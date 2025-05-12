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HABER
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 17:36
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 18:25
2 dk Okuma

2025 yılının ilk Temel Gazetecilik Atölyesi sona erdi

Atölye BİA'nın düzenlediği ve 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 2025 yılının ilk Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcıların haber sunumlarının ardından sona erdi. Katılımcılar sertifikalarını teslim aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Atölye BİA'da 7 Mayıs’ta başlayan ve 10 Mayıs’a kadar süren 2025 yılının ilk Temel Gazetecilik Atölyesi'ne farklı şehir, üniversite ve mesleklerden 13 kişi katıldı.

Atölyenin son iki gününde katılımcılar hazırlamaya başladıkları özel haberleri sunarken sertifikalarını teslim aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu Temel Gazetecilik Atölyesi’nde atölye katılımcıları, atölye boyunca hak temelli özel haberlerini de hazırlamaya başladı. Özel haberlerini yazacak katılımcıların haber oluşturma süreçlerinin kolaylaştırıcılığını ise bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve gazeteci Esra Açıkgöz yaptı.

Dört gün süren Temel Gazetecilik Atölyesi'nde,

  • Haberin ne olduğu ve nasıl yazıldığı,
  • Editöryal süreçlerin nasıl olduğu,
  • Hak odaklı haberciliğin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve örneklerinin neler olduğu,
  • Barış odaklı haberciliğin ne olduğu ve nasıl yapıldığı,
  • Yeni medya,
  • Röportaj ve söyleşide sormak, dinlemek, anlamak,
  • Gazeteciler için dijital/interaktif araçlar,
  • Video haberciliği ve haber fotoğrafçılığı üzerine tartışıldı, uygulamalı dersler yapıldı.
Atölyede; Nevin Sungur 'Gazeteciliğe giriş, Hilmi Hacaloğlu 'Editör ne ister muhabir ne yapar?', Sevda Alankuş "Hak odaklı habercilik nedir? Nasıl yapılır?", Hamdi İstanbullu 'Video Haberciliği', Hüseyin Özdemir 'Haber fotoğrafçılığı', Orhan Şener 'Gazeteciler için dijital araçlar', Diyar Saraçoğlu 'Röportaj ve söyleşi: Sormak, dinlemek, anlamak' eğitimi verdi.

Birbirinden farklı özel haberler

Atölyenin ikinci oturumunda yapacakları haberleri belirleyen katılımcılar, iki gün boyunca bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve gazeteci Esra Açıkgöz’ün danışmanlığında özel haberlerini hazırlamaya başladılar.

Atölye katılımcıların hazırladıkları haberleri İnceoğlu ve Açıkgöz değerlendirdi. Hazırlanan haberler, bianet'te yayınlanacak.

Atölye BİA'nın etkinliklerinden haberdar olmak için Instagram ve X hesaplarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul
atölye bia BİA Eğitim temel gazetecilik
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