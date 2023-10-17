İsrailli 65 aydın: Sivillere yönelik saldırılar mazur gösterilemez

İsrailli 65 aydın, barış aktivisti ve akademisyen yayımladıkları mektupla uluslararası sol gruplara sivillere yönelik şiddete karşı net tutum alma çağrısında bulundu.

Aralarında Yeni İsrail Fonu Direktörü Mickey Gitzin, yazar David Grossman, sosyolog Eva Illouz ve filozof Raphael Zagury-Orly'nin de olduğu imzacılar ortak mektuplarında Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik kitlesel bombardımanlarla verdiği yanıtın yıllardır verilen barış mücadelesini zayıflattığına vurgu yaptı.

Her ikisine karşı net tutum

Hamas'ın sivillere yönelik saldırısına yönelik "eşitlik, özgürlük, adalet ve refahın savunucusu olan soldaki kimi grupların duyarsızlığına" tepki gösterilen mektupta "sivillere yönelik saldırıları meşrulaştırmak ya da mazur göstermenin sol siyasetin temel ilkelerine ihanet etmek" olduğu kaydedildi.

Judith Butler’dan şiddet ve şiddetin kınanmasına dair

Mektupta "İsrail'in Filistinlileri boyunduruk altına almasına ve işgaline kesin bir dille karşı çıkmak ile masum sivillere yönelik acımasız şiddet eylemlerini kesin bir dille kınamak arasında hiçbir çelişki yoktur. Aslında, solda yer alan her tutarlı kişi her iki pozisyonu da aynı anda benimsemelidir" denildi.

Sol gruplara her türlü insan hakları ihlaline karşı net bir tavır almaları çağrısında bulunulan mektupta "Şiddet döngüsünü kırma mücadelesinde bize yardımcı olmanızı istiyoruz" çağrısı yapıldı.

Mektubun imzacıları:

Dr. Aviad Kleinberg, Ruppin Akademik Merkezi Başkanı

Avirama Golan, Gazeteci-yazar

Ibtisam Mara'ana, İşçi Partisi eski milletvekili

Adam Raz, Tarihçi ve insan hakları aktivisti

Dr. Eva Illouz, İsrail Düşünce Enstitüsü Üyesi

Dr. Ofek Birnholtz, Bar Ilan Üniversitesi

Ortal Ben Dayan, Sosyal aktivist

Ori Ben Dov, Sosyal aktivist

Uri Weltmann, Ulusal Saha Organizatörü

Ori Kol, Sosyal girişimci

Dr. Orit Sônia Waisman, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji

Eilon Tohar, Sosyal aktivist

Iris Leal, Yazar

Alon-Lee Green, Standing Together Ulusal Eş Direktörü

Dr. Eli Cook, Hayfa Üniversitesi Genel Tarih Bölüm Başkanı

Dr. Almog Kasher, Bar Ilan Üniversitesi

Dr. Orna Ben-Naftali, Van Leer Kudüs Enstitüsü

Josh Drill, Sosyal aktivist

Ghadir Hani, Barış aktivisti

Dr. Gila Stopler, Hukuk ve İşletme Fakültesi

Dr. Galia Sabar, Tel Aviv Üniversitesi ve Ruppin Koleji Eski Başkanı

Dr. Dov Khenin, Hadash eski milletvekili

David Grossman, Yazar

Dorit Hadar Persky, Kudüs David Yellin Akademik Koleji

Dr. Danny Gutwein, Hayfa Üniversitesi

Dr. Dani Filc, Standing Together aktivisti

Dr. Hagar Gal, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji

Vered Livne, İsrail'de Sivil Haklar Derneği (ACRI) eski Genel Müdürü

Taleb el-Sana, Arap Vatandaşları Yüksek Komitesi Başkanı

Yoav Hareven, Standing Together liderlik üyesi

Dr. Yoav Goldberg, Bar-Ilan Üniversitesi

Dr. Jonathan Rubin, Bar Ilan Üniversitesi

Yossi Sucary, Yazar

Dr. Yofi Tirosh, Tel Aviv Üniversitesi

Dr. Yael Hashiloni-Dolev, Ben-Gurion Üniversitesi

Dr. Yael Sternhell, Tel Aviv Üniversitesi

Dr. Yiftah Goldman, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji

Dr. Carmel Shalev, Tel Aviv Üniversitesi

Dr. Lisa Kainan, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji

Dr. Meir Yaish, Hayfa Üniversitesi

Mossi Raz, Meretz eski milletvekili

Dr. Meital Pinto, Zefat Akademik Koleji

Meital Peleg Mizrachi, Yale Üniversitesi

Mickey Gitzin, Yeni İsrail Fonu, İsrail İcra Direktörü

Dr. Miri Lavi Neeman, Arava Çevre Çalışmaları Enstitüsü

Nadav Bigelman, Sosyal aktivist

Dr. Noam Zohar, Bar Ilan Üniversitesi

Niv Meyerson, Sosyal ve çevresel adalet aktivisti

Sally Abed, Standing Together ulusal liderlik üyesi

Dr. Adi Makmal, Bar-Ilan Üniversitesi

Odeh Bisharat, Yazar

Dr. Eran Dorfman, Tel Aviv Üniversitesi

Dr. Amit Schejter, Ben-Gurion Üniversitesi

Dr. Anat Herbst-Debby, Bar-Ilan Üniversitesi

Dr. Ofri Ilany, Van Leer Enstitüsü

Eran Nissan, Mehazkim CEO

Tzlil Rubinshtein, Sosyal aktivist

Ran Heilbrunn, Yazar

Dr. Ronit Donyets Kedar, Hukuk ve İşletme Fakültesi

Dr. Ruth Halperin-Kaddari, Bar-Ilan Üniversitesi

Dr. Raphael Zagury-Orly, Paris Katolik Enstitüsü

Dr. Shlomit Aharoni Lir, Bar Ilan Üniversitesi

Dr. Sharon Armon-Lotem, Bar-Ilan Üniversitesi

Tom Yagil, Sosyal ve çevresel adalet aktivisti

Dr. Tamar Ascher Shai, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji

(NT)