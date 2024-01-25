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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 18:52
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Özak Tekstil işçileri anlatıyor: Eski sendikamız bizi özel hayatımızla tehdit ediyordu

Özak Tekstil işçisi Funda Bakış, "Emeklerimizden bizi vazgeçiremezsiniz. İlmek ilmek tuğlalarına kadar biz ördük. Bu önünde direndiğimiz global şirketin içinde bizim de payımız var. Emeklerimizle buralara geldiniz, şimdi de işçinin hakkını ödemek zorundasınız" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Urfa’da 59 gündür direnen Özak Tekstil işçileri, 23 Ocak 2024 gününden bu yana şirketin İstanbul’daki genel merkez binası önünde eylem yapıyor.

Direnişteki Özak Tekstil işçilerinden Yıldız Bağcı, Funda Bakış ve Ahmet Bakış, 59 gündür sürdürdükleri mücadeleyi bianet'e anlattı.

Özak Tekstil işçileri, direnişi İstanbul’a taşıdı
Özak Tekstil işçileri, direnişi İstanbul’a taşıdı
23 Ocak 2024

Kadın işçilerin eski sendikaları tarafından özel hayatlarıyla tehdit edildiğini belirten Bağcı, "Bir arkadaşımızı dışarda görmüşler, Öz İplik İş Sendikası'ndan biri fotoğrafını çekiyor. Herhangi bir şeye karşı çıktığında o kişiyi fotoğrafını ailesine atmakla tehdit ediyorlardı" dedi.

Ahmet Bakış ise "Urfa'da eylemimiz kolluk güçlerine rağmen devam etti. Çoluk çocuğumuz evde aç kaldı yine de devam ettik. Şu anda Urfa'da direnişi parayla kırdıkları için biz İstanbul'a geldik. İstanbul'da devam edeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Direne direne kazancağız" diye konuştu.

(AD)

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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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