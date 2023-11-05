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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 00:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 11:29
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Atölye BİA'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi düzenlendi

bianet Kürtçe haberleri editörü Aren Yıldırım’ın koordine ettiği Atölye’nin yürütücülüğünü TGS Akademi’den Orhan Şener Deliormanlı ve bianet Kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü Evrim Kepenek üstlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/05/atolye-bia-da-bogazici-universitesi-ogrencilerine-temel-gazetecilik-atolyesi.jpg
Fotoğraflar: Leyla İşbilir/bianet

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grup öğrenci, temel gazetecilik ve toplumsal cinsiyet odaklı habercilik için 4 Kasım Cumartesi günü IPS İletişim Vakfı/bianet’nin düzenlediği Atölye BİA’daydı. 

Yaklaşık 20 öğrencinin katıldığı atölyede, ilk olarak Türkiye Gazeteciler Sendikası Eğitim Koordinatörü akademisyen Orhan Şener Deliormanlı “temel gazetecilik” başlıklı bir sunum yaptı. 

Sunuma başlamadan önce öğrencilere mini mülakatlar yaptıran Deliormanlı, bu ilk pratiğin ardından “Haber nedir?”başlığındaki ilk bölüm sunumunu yaptı. 

İnteraktif olarak süren sunum boyunca öğrenciler, takip ettikleri mecraları, gazetecileri paylaştı. Haberlerde eleştirdikleri noktaları anlatan gazeteci adayları, “açıklayıcı haber”, “çözüm odaklı haber” gibi başlıklarda da sorular iletti. 

Orhan Şener Deliromanlı’nın sunumundaki başlıklar şöyle: 

- Haberler ne işe yarar

- Gazetecilik neydi, ne oldu

- Uygulama 2: Van kedisi Kıymık (ajanstan gelen bilgiyi habere dönüştürme)

- Ugulama 3: Külkedisi'nin Düğünü (sabit olay haberi, ters piramit)

  • Uygulama 4: Kaz Dağı'nda maden protestosu (hareketli olay haberi, feature)

Delirormanlı’nın sunumu sonrasında verilen bir saat aranın ardından bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü Evrim Kepenek, “Eril Medyadan Feminist Medyaya: Ne yapmalı” başlıklı sunumu yaptı. 

Sunumda, erkek şiddeti haberlerinde yaygın basının kullandığı eril dilin kadınları ve çocukları yeniden mağdur ettiğine dikkat çekilirken, iyi ve kötü haberler örnekler üzerinden tartışıldı. 

Her iki sunumun sonunda da öğrenciler, edindikleri bilgileri pratik haber yazımına aktardı ve kendi haberlerini yazdı. 

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese atölyeler düzenliyor.

Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Atölye BİA, kendi kendine öğrenmeye dayalı yapısı ve hak odaklı içeriği üzerine inşa edilmiş, çok disiplinli müfredat oluşturma imkanıyla, katılımcılarının ihtiyaç&taleplerine göre modüllerinin uzunluk, içerik ve programlarını tasarlıyor. Temel ve tematik olmak üzere iki entegre aşamadan oluşan Atölye BİA programları daha sık ve uzun süreli modüller ve moduller sonrası devam eden süpervizyon desteğinden oluşuyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve ilgilenen herkese açık hale geldi.

(EMK)

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