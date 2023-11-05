Atölye BİA'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi düzenlendi

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese atölyeler düzenliyor.

Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Atölye BİA, kendi kendine öğrenmeye dayalı yapısı ve hak odaklı içeriği üzerine inşa edilmiş, çok disiplinli müfredat oluşturma imkanıyla, katılımcılarının ihtiyaç&taleplerine göre modüllerinin uzunluk, içerik ve programlarını tasarlıyor. Temel ve tematik olmak üzere iki entegre aşamadan oluşan Atölye BİA programları daha sık ve uzun süreli modüller ve moduller sonrası devam eden süpervizyon desteğinden oluşuyor.

Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve ilgilenen herkese açık hale geldi.