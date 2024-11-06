Atölye BİA’dan Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi

IPS İletişim Vakfı / bianet tarafından Oslo Metropolitan Üniversitesi desteğiyle yürütülen Çevre Gazeteciliği Eğitim ve Muhabirlik Programı kapsamında, 4-5 Kasım tarihlerinde Ekoloji ve İklim Haberciliği atölyesi gerçekleştirildi.

Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartal’ın koordinatör ve eğitmen olarak yer aldığı iki günlük çevrimiçi atölyeye Doğu Eroğlu (ortak.org), Selin Uğurtaş (İklim Masası) ve Dr. Ümit Şahin (İstanbul Politikalar Merkezi) sunumlarıyla eşlik etti.

Atölyeye, ekoloji ve iklim alanında haberler üreten Artvin, Bursa, Çanakkale, Dersim, Hatay, İstanbul, Muğla ve Zonguldak'tan katılan çoğunluğu serbest çalışan gazeteciler katıldı.

Hak temelli iklim ve ekoloji haberciliği

Atölyenin ilk gününde Alev Karakartal, “İklim ve ekoloji haberciliğinde kesişen/ayrışan noktalar ve yeni kavramlar” başlıklı sunumunda, hak temelli iklim ve ekoloji haberciliğinin dikkat edilmesi gereken yönlerine ve kamuoyuna anlaşılır bir dilde aktarılma gerekliliğine vurgu yaptı.

İkinci oturumda Doğu Eroğlu, etkili bir iklim/ekoloji hikâyesi oluşturmanın ilkelerine, yöntem ve araçlarına değindi. Bu çerçevede gazetecinin çalışma alanında sahip olması gereken teknik bilginin önemine ve gündelik hayatta iklim değişikliğinin aktarılma biçimlerine vurgu yaptı.

Atölyenin ikinci gününde Selin Uğurtaş iklim haberlerinde hatalı bilgi ve “yeşil aklamayı” tespit ve teyit mekanizmaları üzerinde durdu. Bu bağlamda, dünden bugüne iklim inkârcılığının değişen seyrine ve hatalı bir bilgi türü olarak yeşil aklamanın örneklerine değindi.

Atölyenin son oturumunda Dr. Ümit Şahin, “İklim krizinde neredeyiz?” başlıklı sunumunda güncel akademik kaynaklar ve raporlar ışığında iklim krizine yönelik veri ve tartışmalarını ortaya koydu.