Yapı Merkezi işçileri bir kez daha hakları için direnişte

DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat Ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) üyesi yaklaşık 40 işçi, ödenmeyen ücretleri için Yapı Merkezi’nin İstanbul Üsküdar’daki genel merkez binası önünde bugün aileleriyle beraber direnişe başladı.

"Yapı Merkezi'nden tüm haklarımızı alacağız" pankartı açan işçiler, şirket binasının karşısında nöbet tuttu.

bianet’in telefonla ulaştığı DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, Yapı Merkezi'nin daha önce verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek, “İşçinin alın teri kurumadan parasını vereceksiniz” dedi.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

"Artık bıçak kemiğe dayandı"

İşçilerin 3 ila 6 ay arasında değişen ücretlerini alamadıklarını aktaran Demir, “Şirket parasının olmadığını söylüyor. ‘Böyle bir para olsa vermez miyiz, böyle yapar mıyız?’ diyor. Ama bir yandan da milyar dolarlık imzalar atıyorlar” diye konuştu.

Demir, hakkını arayan 40 işçi arasında işten çıkartılanların, istifa edip Türkiye’ye dönenlerin ve Tanzanya’daki işi sonlandığı için geri dönenlerin olduğunu belirterek, “Artık bıçak kemiğe dayandı. İşçiler geçinemiyorlar. Uzun zamandır da maaşlarını alamıyorlar. Bu kaçıncı oldu? Her seferinde bir grup işçinin hakkını vermiyorlar ve işçiler direnerek paralarını alıyorlar” dedi.

2023'ten akılda kalan 13 emek mücadelesi

Tanzanya'daki işçiler iş bıraktı

Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, Tanzanya'da çalışan Yapı Merkezi işçilerinin de verilen sözlerin tutulmamasının ardından 23 Mayıs'ta iş bırakma eylemine başladıklarını aktardı:

"Tanzanya'daki işçilere iki buçuk maaş ödenmesi konusunda söz verilmişti. Ancak greve başlayınca işçilere yarım maaş ödediler. İşçiler kararlı, maaşları ödenene kadar çalışmayacaklar."

Yapı Merkezi Holding hakkında İşçilerinin haklarını alamadıkları için defalarca genel merkez binası önünde direnişe başladığı Yapı Merkezi Holding, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sudan, Etiyopya, Tanzanya, Zambiya, Cezayir, Fas ve Slovenya’da gerçekleştirdiği kamu inşaat projeleriyle dikkat çekiyor. ABD merkezli inşaat setkörü dergisi Engineering News-Record'un "Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi" listesinde yer alan Yapı Merkezi'nin Türkiye'de öne çıkan projeleri şöyle: Çanakkale Köprüsü, TOGG Gemlik Otomobil Üretim Tesisi, Avrasya Tüneli, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Demiryolu ve İstanbul Modern Sanat Müze Binası.

Ne olmuştu?

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan ve yedi aydır maaş alamayan yaklaşık 2 bin işçi, 2023’ün ağustos ayında 13 günlük grevle kazanım elde etmişti.

Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde

Verilen sözlerin tutulmadığını belirten sendika, 2 Ocak'ta Yapı Merkezi’nin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önünde başladı.

Sendikanın 10 Ocak Çarşamba günü Yapı Merkezi’nin projelerinden olan Avrasya Tüneli’nde eylem yapma kararının ardından şirket, görüşme yapmak üzere sendikayı saat 11’de toplantıya davet etmişti.

Ancak işçilerin gün boyu şirket binası önünde beklemesine rağmen toplantı bir kez daha ertelenerek 11 Ocak Perşembe gününe bırakılmıştı.

10 Ocak'ta şirketin genel merkezi önünde bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, "Kar, kış, soğuk dinlemeyeceğiz. Gerekirse burada gerekirse şirketin farklı projelerinde eylemlerimiz devam edecek" demişti.

Yapı Merkezi işçileri bir kez daha direnişte: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”

11 Ocak’ta sendika ile şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde işçilerin talepleri kabul edilmiş ve ücretleri yatırılmıştı.

DİSK/Dev Yapı-İş: Yapı Merkezi'nde direne direne kazandık

25 Mayıs'taTanzanya'daki demiryolu şantiyesinde işten çıktıktan sonra ücretlerini alamayan işçiler 4 gün süren direnişin ardından "ödemelerin ivedi bir şekilde yapılacağı taahhüdü ve işçilerin ortak kararıyla" sonlandırıldığını açıklamıştı.

Ardından 8 Mayıs'ta tekradan verilen sözlerin tutulmaması Yapı Merkezi işçileri yeniden genel merkez binası önünde direnişe başlamıştı. Sendika, direnişin şirket yetkililerinin süre istemeleri üzerine askıya aldığını açıklamıştı.

(AD)