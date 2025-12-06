Atölye BİA ve Bilgi Medya, Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi düzenledi

Atölye BİA, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi Medya Bölümü işbirliğiyle Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi düzenledi. 5 Aralık Cuma günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’ndeki atölyeye öğrenciler ile mesleğe yeni başlayan gazetecilerden yoğun ilgi gördü.

Feminist medya tarihine kapsamlı bir bakış

*Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan

Atölyenin ilk oturumunda Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan, toplumsal cinsiyet, feminist medya teorileri ve feminist tarih yazımına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Osmanlı’dan bugüne feminist yazının gelişimini aktaran Haydari Pakkan, Kürt kadınların ürettiği medya örneklerine ve Müslüman feministlerin çıkardığı dergilere de dikkat çekti.

Feminist düşüncenin “dalgalar” metaforuyla anlatımını tartışan Haydari Pakkan, Türkiye’deki feminist hareketin “akıntı”kavramıyla açıklanmasının daha kapsayıcı olduğuna işaret etti. Feminist medyada dayanışma, örgütlenme ve yeni fikir üretmenin merkezi rolünü vurguladı. Ayrıca son dönem feminist medya çalışmalarına, Jinha’dan başlayarak Kürt kadınlarının kurduğu alternatif medya örneklerine değindi.

Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin ilkeleri

*Gazeteci Evrim Kepenek / Fotoğraf: Müberra Ünsal

Sunumun ardından “Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik nedir ve nasıl yapılır?” başlıklı bölümde, habercilikte dikkat edilmesi gereken temel noktaları bianet Kadın Haberleri editörü Evrim Kepenek anlattı.

Kepenek'in anlatımına göre haberi hazırlarken dikakt edilmesi gerekenler şöyle:

Haberin tarafı ve amacı belirlenmeli.

Haber kimin için ve neden yapılıyor sorusu yanıtlanmalı.

Uzman görüşlerinde kadın uzmanlara öncelik verilmeli.

Haberde yer alan kadın–erkek–LGBTİ+ öznelerinin temsili dengeli olmalı.

Sarsıcı başlıklar ve tık odaklı yaklaşımlardan kaçınılmalı.

Bilgi verici ve güçlendirici bir dil kullanılmalı.

Tunca: Israrcıyız

*Gazeteci Asena Tunca

Online olarak Atölyeye katılan gazeteci Asena Tunca da kadın gazetecilerin sorunlarını anlattı ve şöyle dedi:

”Bizler kadınlar ve LGBTİ+'lar olarak maruz bırakıldığımız şiddet karşısında yaşadığımız zorluklardan kuvvet alarak mesleğimize ve mücadelemize sarılmakta ısrarcıyız."

Fotoğrafta toplumsal cinsiyet duyarlılığı

*Dr. Şehlem Kaçar

Atölyenin son oturumunda Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ndenDr. Şehlem Kaçar, haberlere eşlik eden fotoğrafların nasıl seçilmesi gerektiğini örneklerle anlattı. Kaçar, özellikle şiddet haberlerinde sıklıkla kullanılan ancak ötekileştirici, mağduriyeti derinleştiren veya klişeleştiren görüntülerin neden tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaçar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin görsel havuzunu da anlattı. Fotoğraf havuzuna buradan ulaşabilirsiniz

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese atölyeler düzenliyor.

Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

“Şiddet senin küfürlerinde başlıyor” demek ne demek?

(EMK)