Atölye BİA’dan Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi

IPS İletişim Vakfı / bianet tarafından Oslo Metropolitan Üniversitesi desteğiyle yürütülen Çevre Gazeteciliği Eğitim ve Muhabirlik Programı kapsamında, 4-5 Kasım tarihlerinde Ekoloji ve İklim Haberciliği atölyesi gerçekleştirildi.
Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartal’ın koordinatör ve eğitmen olarak yer aldığı iki günlük çevrimiçi atölyeye Doğu Eroğlu (ortak.org), Selin Uğurtaş (İklim Masası) ve Dr. Ümit Şahin (İstanbul Politikalar Merkezi) sunumlarıyla eşlik etti.
Atölyeye, ekoloji ve iklim alanında haberler üreten Artvin, Bursa, Çanakkale, Dersim, Hatay, İstanbul, Muğla ve Zonguldak'tan katılan çoğunluğu serbest çalışan gazeteciler katıldı.
Hak temelli iklim ve ekoloji haberciliği
Atölyenin ilk gününde Alev Karakartal, “İklim ve ekoloji haberciliğinde kesişen/ayrışan noktalar ve yeni kavramlar” başlıklı sunumunda, hak temelli iklim ve ekoloji haberciliğinin dikkat edilmesi gereken yönlerine ve kamuoyuna anlaşılır bir dilde aktarılma gerekliliğine vurgu yaptı.
İkinci oturumda Doğu Eroğlu, etkili bir iklim/ekoloji hikâyesi oluşturmanın ilkelerine, yöntem ve araçlarına değindi. Bu çerçevede gazetecinin çalışma alanında sahip olması gereken teknik bilginin önemine ve gündelik hayatta iklim değişikliğinin aktarılma biçimlerine vurgu yaptı.
Atölyenin ikinci gününde Selin Uğurtaş iklim haberlerinde hatalı bilgi ve “yeşil aklamayı” tespit ve teyit mekanizmaları üzerinde durdu. Bu bağlamda, dünden bugüne iklim inkârcılığının değişen seyrine ve hatalı bir bilgi türü olarak yeşil aklamanın örneklerine değindi.
Atölyenin son oturumunda Dr. Ümit Şahin, “İklim krizinde neredeyiz?” başlıklı sunumunda güncel akademik kaynaklar ve raporlar ışığında iklim krizine yönelik veri ve tartışmalarını ortaya koydu.
Atölye BİA hakkında
IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık atölyeler düzenliyor.
Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.
Atölye BİA, kendi kendine öğrenmeye dayalı yapısı ve hak odaklı içeriği üzerine inşa edilmiş, çok disiplinli müfredat oluşturma imkanıyla, katılımcılarının ihtiyaç ve taleplerine göre eğitimlerinin içerik ve programlarını tasarlıyor. Temel ve tematik olmak üzere iki aşamadan oluşan Atölye BİA programları, daha sık ve uzun süreli eğitim modülleri ve modüller sonrası devam eden süpervizyon desteğinden oluşuyor.
Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve ilgilenen herkese açık hale geldi.
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