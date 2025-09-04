Atölye BİA/bianet'ten 'Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi'

Atölye BİA/bianet, 5-6 Eylül 2025 tarihlerinde “Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi” düzenliyor.

IPS İletişim Vakfı ve Civil Rights Defenders işbirliğiyle gerçekleştirilecek atölye, gazeteciliğin barış süreçlerindeki rolünü tartışmaya açmayı hedefliyor.

İki gün sürecek etkinlikte, medyada temsil sorunları, çeşitlilik ve çoğulculuk tartışmalarının yanı sıra, barış gazeteciliğinin Türkiye’deki imkânları masaya yatırılacak. Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Sevda Alankuş yapacak.

İlk günkü atölyede Apaçık Radyo’dan Waseem Ahmad Siddiqui, Kaos GL Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, Hrant Dink Vakfı’ndan Elif Erol ve Liana Erişsever, Romani Godi’den Göktan Yıldırım ve Roman aktivist Okan Kemancı “Medyada Temsil Sorunları, Çeşitlilik ve Çoğulculuk” konuşacak.

Mülteciler, LGBTİ+’lar, Lozan azınlıkları ve Roman topluluklarının medyadaki temsiliyeti tartışılacak.

İkinci gün ise Celal Başlangıç’ın gazetecilik mirası anılacak. Ayşe Yıldırım Celal Başlangıç'ı ve barış gazeteciliği anlatacak.

Nadire Mater, Sinan Gökçen, Seda Altuğ, Ali Topuz ve Ruşen Takva’nın katılımıyla da “barış süreci”, Ortadoğu’da savaş ve barış dinamikleri, Kürt illerinde barış tartışmaları gibi konular gündeme taşınacak.

Atölyede şu sorulara yanıt aranacak:

Barış gazeteciliği nedir, uygulanabiliyor mu?

Kriz anlarında habercilik nasıl farklılaşmalı?

Gazetecilikte “tarafsızlık” mümkün mü, gerekli mi?

Türkiye’de barış gazeteciliği yaklaşımı nasıl yaygınlaşabilir?

Celal Başlangıç hakkında Gazeteci-yazar. 1956'da İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan 1978'de mezun oldu. Gazeteciliğe 1975'te Ege Ekspres gazetesinde başladı. Daha sonra sırasıyla Demokrat İzmir (1977) ve Politika (1979) gazetelerinde çalıştı. 1981 - 1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğünü yaptı. Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar’da yazdı. 90’lı yıllardaki hak ihlallerine dair haberleriyle bilinen Başlangıç, 2017 yılının başında Almanya'ya gitti, Türkiye'de kurma çalışmalarına başladığı Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesini Almanya'da kurdu. Artı TV'nin açılışında televizyon ve internet gazetesi çalışmalarını uzun bir süre önce Türkiye’de başlattıklarını belirterek, “Ancak siyasi gelişmeler, basına yönelik saldırılar nedeniyle bir anda kendimizi Köln’de bulduk” dedi. Hakkında genel yayın yönetmeni olduğu gerekçesiyle Artı TV’de yer alan haber ve yazılar nedeniyle çok sayıda soruşturma açıldı. Pasaportu iptal edildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmada, adresi bilindiği halde hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi düzenlendi. Son olarak Artı TV'de program yapıyor ve Artı Gerçek'te yazıyordu. 3 Mayıs 2024'te kanser tedavisi gördüğü Almanya’da hayatını kaybetti. Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç'ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.

(HA)