İsrail hapishanesinde son 24 saatte Gazzeli 5 tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde son 24 saatte tutuklu 5 Gazzelinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu Gazzelilerden Muhammed Raşid Said el-Akke (44), Semir Mahmud el-Kahlut (52), Zuheyr Ömer eş-Şerif (58) ile Muhammed Enver Lebid'in (57) hayatını kaybettiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, Dün de İsrail'in Negev Hapishanesinden tutulan, Gazzeli 51 yaşındaki Eşref Muhammed Fahri'nin, kaldırıldığı Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
(EMK)