SOHR: Rusya, Suriyeli üst düzey subayları Kuzey Afrika’daki askeri üssüne taşıdı

Suriye’de Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin 8 Aralık’ta sona ermesinin ardından, Rusya’nın Suriyeli üst düzey subayları en az iki grup halinde Kuzey Afrika’daki bir askeri üssüne taşıdığı öne sürüldü.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Beşar Esad’ın kaçtığı gün olan 8 Aralık’ta, aralarında üst düzey istihbarat subayları, ordu komutanları ve devletin kritik noktalarındaki kişilerin bulunduğu bir grup, Hmeymim Hava Üssü’nden sivil bir uçakla taşındı. Bu kişiler arasında ABD ve Avrupa’nın yaptırım listesinde yer alan isimlerin de bulunduğu iddia edildi.

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İkinci tahliye grubunun Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasından birkaç gün sonra, 13 Aralık’ta Rusya’ya ait bir askeri kargo uçağıyla taşındığını öne süren SOHR, 14 Aralık’ta ise Hmeymim Hava Üssü’nde toplanan bir askeri konvoyun, Rus güçlerinin Suriye’deki mevzilerinden çekilmesi kapsamında kargo uçaklarıyla tahliye edildiğini yazdı.

SOHR’a göre, Rusya, Beşar Esad’ın kaçışından önce başlayan tahliye sürecinde, Hmeymim Hava Üssü’ndeki kargo uçakları ve Tartus Limanı’ndaki gemileri kullanarak vatandaşlarını, subaylarını ve askerlerini aşamalı olarak bölgeden çıkardı.

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(VC)