Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 16:57
1 dk Okuma

Atölye BİA’dan 'Uluslararası bilgiye erişim hakkı ve araçları' atölyesi

Atölye çalışmasında ulusal bilgi edinme yasalarının gazeteciler tarafından araştırma haberciliğinde nasıl etkin şekilde kullanılabileceği ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Norveçli gazeteci Tarjei Leer-Salvesen ve Oslo Metropolitan Üniversitesi’nden Dr. Ellen Marie Hofsvang’ın katılımıyla Atölye BİA’da “Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları” atölyesi gerçekleştirildi.

Atölye BİA'da 9 Aralık 2025 günü gerçekleşen atölyede, farklı ülkelerin bilgi edinme yasalarının gazetecilik açısından sunduğu imkânlar ele alındı. Atölyeye, bianet editörleri katıldı.

136 ülke, farklı yasalar: Hangisi daha güçlü?

Atölyede, bilgi edinme hakkı kapsamında talep edilebilecek “belge” tanımının yalnızca kâğıtla sınırlı olmadığı; SMS, fotoğraf, ses kaydı ve dijital dosyaların da erişim hakkına konu olabileceği vurgulandı. Leer-Salvesen, kamu harcamaları, çevre suçları ve silah ticareti gibi alanlarda yapılan uluslararası başvurulardan örnekler paylaştı.

Leer-Salvesen, dünya genelinde 136 ülkede bilgi edinme yasasının yürürlükte olduğu ve bu yasaların birbirinden oldukça farklı olduğunu ve uygulama düzeyinin ülkeden ülkeye değiştiğini anlattı.

Katılımcılar ayrıca Muckrock, AskTheEU ve einnsyn.no gibi platformları kullanarak çevrimiçi belge talebi oluşturmayı deneyimledi.

(EG/Mİ)

İstanbul
atölye bia bilgi edinme hakkı
