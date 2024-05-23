Alpagut maden işçileri direnişi yeraltına taşıdı

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyünde bulunan ve ODAŞ Yel Enerji AŞ tarafından işletilen linyit kömür madeninde çalışan işçilerin, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları için 9 Mayıs’ta başlattığı direniş, 15. gününde devam ediyor.

DİSK’e bağlı Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden-Sen) üyesi işçiler, dün (22 Mayıs) direnişi yeraltına taşıma kararı alarak madene indi.

Madene inmeden önce direnişteki işçiler adına konuşan bir işçi, “Sendikalı olduğumuz için bizi yıldırmaya çalışıyorlar, yılmıyoruz. Bu ocak bizim ekmeğimiz, aşımız, evimiz, yuvamız. Sonuna kadar direnip hakkımızı alacağız” dedi.

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“Sendikamız hukuksuzluğa prim vermeyecek”

Alpagut maden işçilerinin direnişi yeraltında sürdürme kararını duyuran DİSK/Dev Maden-Sen, sosyal medya platformu X’ten şu paylaşımları yaptı:

Maden işçileri, Dev Maden-Sen’e üye olarak işyerinde çoğunluğu sağlamış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki alarak TİS yapma hakkı kazanmıştır. İşveren bu yetkiye uyduruk gerekçelerle itiraz etmiş, yetmezmiş gibi işçilerin servisini kaldırmış, yemeklerini kesmiş, işten çıkarmakla tehdit etmiş ama işçileri bu hukuksuzluğa boyun eğdirememiştir. Tüm bunların üzerine işçiler 6 ay ücretsiz izne zorlanmıştır. Yağma yok, maden işçileri köle değil, ODAŞ Yel Enerji işvereni ise efendi değildir! Sendikamız hukuksuzluğa prim vermeyecektir. Yaşasın haklı ve onurlu mücadelemiz!

DİSK/Dev Maden-Sen ayrıca, ocak önünde nöbet tutan madenci ailelerinin, “Çocuklarımız neredeyse biz ordayız, haklarını alana kadar gitmeyeceğiz” dediklerini aktardı.

(VC)