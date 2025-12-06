ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 12:33
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 13:02
3 dk Okuma

Atölye BİA ve Bilgi Medya, Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi düzenledi

Feminist düşüncenin “dalgalar” metaforuyla anlatımını tartışan Haydari Pakkan, Türkiye’deki feminist hareketin “akıntı”kavramıyla açıklanmasının daha kapsayıcı olduğuna işaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görüntü, açık havada çekilmiş büyük bir grup fotoğrafı. Sonbahar yapraklarının döküldüğü, ağaçların sarı-kahverengi tonlara büründüğü yeşillikler içinde bir kampüs alanında çekilmiş. Arkada modern yapılar ve camlı bir bina ile dış merdiven görülüyor. Ön planda yaklaşık yirmi kişilik bir grup yan yana dizilmiş hâlde duruyor; iki kişi önde çömelmiş, diğerleri ayakta. Grupta farklı yaşlarda ve farklı tarzlarda giyinmiş insanlar var.

Atölye BİA, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi Medya Bölümü işbirliğiyle Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi düzenledi. 5 Aralık Cuma günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’ndeki atölyeye öğrenciler ile mesleğe yeni başlayan gazetecilerden yoğun ilgi gördü.

Feminist medya tarihine kapsamlı bir bakış

*Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan

Atölyenin ilk oturumunda Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan, toplumsal cinsiyet, feminist medya teorileri ve feminist tarih yazımına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Osmanlı’dan bugüne feminist yazının gelişimini aktaran Haydari Pakkan, Kürt kadınların ürettiği medya örneklerine ve Müslüman feministlerin çıkardığı dergilere de dikkat çekti.

Feminist düşüncenin “dalgalar” metaforuyla anlatımını tartışan Haydari Pakkan, Türkiye’deki feminist hareketin “akıntı”kavramıyla açıklanmasının daha kapsayıcı olduğuna işaret etti. Feminist medyada dayanışma, örgütlenme ve yeni fikir üretmenin merkezi rolünü vurguladı. Ayrıca son dönem feminist medya çalışmalarına, Jinha’dan başlayarak Kürt kadınlarının kurduğu alternatif medya örneklerine değindi.

Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin ilkeleri

*Gazeteci Evrim Kepenek / Fotoğraf: Müberra Ünsal

Sunumun ardından “Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik nedir ve nasıl yapılır?” başlıklı bölümde, habercilikte dikkat edilmesi gereken temel noktaları bianet Kadın Haberleri editörü Evrim Kepenek anlattı.

Kepenek'in anlatımına göre haberi hazırlarken dikakt edilmesi gerekenler şöyle:

  • Haberin tarafı ve amacı belirlenmeli.
  • Haber kimin için ve neden yapılıyor sorusu yanıtlanmalı.
  • Uzman görüşlerinde kadın uzmanlara öncelik verilmeli.
  • Haberde yer alan kadın–erkek–LGBTİ+ öznelerinin temsili dengeli olmalı.
  • Sarsıcı başlıklar ve tık odaklı yaklaşımlardan kaçınılmalı.
  • Bilgi verici ve güçlendirici bir dil kullanılmalı.

Tunca: Israrcıyız

*Gazeteci Asena Tunca

Online olarak Atölyeye katılan gazeteci Asena Tunca da kadın gazetecilerin sorunlarını anlattı ve şöyle dedi:

”Bizler kadınlar ve LGBTİ+'lar olarak maruz bırakıldığımız şiddet karşısında yaşadığımız zorluklardan kuvvet alarak mesleğimize ve mücadelemize sarılmakta ısrarcıyız."

Fotoğrafta toplumsal cinsiyet duyarlılığı

*Dr. Şehlem Kaçar

Atölyenin son oturumunda Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ndenDr. Şehlem Kaçar, haberlere eşlik eden fotoğrafların nasıl seçilmesi gerektiğini örneklerle anlattı. Kaçar, özellikle şiddet haberlerinde sıklıkla kullanılan ancak ötekileştirici, mağduriyeti derinleştiren veya klişeleştiren görüntülerin neden tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaçar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin görsel havuzunu da anlattı. Fotoğraf havuzuna buradan ulaşabilirsiniz

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese atölyeler düzenliyor.

Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

İstanbul
İstanbul
erkek şiddeti bia atölye bia kadın odaklı habercilik toplumsal cinsiyet odaklı belediyecilik Nazan Haydari
Atölye BİA’nın Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi sona erdi
29 Haziran 2025
Atölye BİA’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi
10 Haziran 2025
Atölye BİA/bianet'ten 'Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi'
4 Eylül 2025
Atölye BİA’dan Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi
11 Ekim 2025
ATÖLYE BİA - TEMEL GAZETECİLİK ATÖLYESİ / ARALIK 2025
Atölye BİA’dan Temel Gazetecilik Atölyesi’ne çağrı
27 Kasım 2025
Medyada Cinsel Şiddet Temsilleri ve Kadın Odaklı Habercilik
26 Mart 2011
Atölye BİA’dan “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi”: Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
19 Kasım 2025
bianet/Atolye BİA dê ‘Atolyeya Rojnamegeriya Aştîxwaz a Celal Başlangiç’ li dar bixe
5 Îlon 2025
Psikiyatri Derneği'nden Kadın Odaklı Öneriler
26 Kasım 2012
OHO 2015
Alankuş: Barış Gazeteciliği Kadın Odaklı Olmalı
26 Temmuz 2015
