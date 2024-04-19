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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 14:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2024 14:57
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Adıyaman’da direnen Mega Polietilen işçilerinden ikinci kazanım

İki aydır ödenmeyen ücretleri için 8 Nisan’da iş bırakan Mega Polietilen işçileri, tüm ücretlerini aldı. BİRTEK-SEN tüm talepleri karşılanana kadar direnişe devam edeceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adıyaman’da direnen Mega Polietilen işçilerinden ikinci kazanım
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait fabrikada çalışan yaklaşık 300 işçi, iki aydır ödenmeyen ücretleri için başlattıkları eylemde bir kazanım daha sağladı.

Adıyaman’da Mega Polietilen işçileri hakları için direnişte
Adıyaman’da Mega Polietilen işçileri hakları için direnişte
16 Nisan 2024

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işçilerin ödenmeyen ikinci aylıklarının da ödendiğini duyurdu.

Mega Polietilen işçilerinin bir aylık ücretleri dün (18 Nisan) ödenmişti.

Mega Polietilen işçileri ilk kazanımlarını aldı
Mega Polietilen işçileri ilk kazanımlarını aldı
18 Nisan 2024

BİRTEK-SEN'den dört talep

"Direnişimiz kazanımlarla ilerliyor. Ödenemeyen iki aylık ücretlerin bir aylığı dün ödenmişti. Bugün ikinci aylıklar da hesaplara yattı. Ama yetmez! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyen BİRTEK-SEN, şu talepleri sıraladı:

  •  Asgari ücretin üstünde elden verilen ücretler de hesaplara yatacak!
  • Direniş başladıktan sonra işten atılan bütün işçiler işe geri alınacak!
  • Haklı sebeplerle tek taraflı iş akdini fes etmek isteyen işçilerin tazminatları ödenecek!
  • Sigortasız, kayıt dışı çalışma son bulacak! Daha önce sigortasız çalışmış işçilerin geriye dönün sigorta primleri ödenecek!

BİRTEK-SEN, “Bu taleplerimizin tamamı kabul edilene kadar direnişimiz sürecek! Direne direne kazanacağız” dedi.

(AD)

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