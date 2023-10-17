İsrailli 65 aydın: Sivillere yönelik saldırılar mazur gösterilemez
İsrailli 65 aydın, barış aktivisti ve akademisyen yayımladıkları mektupla uluslararası sol gruplara sivillere yönelik şiddete karşı net tutum alma çağrısında bulundu.
Aralarında Yeni İsrail Fonu Direktörü Mickey Gitzin, yazar David Grossman, sosyolog Eva Illouz ve filozof Raphael Zagury-Orly'nin de olduğu imzacılar ortak mektuplarında Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik kitlesel bombardımanlarla verdiği yanıtın yıllardır verilen barış mücadelesini zayıflattığına vurgu yaptı.
Her ikisine karşı net tutum
Hamas'ın sivillere yönelik saldırısına yönelik "eşitlik, özgürlük, adalet ve refahın savunucusu olan soldaki kimi grupların duyarsızlığına" tepki gösterilen mektupta "sivillere yönelik saldırıları meşrulaştırmak ya da mazur göstermenin sol siyasetin temel ilkelerine ihanet etmek" olduğu kaydedildi.
Judith Butler’dan şiddet ve şiddetin kınanmasına dair
Mektupta "İsrail'in Filistinlileri boyunduruk altına almasına ve işgaline kesin bir dille karşı çıkmak ile masum sivillere yönelik acımasız şiddet eylemlerini kesin bir dille kınamak arasında hiçbir çelişki yoktur. Aslında, solda yer alan her tutarlı kişi her iki pozisyonu da aynı anda benimsemelidir" denildi.
Sol gruplara her türlü insan hakları ihlaline karşı net bir tavır almaları çağrısında bulunulan mektupta "Şiddet döngüsünü kırma mücadelesinde bize yardımcı olmanızı istiyoruz" çağrısı yapıldı.
Mektubun imzacıları:
- Dr. Aviad Kleinberg, Ruppin Akademik Merkezi Başkanı
- Avirama Golan, Gazeteci-yazar
- Ibtisam Mara'ana, İşçi Partisi eski milletvekili
- Adam Raz, Tarihçi ve insan hakları aktivisti
- Dr. Eva Illouz, İsrail Düşünce Enstitüsü Üyesi
- Dr. Ofek Birnholtz, Bar Ilan Üniversitesi
- Ortal Ben Dayan, Sosyal aktivist
- Ori Ben Dov, Sosyal aktivist
- Uri Weltmann, Ulusal Saha Organizatörü
- Ori Kol, Sosyal girişimci
- Dr. Orit Sônia Waisman, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji
- Eilon Tohar, Sosyal aktivist
- Iris Leal, Yazar
- Alon-Lee Green, Standing Together Ulusal Eş Direktörü
- Dr. Eli Cook, Hayfa Üniversitesi Genel Tarih Bölüm Başkanı
- Dr. Almog Kasher, Bar Ilan Üniversitesi
- Dr. Orna Ben-Naftali, Van Leer Kudüs Enstitüsü
- Josh Drill, Sosyal aktivist
- Ghadir Hani, Barış aktivisti
- Dr. Gila Stopler, Hukuk ve İşletme Fakültesi
- Dr. Galia Sabar, Tel Aviv Üniversitesi ve Ruppin Koleji Eski Başkanı
- Dr. Dov Khenin, Hadash eski milletvekili
- David Grossman, Yazar
- Dorit Hadar Persky, Kudüs David Yellin Akademik Koleji
- Dr. Danny Gutwein, Hayfa Üniversitesi
- Dr. Dani Filc, Standing Together aktivisti
- Dr. Hagar Gal, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji
- Vered Livne, İsrail'de Sivil Haklar Derneği (ACRI) eski Genel Müdürü
- Taleb el-Sana, Arap Vatandaşları Yüksek Komitesi Başkanı
- Yoav Hareven, Standing Together liderlik üyesi
- Dr. Yoav Goldberg, Bar-Ilan Üniversitesi
- Dr. Jonathan Rubin, Bar Ilan Üniversitesi
- Yossi Sucary, Yazar
- Dr. Yofi Tirosh, Tel Aviv Üniversitesi
- Dr. Yael Hashiloni-Dolev, Ben-Gurion Üniversitesi
- Dr. Yael Sternhell, Tel Aviv Üniversitesi
- Dr. Yiftah Goldman, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji
- Dr. Carmel Shalev, Tel Aviv Üniversitesi
- Dr. Lisa Kainan, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji
- Dr. Meir Yaish, Hayfa Üniversitesi
- Mossi Raz, Meretz eski milletvekili
- Dr. Meital Pinto, Zefat Akademik Koleji
- Meital Peleg Mizrachi, Yale Üniversitesi
- Mickey Gitzin, Yeni İsrail Fonu, İsrail İcra Direktörü
- Dr. Miri Lavi Neeman, Arava Çevre Çalışmaları Enstitüsü
- Nadav Bigelman, Sosyal aktivist
- Dr. Noam Zohar, Bar Ilan Üniversitesi
- Niv Meyerson, Sosyal ve çevresel adalet aktivisti
- Sally Abed, Standing Together ulusal liderlik üyesi
- Dr. Adi Makmal, Bar-Ilan Üniversitesi
- Odeh Bisharat, Yazar
- Dr. Eran Dorfman, Tel Aviv Üniversitesi
- Dr. Amit Schejter, Ben-Gurion Üniversitesi
- Dr. Anat Herbst-Debby, Bar-Ilan Üniversitesi
- Dr. Ofri Ilany, Van Leer Enstitüsü
- Eran Nissan, Mehazkim CEO
- Tzlil Rubinshtein, Sosyal aktivist
- Ran Heilbrunn, Yazar
- Dr. Ronit Donyets Kedar, Hukuk ve İşletme Fakültesi
- Dr. Ruth Halperin-Kaddari, Bar-Ilan Üniversitesi
- Dr. Raphael Zagury-Orly, Paris Katolik Enstitüsü
- Dr. Shlomit Aharoni Lir, Bar Ilan Üniversitesi
- Dr. Sharon Armon-Lotem, Bar-Ilan Üniversitesi
- Tom Yagil, Sosyal ve çevresel adalet aktivisti
- Dr. Tamar Ascher Shai, Kudüs David Yellin Akademik Eğitim Koleji
(NT)