta. Ayrıca binanın üst kısmında demir kafesli bir yapı dikkat çekiyor. Önde bir güvenlik görevlisi veya asker, fosforlu bir yelek giymiş ve elinde bir silah tutuyor. Görüntü, askeri bir bölge ya da kontrol noktası izlenimi veriyor.
Fotoğraf: AA

İsrail hapishanesinde son 24 saatte tutuklu 5 Gazzelinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu Gazzelilerden Muhammed Raşid Said el-Akke (44), Semir Mahmud el-Kahlut (52), Zuheyr Ömer eş-Şerif (58) ile Muhammed Enver Lebid'in (57) hayatını kaybettiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Dün de İsrail'in Negev Hapishanesinden tutulan, Gazzeli 51 yaşındaki Eşref Muhammed Fahri'nin, kaldırıldığı Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin israil filistin mahpus aileleri İsrail soykırımı
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