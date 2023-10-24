Atölye BİA’dan Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi’ne çağrı

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizi ve çevre sorunları gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu sorunlarla mücadelede bilgi ve farkındalık oluşturmak, yerel düzeyde gerçekleşen seçimlerde etkili değişikliklerin önünü açabilir. Seçimlere doğru yerel düzeyde iklim, çevre ve gıda güvenliği konusunda habercilik ihtiyacı artarken yerel ve genel basında çalışan ya da haberciliğe atılmayı düşünen tüm gazeteciler, bu uygulamalı atölyeye başvurabilir.

Atölye BİA, Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık ve Yeşil Gazete Yayın Yönetmeni, gazeteci Alev Karakartal’ın moderatörlüğünde "Seçim Dönemlerinde İklim Gazeteciliği Atölyesi"ni düzenliyor. Türkiye'deki yerel seçimler öncesinde gazetecilere ve gazeteci adaylarına iklim krizi ve gıda güvenliği, seçim vaatleri ve enerji politikaları, yeşile boyama (greenwashing) ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitim sunmayı amaçlayan atölye, 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günleri online olarak gerçekleşecek.

Atölyede enerji, iklim, çevre ve iletişim alanında yazan köşe yazarı Özgür Gürbüz, iklim habercisi Elif Ünal, ekolojist Cemil Aksu ve bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz eğitim verecek. Uygulamalı atölye kapsamında Bülent Şık ve Alev Karakartal katılımcıların haberlerinde yardımcı olacak ve katılımcıların seçilen haberleri Atölye BİA sayfasında yayımlanacak.

Tarih: 18 Kasım - 19 Kasım

Yer: Çevrimiçi (Online)

Son başvuru tarihi: 13 Kasım saat 10.00.

Katılım ücretsizdir.

Başvuru formu için tıklayın.

Neler tartışılacak?

Seçim dönemlerinde iklim krizine odaklanan haberciliğin önemi ve uygulamaları.

İklim krizi ve gıda güvenliği ilişkisi.

Türkiye’nin iklim krizine katkıları ve enerji politikaları bağlamında partilerin yerel seçim vaatleri.

İklim mezenformasyonu ve dezenformasyonu.

Yeşile yıkama (“greenwashing”)

İklim krizi inkarcılığı ve Türkiye’deki yansımaları.

Katılımcıların üzerinde çalıştığı haberlerin nasıl geliştirilebileceği.

Atölyeye katılmak için buradan başvuru yapabilirsiniz. Kontenjan kısıtlıdır, bu nedenle erken kayıt yapmanızı öneriyoruz.