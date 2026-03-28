Temel Gazetecilik Atölyesi’nin son günü: Haber fikirleri ve kaynak kullanımı tartışıldı

IPS İletişim Vakfı/bianet’in düzenlediği 2026’nın ilk Temel Gazetecilik Atölyesi, dört gün süren oturumların ardından sona erdi.
Atölye BİA’da dün (27 Mart) gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılar, haber üretim süreçleri üzerine çalışmayı sürdürdü. Gün boyu devam eden oturumlarda haber kaynaklarıyla çalışma, etik sorumluluklar ve editoryal süreçler ele alındı.
Haber araştırmasında kaynaklara ulaşmak
bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu, gündem toplantısının ardından bir haberin hazırlanması sürecinde doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceğine dair katılımcılarla değerlendirmelerde bulundu. Haber fikirlerini geliştirirken başvurulabilecek farklı internet siteleri ve araştırma yolları üzerinden örnekler paylaştı.
İnternette güvenilir kaynaklara ulaşmanın çoğu zaman sabır ve araştırma gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan İnceoğlu, bu arayışın gazeteciliğin temel parçalarından biri olduğunu söyledi ve araştırma sürecinin önemine dikkat çekti. İnceoğlu, örnekler üzerinden ilerleyerek katılımcılara bazı resmi kaynakların haber araştırmalarında nasıl kullanılabileceğini de gösterdi.
Haber fikrinden editoryal sürece
Günün devamında katılımcılar hazırladıkları haber önerilerini paylaştı. Katılımcıların sunduğu fikirler üzerinden haberin nasıl geliştirilebileceği, hangi kaynaklara ulaşılabileceği ve haberin hangi yönlerinin derinleştirilebileceği üzerine birlikte değerlendirmeler yapıldı.
Oturumda ayrıca bir haberin fikir aşamasından yayıma kadar geçen editoryal süreç de ele alındı. Haber önerisinin araştırma, kaynaklarla görüşme ve editoryal değerlendirme aşamalarından geçerek olgunlaştığı vurgulandı.
İnceoğlu, haber üretiminin çoğu zaman uzun bir araştırma ve kolektif bir çalışma süreci gerektirdiğine dikkat çekti. Katılımcılara, kendi ilgi alanları ve bulundukları çevrelerden yola çıkarak haber önerileri geliştirmelerinin önemine değindi.
Haber üretiminde etik sorumluluklar
Günün oturumlarında gazetecilikte etik sorumluluklar da tartışıldı. Katılımcılar, özellikle röportaj süreçlerinde ve haber kaynaklarıyla çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında sorular yöneltti.
Tartışmalarda, bir kişinin röportaj vermeyi kabul etmesinin ya da görüntü kaydına izin vermesinin her zaman o içeriğin yayımlanmasının doğru olacağı anlamına gelmeyebileceği ifade edildi. İnceoğlu, Gazetecilerin haber üretirken yalnızca bilgi toplamakla değil, aynı zamanda yayımlanan içeriğin yaratabileceği olası etkileri de düşünmekle sorumlu olduğunu vurguladı.
İnceoğlu ayrıca bazı durumlarda bir olayı anlatmanın tek yolunun görüntü kullanmak olmadığını, haberin farklı anlatım biçimleriyle de aktarılabileceğini dile getirdi. Bu noktada muhabirin sahadaki kararları kadar editörün yönlendirmesinin de önemli olduğunu belirtti. (EG)
Atölye BİA hakkında
IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.
Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.
Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.
* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber, 2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri, 7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj, 17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği, 1-8 Ekim Yargı Haberciliği, 15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat, 20-27 Şubat, 14-21 Haziran, 22-29 Temmuz, 2-10 Eylül, 5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri, 4-5 Mayıs Dijital Güvenlik, 10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı, 13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya, 21-25 Ekim İklim Haberciliği, 11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.
* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi, 29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi, 11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi, 16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi, 27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım, 16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.
* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi, 20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.
* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, 7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.
Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).
* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle)
* 2025 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 15 Ocak Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi, 7-10 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 10 Nisan Engelli Hakları ve Engelli Hakları Haberciliği Atölyesi, 26 Haziran Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 5-6 Eylül Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, 4 Ekim Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi, 15-18 Ekim Temel Gazetecilik Atölyesi, 19 Kasım Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 5 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 10 Aralık Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, 12 Aralık Göç Haberciliği Atölyesi, 16-19 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.
* 2026 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 3 Mart Yargı Haberciliği Atölyesi.