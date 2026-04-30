Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’nde ikinci gün: Haber pratiği, editör masası, röportaj simülasyonu

Atölye BİA'nın düzenlediği Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, ikinci gün oturumlarıyla tamamlandı.

Katılımcılar, bianet Çocuk Haberleri Editörü Nalin Öztekin’in yürütücülüğünde “Haber Çocuk Dostu Mu?”, “Hak İhlali Avı”, “Yanlı Haberleri Dönüştür”, “Röportaj Simülasyonu”, “Editör Masası”, “Bugünden Sonra Neyi Değiştireceğim?” başlıklı oturumlarda pratikler yaptılar.

Atölye BİA’da yapılan iki günlük atölyeye 19 kişi katıldı. Bunların 4’ü İstanbul’dan, 15’i ise Diyarbakır, İzmir, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Kocaeli, Ordu, Osmaniye ve Urfa’dan geldi. Katılımcıların 8'i öğrenci, 8'i gazeteci, 2'si sosyal hizmet uzmanı, ve 1'i öğretmendi.

Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi ilk gün: Temsil, medya dili, haberde ihlal

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

“Dili kurarken şiddeti yeniden üretme riskimiz var”

Günün "Haber Çocuk Dostu mu?" başlıklı ilk oturumunda Öztekin, katılımcılarla birlikte ana akım medyada yer alan haber örneklerini inceledi. Tartışma, şiddet ve suç içerikli haberlerde kullanılan dil üzerinden ilerledi. Çocukların kimliklerinin ifşa edilmesi ele alındı. Damgalayıcı ifadeler ve detaylı şiddet anlatımının yarattığı hak ihlalleri konuşuldu.

Öztekin, şiddetin detaylı biçimde aktarılmasının yalnızca bilgi vermekle sınırlı olmadığını söyledi. Bu tür anlatımların şiddeti yeniden üretebildiğini vurguladı.

Hem intihar haberlerinde hem de bu tür şiddet içerikli haberlerde şiddeti detaylı detaylı anlatmak aslında yol göstermek anlamına da geliyor. Yani sadece olanı aktarmıyoruz; o dili kurarken şiddeti yeniden üretme riskini de beraberinde getiriyoruz.

Oturum boyunca katılımcıların katkılarıyla tartışma genişledi. Çocukların haberde nasıl yer alması gerektiği ele alındı. Anonimleştirmenin sınırları konuşuldu. Haber dilinin çocuğun yüksek yararını gözeterek nasıl kurulacağı değerlendirildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

Haber metinlerdeki hak ihlalleri bulundu

"Hak İhlali Avı" başlıklı ikinci oturumda katılımcılar, Öztekin’le birlikte farklı haber örnekleri üzerinde çalışarak çocuk hakları açısından sorunlu ifadeleri tespit etti ve metinleri birlikte yeniden yazdı.

Katılımcılar özellikle çocukların cinsiyetinin gereksiz yere belirtilmesi, damgalayıcı ifadeler ve sansasyonel dil üzerinde durdu. Öztekin, bu tür kullanımların çocukları hedef haline getirebildiği ve hak ihlallerine yol açabildiğini vurguladı.

Oturumda ayrıca, çocukların kimliklerinin korunmasının önemi ele alındı. Hangi bilgilerin gereksiz olduğu ve haberde yer almaması gerektiği konuşuldu. Haberlerde odağın yalnızca olaya değil, sürece ve sorumluluklara yöneltilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

Haber dili ve başlıklar yeniden kuruldu

“Yanlı Haberleri Dönüştür” başlıklı üçüncü oturumda katılımcılar, farklı haber örnekleri üzerinden başlık ve metin dilini yeniden kurmaya çalıştı. Gruplar halinde çalışan katılımcılar, mevcut haberleri analiz etti ve alternatif başlıklar üretti. Tartışmalar, örnekler üzerinden ilerledi.

Oturumda özellikle şiddetin nasıl aktarılacağı tartışıldı. Detaylı ve yöntem içeren anlatımların okur üzerinde yaratabileceği etki konuşuldu. Katılımcılar, bu tür ifadelerin yalnızca bilgi vermekle kalmadığını, aynı zamanda rahatsız edici ve tetikleyici olabileceğini vurguladı.

Başlık üretimi sırasında “çocuk işçi” gibi kavramlar da tartışmaya açıldı. Bu ifadelerin kullanımı hem görünürlük hem de etik açıdan ele alındı. Katılımcılar, başlıkta neyin vurgulanacağına birlikte karar vermeye çalıştı.

Öztekin, çocukların yer aldığı haberlerde kimlik gizliliği ve mahremiyetin korunmasının önemine dikkat çekti. Haberlerde verilen ayrıntıların, çocukların yaşamını doğrudan etkileyebileceğini hatırlattı:

Bir çocuğun hayatını kaybetmiş olması, onun hakkında her şeyi yazabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu çocukların da unutulma hakkı var.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

Röportaj simülasyonu: Çocukla nasıl konuşulur?

“Röportaj Simülasyonu” başlıklı dördüncü oturumda katılımcılar, farklı senaryolar üzerinden çocuklarla röportaj yapma pratiği gerçekleştirdi. Gazeteci, çocuk, ebeveyn ve uzman rollerinin üstlenildiği görüşmeler canlandırıldı.

Nalin Öztekin, çocukla konuşurken fiziksel ve duygusal mesafenin nasıl kurulacağını anlattı. Aynı hizadan konuşmanın ve güvenli bir alan yaratmanın önemini vurguladı. Görüşme öncesinde sürecin çocuğa açıkça anlatılması gerektiğini hatırlattı.

Simülasyonlarda yönlendirici ve baskı kuran soruların etkisi tartışıldı. “Neden yaptın?” gibi suçlayıcı soruların çocuğu kapattığı görüldü. Bunun yerine açık uçlu ve daraltılmış soruların daha fazla yanıt ürettiği ifade edildi.

Öztekin, “Sokratik soru sorma yöntemi”ne dikkat çekti. Soruların genelden somuta doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi. Bu yöntemin çocuğun kendini daha rahat ifade etmesini sağladığını belirtti.

Oturumda katılımcılar, çocuğa alan açan soruların önemini tartıştı. Deneyimi anlatmaya imkân tanıyan soruların nasıl kurulabileceği üzerine duruldu. Tartışmalarda, doğru soruların haberin yönünü belirlediği ve çocuğun anlatısını görünür kıldığı ifade edildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

Vaka üzerinden haberler üretildi

Editör Masası oturumunda katılımcılar, farklı vaka örnekleri üzerinden çocuk odaklı haberler yazdı. Her grup, kendi vakasını analiz etti. Haberin odağı, dili ve başlığına birlikte karar verildi.

Haberlerde erken yaşta evlilik, dijital istismar ve çocuk işçiliği gibi konular ele alındı. Katılımcılar failin nasıl görünür kılınacağını tartıştı. Çocuğun kimliğinin korunması ve gereksiz detayların çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Haber metinlerinde, olayın yanı sıra yapısal nedenlerin de görünür kılınmasına odaklanıldı. Uzman görüşüne yer verilmesi, sorumlulukların işaret edilmesi ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesi öne çıkan tartışmalardan oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

Deneyim ve değerlendirme paylaşıldı

Atölyenin son oturumunda katılımcılar, iki gün boyunca edindikleri deneyimleri paylaştı. Tartışmalar, çocuk odaklı haberciliğin yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik bir dönüşüm gerektirdiği noktası etrafında yoğunlaştı.

Öztekin, iyi niyetin tek başına yeterli olmadığını hatırlattı. Çocuk haklarını gözetmeyen bir dilin, farkında olmadan hak ihlallerine yol açabileceğini vurguladı.

Katılımcılar, bundan sonraki haber üretimlerinde daha dikkatli bir dil kurma, çocuğun yüksek yararını gözetme ve hak ihlallerini görünür kılma konusunda daha güçlü bir farkındalık geliştirdiklerini ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Atölye BİA (@atolyebia)'in paylaştığı bir gönderi

Bu atölye, Avrupa Birliği ve UNICEF eş finansmanıyla hayata geçirilen Çocuklar için Hesap Verebilirlik Haklar İçin Savunuculuk (ACAR) Projesi kapsamında, Atölye BİA ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

(EG)