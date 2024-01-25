Özak Tekstil işçileri anlatıyor: Eski sendikamız bizi özel hayatımızla tehdit ediyordu

Urfa’da 59 gündür direnen Özak Tekstil işçileri, 23 Ocak 2024 gününden bu yana şirketin İstanbul’daki genel merkez binası önünde eylem yapıyor.

Direnişteki Özak Tekstil işçilerinden Yıldız Bağcı, Funda Bakış ve Ahmet Bakış, 59 gündür sürdürdükleri mücadeleyi bianet'e anlattı.

Özak Tekstil işçileri, direnişi İstanbul’a taşıdı

Kadın işçilerin eski sendikaları tarafından özel hayatlarıyla tehdit edildiğini belirten Bağcı, "Bir arkadaşımızı dışarda görmüşler, Öz İplik İş Sendikası'ndan biri fotoğrafını çekiyor. Herhangi bir şeye karşı çıktığında o kişiyi fotoğrafını ailesine atmakla tehdit ediyorlardı" dedi.

Ahmet Bakış ise "Urfa'da eylemimiz kolluk güçlerine rağmen devam etti. Çoluk çocuğumuz evde aç kaldı yine de devam ettik. Şu anda Urfa'da direnişi parayla kırdıkları için biz İstanbul'a geldik. İstanbul'da devam edeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Direne direne kazancağız" diye konuştu.



(AD)