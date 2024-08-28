Dinçer Lojistik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Dinçer Lojistik’te çalışan işçilerin, ücret artışı, yemeklerin düzelmesi ve taşeron işçilerin kadroya alınması gibi taleplerle 26 Ağustos’ta başlattığı eylem kazanımla sonuçlandı.

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde direnen işçilerin tüm talepleri kabul edildi.

Hızlı teslimat ve perakende şirketi Getir’in ortaklarından olan Dinçer Lojistik, şirketin dağıtım ağı süreçlerinin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, şirket tarafından kabul edilen talepler şöyle sıralandı:

Atılan işçilerin geri alınması: İş bırakma eylemi sırasında işten çıkarılan tüm işçiler geri alınacak. Ücret artışı: İşçilerin aylık ücretlerine 4000 TL net zam yapılacak. Bu ücret artışı, Dinçer Lojistik Arnavutköy deposunda çalışan tüm işçilere uygulanacak. İdari izin: Direniş süresince geçen üç gün için direnişte yer alan işçiler idari izinli sayılacak. İş sağlığı ve güvenliği: İş yerinin, çalışan işçilerin sağlığına uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Mesai ücretleri: Pazar günü mesaiye gelen işçilerin ücretleri 1-2 saat üzerinden değil, tüm gün çalışmış gibi hesaplanacak. Kumanya desteği: Ramazan ayına girmeden önce işçilere kumanya yardımı yapılacak. SETCARD ödemeleri: SETCART yemek kartlarına yapılan yatırımlar nakit olarak 2000 TL tutarında, yılda iki defa olmak üzere işçilerin hesaplarına yatırılacak. Yemek firmasının değiştirilmesi: Mevcut yemek firması değiştirilecek ve işçilere daha kaliteli hizmet sunan bir firma ile anlaşılacak. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi: Taşeron statüsünde çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi sağlanacak. Dinlenme alanları: Deponun üç farklı bölgesinde işçiler için dinlenme alanları kurulacak.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

(VC)