YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 12:03 16 Nisan 2026 12:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 13:02 16 Nisan 2026 13:02
Okuma Okuma:  2 dakika

bianet, JTI sertifikası alan Türkiye’deki ilk medya kuruluşu oldu

Bağımsız İletişim Ağı (bianet.org), gazetecilikte güvenilirlik ve şeffaflık standartlarını belgeleyen Journalism Trust Initiative (JTI) sertifikasını alarak Türkiye’de bu alanda sertifikalandırılan ilk medya kuruluşu oldu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

JTI, 2018 yılında basın özgürlüğü alanında faaliyet gösteren Reporters Without Borders (RSF) öncülüğünde geliştirilen uluslararası bir standartlar sistemi olarak öne çıkıyor. Bu girişim, medya kuruluşlarının yalnızca ürettikleri içerik üzerinden değil, bu içerikleri hangi süreçlerle hazırladıkları üzerinden değerlendirilmesini amaçlıyor. Proje, Medyaya olan güvenin tüm dünyada giderek azaldığı bir ortamda "güvenilir medya" platformları yaratmayı ve desteklemeyi amaçlıyor. Böylece kamuoyunun güvenilir haberciliği ayırt edebilmesi için ortak bir referans çerçevesi oluşturulması hedefleniyor.

JTI sertifikasyon süreci, kurumların kendi beyanlarını içeren bir öz değerlendirme ile başlıyor, ardından bağımsız denetçiler tarafından yürütülen bir inceleme süreciyle devam ediyor ve sonuçların kamuya açık biçimde paylaşılmasıyla tamamlanıyor. Bu süreçte, bir medya kuruluşunun editoryal yapısı, karar alma mekanizmaları ve mesleki standartlara uyumu detaylı biçimde inceleniyor.

Standartlar çerçevesi, gazeteciliğin temel ilkelerini kapsayan geniş bir alanı içeriyor. Editoryal bağımsızlık, etik kuralların uygulanması ve haber ile görüşün ayrılması gibi ilkeler bu değerlendirmede belirleyici olurken, kurumların sahiplik yapısını ve finansman kaynaklarını açık biçimde ortaya koyması da önemli kriterler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra haber doğrulama süreçlerinin tanımlı olması, hata düzeltme mekanizmalarının şeffaf biçimde işletilmesi ve okur geri bildirimlerinin dikkate alınması gibi unsurlar da sertifikasyonun temel bileşenleri arasında bulunuyor. Gazetecilerin çalışma koşulları, güvenliği ve kurum içi profesyonel standartlar da bu çerçevede değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

JTI sertifikası, özellikle dijital medyada artan dezenformasyon ve güven krizinin yoğunlaştığı bir dönemde, medya kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini ortaya koyan bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu sistem, yalnızca okurlar için değil, aynı zamanda reklam verenler ve dijital platformlar için de güvenilir medya kuruluşlarını ayırt etmeye yardımcı olabilecek bir referans mekanizması sunuyor.

bianet’in bu sertifikayı alması, Türkiye’de bağımsız medya açısından uluslararası gazetecilik standartlarına uyumun somut biçimde belgelendirilmesi anlamına gelirken, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında örnek oluşturma potansiyeli taşıyor.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
RSF Reporters Without Borders
