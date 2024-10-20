Bağımsız Maden İş: Fernas işçileri kazandı

Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarılan işçilerin 26 Ağustos’ta başlattığı direniş, 53. gününde kazanımla sonuçlandı.

25 Eylül’de Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas işçileri, 2 Ekim’den itibaren Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemi yapmış, 17 Ekim’de “müzakere yolunun açılması” ile eylemi sonlandırarak Soma’ya dönmüştü. Fernas işçileri, 18 Ekim’de şirket yetkilileriyle görüşmelere başladı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş), sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı açıklamada, işçiler ve işveren heyeti arasında “ortak çözüm önerileri” üzerine yaklaşık sekiz saat süren iki ayrı görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Fernas işçileri: Çalışırken ölmemek için direniyoruz

“Fernas İşletmesi ve İşçileri” imzasıyla paylaşılan açıklamada, görüşmeler sonucunda, taraflar arasındaki temel problemin iletişim eksikliği olduğu ve her iki tarafın da iletişim kanallarını bundan sonra açık tutması gerektiği vurgulanarak şu kararlar alındı:

Asgari ücrette ara dönemde zam yapılmaması nedeniyle Soma havzası ile işletme arasında oluşan farkın, Fernas’ın ortak olduğu diğer işletmenin hazırlık ve üretim aşamaları baz alınarak Ocak 2025 itibarıyla ücret artışıyla kapatılması.

Yapılacak ücret artışının, işçilerin kıdem ve mesleki tecrübeleri dikkate alınarak, ortak işletme organizasyon şemasıyla belirlenmesi.

Banka ile görüşülerek, ortak işletme ile eş koşullarda maaş protokolü yapılması ve alınacak promosyonların işçilere yansıtılması.

Mutabakata varılan ve işe dönmek isteyen işçilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 21 Ekim 2024 itibarıyla işe geri dönebileceği.

Ayrılmak isteyen işçilere kıdem ve ihbar tazminatları ile varsa yıllık izin alacaklarının ödenerek, ayrılma imkânı sağlanması.

Taraflar arasında karşılıklı açılmış davalardan feragat edilmesi.

İşçi ve işveren arasında ‘yeni bir sayfa’ açıldığının belirtildiği açıklama, “Birlikte, iletişim kanallarını açık tutarak hem üretip hem de ülkenin kalkınmasını sağlayacak şekilde Soma Havzası'ndaki en iyi işletme modelini kuracağımıza olan inancımız tamdır” ifadesiyle sona erdi.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

(VC)