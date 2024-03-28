Agrobay direnişinde ilk kazanım elde edildi

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten atılan işçilerin, 23 Ağustos 2023’ten bu yana devam eden direnişinde ilk kazanım elde edildi.

Tarım-Sen, sosyal medya platformu X’te dün (27 Mart) paylaştığı açıklamada, “Agrobay işçisi kadınların gücü, kamuoyunun desteği ilk kazanımı getirdi. İşçilerin içeride kalan maaş ve yıllık izin ücretleri yatırıldı. Kalan alacaklarımız için süreç devam ediyor” dedi.

Ankara yürüyüşünün etkisi

18 Mart’ta Bergama'dan Ankara'ya yürüyüş başlattıklarını ve 25 Mart’ta ulaştıkları Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile siyasi partilerin genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yaptıklarını belirten Tarım-Sen, şunları kaydetti:

“Bu görüşmelere bağlı olarak Agrobay işletmesi işçilerin avukatı ile şirketin avukatının görüşmesi ve bir mutabakat yapılması yönünde adım attı. İşçilerin alacaklarına dair hesaplama tablosunu şirkete ilettik ve böylece müzakere zeminimiz başlamış oldu. Gelinen aşamada, bugün itibariyle işçi arkadaşlarımızın Ağustos ayı maaşları ve yıllık izinleri ödenmiştir!”

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“Mücadelemiz sürecek”

“Bu kazanım Agrobay işçilerinin ilk kazanımıdır, bu açıdan önemli ve tarihidir” diyen Tarım-Sen, işçilerin hak ettikleri tazminatlar ödenene kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Tarım-Sen, “Tazminatlar konusunda yaşanacak olumsuz bir durumda direnişimizi sürdüreceğiz. Mücadelemizi takip eden tüm kesimlerin bu kazanımımızı ve kalan haklarımızı alana kadar sürecimizi sahiplenmeye davet ediyoruz” dedi.

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(VC)