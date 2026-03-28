Temel Gazetecilik Atölyesi’nin son günü: Haber fikirleri ve kaynak kullanımı tartışıldı

IPS İletişim Vakfı/bianet’in düzenlediği 2026’nın ilk Temel Gazetecilik Atölyesi, dört gün süren oturumların ardından sona erdi.

Atölye BİA’da dün (27 Mart) gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılar, haber üretim süreçleri üzerine çalışmayı sürdürdü. Gün boyu devam eden oturumlarda haber kaynaklarıyla çalışma, etik sorumluluklar ve editoryal süreçler ele alındı.

Haber araştırmasında kaynaklara ulaşmak

bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu, gündem toplantısının ardından bir haberin hazırlanması sürecinde doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceğine dair katılımcılarla değerlendirmelerde bulundu. Haber fikirlerini geliştirirken başvurulabilecek farklı internet siteleri ve araştırma yolları üzerinden örnekler paylaştı.

İnternette güvenilir kaynaklara ulaşmanın çoğu zaman sabır ve araştırma gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan İnceoğlu, bu arayışın gazeteciliğin temel parçalarından biri olduğunu söyledi ve araştırma sürecinin önemine dikkat çekti. İnceoğlu, örnekler üzerinden ilerleyerek katılımcılara bazı resmi kaynakların haber araştırmalarında nasıl kullanılabileceğini de gösterdi.

Haber fikrinden editoryal sürece

Günün devamında katılımcılar hazırladıkları haber önerilerini paylaştı. Katılımcıların sunduğu fikirler üzerinden haberin nasıl geliştirilebileceği, hangi kaynaklara ulaşılabileceği ve haberin hangi yönlerinin derinleştirilebileceği üzerine birlikte değerlendirmeler yapıldı.

Oturumda ayrıca bir haberin fikir aşamasından yayıma kadar geçen editoryal süreç de ele alındı. Haber önerisinin araştırma, kaynaklarla görüşme ve editoryal değerlendirme aşamalarından geçerek olgunlaştığı vurgulandı.

İnceoğlu, haber üretiminin çoğu zaman uzun bir araştırma ve kolektif bir çalışma süreci gerektirdiğine dikkat çekti. Katılımcılara, kendi ilgi alanları ve bulundukları çevrelerden yola çıkarak haber önerileri geliştirmelerinin önemine değindi.

Haber üretiminde etik sorumluluklar

Günün oturumlarında gazetecilikte etik sorumluluklar da tartışıldı. Katılımcılar, özellikle röportaj süreçlerinde ve haber kaynaklarıyla çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında sorular yöneltti.

Tartışmalarda, bir kişinin röportaj vermeyi kabul etmesinin ya da görüntü kaydına izin vermesinin her zaman o içeriğin yayımlanmasının doğru olacağı anlamına gelmeyebileceği ifade edildi. İnceoğlu, Gazetecilerin haber üretirken yalnızca bilgi toplamakla değil, aynı zamanda yayımlanan içeriğin yaratabileceği olası etkileri de düşünmekle sorumlu olduğunu vurguladı.

İnceoğlu ayrıca bazı durumlarda bir olayı anlatmanın tek yolunun görüntü kullanmak olmadığını, haberin farklı anlatım biçimleriyle de aktarılabileceğini dile getirdi. Bu noktada muhabirin sahadaki kararları kadar editörün yönlendirmesinin de önemli olduğunu belirtti. (EG)

