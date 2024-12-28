Narin Güran davasında neler oldu?

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu Anne Yüksel Güran, Amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve ‘Narin Güran’ı dere kenarına gömen’ Nevzat Bahtiyar 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Diyarbakır Adliyesi 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Davanın ilk duruşması 3 gün ikinci duruşması ise 3 gün olmak üzere 6 gün sürdü. Toplamda 37 tanık dinlendi. Davanın ikinci duruşmasının 3’üncü gününde ise karar çıktı.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İlk duruşma?

Mahkemenin ilk duruşmasında Güran ailesinden tanıklar ve sanıklar kolluk tarafından şiddete uğradıklarını iddia etti. İşkenceye uğradıklarını ve Diyarbakır Barosu’na bildirdiklerini fakat suç duyurusunda bulunulmadığını da dile getirenler, hakarete, küfürlere, tehditlere maruz kaldıklarını da belirtti.

Sanıklar ve avukatları mahkeme heyetinden işkenceye dair soruşturma başlatılmasını talep ederken Mahkeme Başkanı, mahkemenin işkenceyi değil Narin’in katillerini bulmak’ için yürütüldüğünü dile getirerek talebi reddetti.

Amca Salim, Ağabey Enes, Anne Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar ve dinlendi. Baba Arif Güran ise tanık olarak dinlendi. Nevzat Bahtiyar tekrar ifade değiştirirken ‘itiraf ettiği suçların’ cezasını çekmeye hazır olduğunu da belirtti.

Sanıklar savunma yaparken sık sık Diyarbakır Barosu eski Başkanı Av. Nahit Eren’i de hedef aldı.

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Mahkeme heyeti, iddia makamı, sanık ve katılan avukatları sanıklara ve tanıklara sorular sordu.

İlk duruşmanın 2’nci gününde tanıklar dinlenmeye başlandı. Bu celse de ise Salim Güran’ın lehine ifade veren iki tanık ifadelerini değiştirerek kolluk tarafından ‘baskı altında’ ifade verdiklerini söyledi. Toplamda 26 tanık dinlendi.

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İlk duruşmanın 3’üncü gününde ise Güran ailesinin avukatları talebiyle 8 yeni tanık dinlendi. Tanıkların ardından ara karar verildi. 40 dakikalık müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme özetle; Sanıkların tutukluluk halinin devamına kararını verdi.

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İkinci Duruşma

İkinci duruşmanın ilk günü 3 tanık dinlendi. Telefon görüşmesi ile gündeme düşen Salim Güran’ın işçisi tutuklu R.A. (15), yine basında videolardan tespit edilen Çoban Ahmet Akgün ve ona şiddet gösteren Amca Erhan Güran tanık olarak dinlendi. R.A.’nın telefon konuşmasındaki belirlenemeyen nesnenin ise ‘fıskiye’ olduğu belirtildi. Fakat katılan sıfatındaki Diyarbakır Barosu avukatları R.A.’nın cinayete ‘gözcülük yaptığını’ savundu.

Baba Arif Güran katılan sıfatıyla tekrar dinlenirken mahkeme salonundaki sanık yakınları çıkarıldı.

Ardından Nevzat Bahtiyar dinlendi ve avukatlar soru sordu.

Katılan sıfatıyla Diyarbakır Barosu avukatları esasa ilişkin savunma yaptı. Diyarbakır Barosu’ndan avukatlar Nevzat Bahtiyar’ın neden müşterek fail olabileceğini 5 maddede açıkladı. Avukatlar ‘Sıla bebeği’ de hatırlatarak Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmelerine dikkat çekti. Diyarbakır Barosu eski Başkanı Av. Nahit Eren uzunca bir savunma yaparak birçok delil ve kanıt sundu.

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Baronun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler vekil avukatları savunma yaptı. İlk gün 14 saatin ardından son buldu.

İkinci gün ise sanık Enes Güran ve Salim Güran’ın dinlenmesinin ardından avukatlarının savunmasıyla devam etti. Sanık avukatları kolluk kuvvetlerini ‘düzgün soruşturma’ yapmamakla suçlarken özetle şunları söyledi: Mahkeme heyetinin etki altında kaldığını, sosyal medyayla Güran ailesinin ‘şeytanlaştırıldığını’, daraltılmış baz kaydı raporlarının güvenilir olmadığı, basın ve yayın organları aracılığıyla Nevzat Bahtiyar’ın yönlendirildiğini, bilirkişi raporunun dayanaksız olduğunu ve cinayeti işleyenin Nevzat Bahtiyar olduğunu beyan ettiler.

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Davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde sanık Yüksel Güran ve avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Yüksel Güran’ın avukatları ‘anneyi tutuklamak için hiçbir delilin bulunmadığını, Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin dayanak olamayacağını ve Yüksel Güran’ın saçlarının sarı olduğunu belirttiler.

Esasa ilişkin bütün savunmalar alındıktan Mahkeme Heyeti saat 21.00’a kadar müzakere için ara verdi.

Karar açıklanırken

Gün içinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz 'can güvenliği' gerekçesiyle polis eşliğinde salona getirildi.

Mahkemenin müzakere için verdiği arada ise Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin polis korumaları eşliğinde Tavşantepe Köyü'nden ayrıldıkları öğrenildi.

Saat 21.00'a yaklaşırken adliyenin etrafı, adliye koridorları ve duruşma salonu olağanüstü güvenlik tedbirleri ile korundu.

Mahkeme başlamadan hemen önce heyetin kürsüsünün önüne 10'larca kolluk dizildi.

Salonda ise 100'ün üzerinde polis ve jandarma personelleri bulundu.

Sanıkların son sözleri

Mahkeme Başkanı sanıklardan son sözlerini istedi.

Yüksel Güran: Son sözüm yüreğim yaralı, kanadım yaralı ama rabbim şahidim, kefilim. Kızımın asla katili olmadım. Balım diktir. Rabbim hakkımı bırakmasın.

Nevzat Bahtiyar: Narini kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse razıyım. Yemin ederim Narini ben öldürmedim.

Enes Güran: Ben her zaman doğruyu konuştum. Hakkım helal değil, mahkeme ne derse o.

Salim Güran: Narin benim yeğenim, canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek en son kişi benim. Öküz meydanda kimse öküz burada demiyor.

Karar

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Bahtiyar hakkında verilen kararın gerekçesinde şunlar ifade edildi:

"Sanık hakkında diğer sanıklarla 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan mahkememize kamu davası açılmışsa da sanığın, Arif Güran'ın evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.

Sanık, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar süren araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması karşısında TCK'nin 281/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden cezalandırılmıştır."

Gerekçeli karar bekleniyor

Kararın ardından verilen cezalara yönelik tartışmalar başladı. Narin Güran'ın kim tarafından, neden ve nasıl öldürüldüğü halen bilinmezken önümüzdeki haftalarda mahkeme heyetinin 'gerekçeli karar'la bu soruları cevaplandıracağı düşünülüyor. Birçok avukat üç sanığın “birlikte suç işlediğine dair” hukuken yeterli bir gerekçe gösterilmesi gerektiğini, aksi takdirde kararın istinafta veya Yargıtay'da bozulabileceğini belirtti.

Nevzat Bahtiyar cinayetten beraat etti

Duruşmanın ardından mahkemedeki sanık yakınları Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay ceza almasına şaşırırken, Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Avukat Ali Eryılmaz, kararı "umduğumuz gibi oldu" ifadeleriyle değerlendirirken konuşmasına şöyle devam etti: "Davaya müdahil olduğumuz günden bugüne kadar mücadelesini verdiğimiz sonuca nihayet ulaştık. Bizim vicdanımız rahat adalet yerini buldu. Cinayeti işleyen, gerçek katiller ortaya çıktı. Nevzat cinayet işlemediği için beraat etti. İşlediği suçun da cezasını çekecek. Böylece inşallah bütün toplumun vicdanı da bir nebze olsun huzur bulmuş olacak.”

Nahit Eren: "Karar Nevzat boyutuyla eksik kaldı"

Diyarbakır Adliyesi'nin önünde ise eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren açıklamalarda bulundu.

Baronun Nevzat Bahtiyar'a verilen karara itiraz edeceğini aktaran Eren, "Kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonumuz bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir. Tüm toplumun vicdanında büyük yaralar açan bu cinayet dosyasında, cinayet sebep olan herkesin hak ettiği cezayı almasını istedik. Karar biraz eksik ama istinafa yapacağımız başvuru, sonrasında Yargıtay aşaması. Hukuki süreci bugüne kadar takip ettiğimiz gibi takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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