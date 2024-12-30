Buldan görüşmenin detaylarını anlattı: İşin içerisinde herkesin olması lazım

Sırrı Süreyya Önder ile birlikte cumartesi günü İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, görüşmeye İsmail Saymaz’a konuştu.

Buldan, yılbaşından sonra Meclis'teki bütün partilerden randevu talep edeceklerini ve sürece katkı sunmalarını isteyeceklerini söyledi.

Buldan, bir sonraki görüşme tarihinin henüz belli olmadığını, ancak parti ziyaretlerinin ardından kısa sürece gerçekleşebileceğini ifade etti.

Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir

Buldan'ın sorulara yanıtları şöyle:

İmralı’ya nasıl gittiniz? Saat kaçta görüşmeye başladınız?

Her zamanki gidiş şeklimiz; Sahil Güvenlik’le (Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekneyle) oldu. Saat 10.30’da görüşmeye başladık.

Ne kadar görüştünüz?

Yaklaşık iki buçuk-üç saat. Görüşmede not tuttuk.

En son ne zaman görüşmüştünüz?

10 yıl önce.

Aradaki fark ne?

10 yıl önce nasılsa bugün de aynı. Öcalan çok moralliydi, onu söyleyeyim.

10 yıl önce de aynı yerde mi görüşmüştünüz?

Evet, doğru. Son yaptığımız toplantı da aynı odadaydı.

Kaldığınız yerden devam ettiniz.

(Gülüyor) Öyle oldu, evet.

Kendisiyle sizden önce devlet yetkilileri görüşmüş mü?

Bilmiyorum.

Bahçeli’nin önerisi hakkında somut olarak neler söyledi?

İçeriğe dair, yaptığımız açıklama dışına çıkmayacağız. Böyle bir kararımız var.

Bir sonraki görüşme tarihiniz belli mi?

Şu an belli değil ama kısa zaman içerisinde belli olur diye tahmin ediyoruz. Siyasi partilerle görüşmeler tamamlandıktan sonra olacak.

Onlarla ilgili siz mi başvuruda bulunacaksınız?

Biz başvuracağız. Yılbaşı sonrası…

Başvuracağınız partiler parlamentodakiler mi?

Parlamentodaki partiler.

Bir öncelik sıralaması olacak mı, “Bahçeli ile başlayalım” gibi?

Yok, öncelik sırası olmaz. Kim ne zaman müsaitse randevu talebine göre başvuracağız.

Siz ve Sırrı Süreyya Önder dışında Ahmet Türk mü olacak?

Evet.

Parti liderleriyle ne görüşeceksiniz?

Biraz sürece katkı sunmalarını isteyeceğiz. Mesajda da belirttiğimiz gibi devir, demokrasi ve kardeşlik devridir. Barış devridir. Bu sürece herkesin katkı sunması gerekiyor. Sadece bizimle olabilecek, bizimle bitebilecek birşey değil. O yüzden işin içerisinde herkesin olması lazım. CHP’si, MHP’si, AK Partisi, Gelecek’i, DEVA’sı… Mecliste grubu bulunan bütün partiler.

Peki onlar süreçten ne anlamalılar? Neye evet ya da hayır diyecekler?

Biz konuşacağız, aktaracağız ne olup bittiğini. Yaptığımız açıklama çerçevesinde görüşlerimizi aktaracağız. Onlardan da katkı isteyeceğiz.

Öcalan’la yaptığınız görüşmenin içeriğini mi aktaracaksınız?

Evet, doğru.

Peki, ‘süreç’ derken neleri anlamaları gerekiyor? Neye evet ya da hayır diyecekler? Devletin Öcalan’la görüşmeye devam etmesine mi, yoksa somut bazı talep ya da meselelere mi?

Şöyle İsmail bey, şimdi bir süreç başladı zaten.

Buna ‘süreç’ diyebiliyor muyuz?

Görüşmeler var en azından. Bu görüşmelerin olması bile bence bir sürecin başlangıcı. Dolayısıyla herkes katkı sunarsa süreç daha hızlı ilerler.

Tam olarak onu sordum. Süreçten, görüşmelerin devam etmesine insanların destek vermesini mi anlamalıyız, yoksa bazı somut taleplere evet demesi mi?

Yok, hayır, somut talep değil. Herkesin sürece katkı koymasını isteyeceğiz.

Nasıl katkı koyabilirler?

Talepler belki daha sonra… Dünkü görüşmede “Gidip direkt bunu isteyin ya da şunu isteyin” denilmedi. Sürece katkı sağlamalarını isteyeceğiz sadece.

Bunun zemini parlamento olacak değil mi?

Evet, öyle olmalı zaten. Herkes katkı sunarsa süreç daha hızlı ilerler, öyle söyleyeyim.

Öcalan, sürece dair “Hazırım” dedi. Burada bir şart yok mu? “Şu koşullar sağlanırsa ben rolümü yerine getirebilirim” demedi mi?

O kadar açmadı. Muhtemelen bir daha görüşmede belki bunlara değinir.

Dolayısıyla bir sonraki görüşmede bu aşamaya geçilebilir, öyle mi?

Geçilebilir. Daha detaylı görüşülür, konuşulur.

Bu sürecin muhatabı kim? Biri Öcalan. Karşısında kim var?

Cumhur İttifakı diyelim. Cumhurbaşkanı’nın ve Devlet Bahçeli’nin başlattığı bir dönem olarak adlandırsak sanki daha iyi olur.

Yeni bir süreç diyebiliriz o halde.

Evet, öyle diyebiliriz.

Öcalan ne hissediyor, ne düşünüyor?

Moralli, güçlü, heyecanlı. Bunlar bile aslında önemli ipuçları.

DEM Parti’ye ve örgütüne bir mesaj verdi mi?

Şu an yok.

PKK’ya siyah bırakma çağrısı yaptı mı sizin aracılığınızla?

Yok, hayır. Bu konuda bir şey söylenmedi bize. Bu görüşmede öyle birşey olmadı.

DEM Parti’ye bir aracılık görevi verdi mi?

Yok, hayır.

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Öcalan’la görüşme sonrası açıkladığınız metnin devlet yetkilileriyle birlikte hazırlandığını ileri sürdü. Bir yanıtınız olacak mı?

O açıklamayı biz yaptık. İmralı heyeti olarak yaptık.

Devletin bir müdahalesi olmadı yani.

Hayır.

İmralı açıklamasına dair...

(RT)