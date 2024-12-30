İsrail hapishanesinde son 24 saatte Gazzeli 5 tutuklu hayatını kaybetti

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde kimlikleri açıklanan can kayıplarının sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.