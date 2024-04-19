Adıyaman’da direnen Mega Polietilen işçilerinden ikinci kazanım

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait fabrikada çalışan yaklaşık 300 işçi, iki aydır ödenmeyen ücretleri için başlattıkları eylemde bir kazanım daha sağladı.

Adıyaman’da Mega Polietilen işçileri hakları için direnişte

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işçilerin ödenmeyen ikinci aylıklarının da ödendiğini duyurdu.

Mega Polietilen işçilerinin bir aylık ücretleri dün (18 Nisan) ödenmişti.

Mega Polietilen işçileri ilk kazanımlarını aldı

BİRTEK-SEN'den dört talep

"Direnişimiz kazanımlarla ilerliyor. Ödenemeyen iki aylık ücretlerin bir aylığı dün ödenmişti. Bugün ikinci aylıklar da hesaplara yattı. Ama yetmez! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyen BİRTEK-SEN, şu talepleri sıraladı:

Asgari ücretin üstünde elden verilen ücretler de hesaplara yatacak!

Direniş başladıktan sonra işten atılan bütün işçiler işe geri alınacak!

Haklı sebeplerle tek taraflı iş akdini fes etmek isteyen işçilerin tazminatları ödenecek!

Sigortasız, kayıt dışı çalışma son bulacak! Daha önce sigortasız çalışmış işçilerin geriye dönün sigorta primleri ödenecek!

BİRTEK-SEN, “Bu taleplerimizin tamamı kabul edilene kadar direnişimiz sürecek! Direne direne kazanacağız” dedi.

Mega Polietilen direnişimizden bir kazanım haberi daha.



Direnişimiz kazanımlarla ilerliyor.

Ödenemeyen iki aylık ücretlerin bir aylığı dün ödenmişti.

Bugün ikinci aylıklar da hesaplara yattı.



Ama yetmez!

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!



1- Asgari ücretin üstünde elden… pic.twitter.com/MIs7lFDtJL — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) April 18, 2024

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