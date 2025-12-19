ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:43 19 Aralık 2025 15:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 16:20 19 Aralık 2025 16:20
Okuma Okuma:  3 dakika

Atölye BİA’da son gün: Hak temelli gazetecilik ilkeleri ve haber tartışmaları

Temel Gazetecilik Atölyesi’nin son günü gündem toplantısı ile başladı. Katılımcılar, hak temelli gazetecilik ilkelerini örnek haberler üzerinden inceledi ve hazırlayacakları haber önerilerini sundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Atölye BİA’da son gün: Hak temelli gazetecilik ilkeleri ve haber tartışmaları
Fotoğraf: Atölye BİA

2025’in son Temel Gazetecilik Atölyesini gerçekleştiren IPS İletişim Vakfı/bianet bünyesindeki Atölye BİA, son gününü önemli tartışmalarla geride bıraktı.

Atölye gündem toplantısı ile başlarken, katılımcılar hak temelli gazetecilik ilkeleri üzerinden örnek haberleri inceledi ve yeni haber fikirlerini ele aldılar.

Atölye BİA’da üçüncü gün: Veriyi görünür kılmak, yapay zekaya kurumsal dili öğretmek
Atölye BİA’da üçüncü gün: Veriyi görünür kılmak, yapay zekaya kurumsal dili öğretmek
18 Aralık 2025

İnceoğlu: Nereden nereye varabiliriz?

Murat İnceoğlu gündem toplantısının ardından bir haberi oluşturmak için doğru bilgiye nereden ulaşabileceğine dair bilgilendirme yaptı, haber fikirlerini hangi sitelerden araştırabilecekleri doğrultusunda örnekler gösterdi. İnternet üzerinde doğru kaynaklara erişmenin çabalamaya dair bir süreç olduğunu belirten İnceoğlu, “Nereden nereye varabiliriz?” sorusuyla bu gerekliliği ortaya koydu.

İnceoğlu, katılımcılara örnekleri anlatırken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanakları veya Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiler aracılığıyla haberleştirmek istedikleri konunun güncel hukuki verilerine erişebileceklerini ve konunun güncel fikrî takibini yapabileceklerini anlattı. Ticaret Sicil Gazetesi ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) gibi siteler aracılığıyla da araştırılmak istenen firma veya şirketin siciline ve geçmişine dair bilgilere ulaşabileceğini belirtti.

Atölye BİA’da ikinci gün: Röportaj ve söyleşinin farkı, videonun dili
Atölye BİA’da ikinci gün: Röportaj ve söyleşinin farkı, videonun dili
17 Aralık 2025

Cuzdan: Amacımız, hak temelli gazeteciliği güvenlikçi dilden arındırmak

bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, hak temelli gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini ve kullanılması gereken dilin önemini anlattı:

Cuzdan hak temelli gazetecilik açısından olumsuz örnekleri de paylaşarak “Bu haberi atölye boyunca öğrendiklerinizle bianet’e yapacak olsanız nasıl bir dil kullanırdınız?” sorusunu yöneltti. Göç, barınma hakkı, kent, ekoloji ve toplumsal cinsiyet gibi çeşitli haber başlıklarını katılımcılara gösteren Cuzdan, “Çeşitli alanlardan örnekler sunmamın sebebi her birinde farklı bir unsurun öne çıkmasıdır” dedi.

Katılımcılar, haberlerdeki dil kullanımı hatalarını ve yanlış kavram seçimlerini hak temelli gazetecilik ilkelerine göre yeniden düzenledi. Örnek haberlerde yer alan dilin ve kullanılan görsellerin seçimindeki hatalara dikkat çeken Cuzdan “Güvenlikçi dili kullanmalarının yanında bir de çocukları içeren fotoğraflarla bu dili sunuyorlar” dedi.

Göç haberciliği üzerinden ele aldığı bir haberi katılımcılarla inceleyen Cuzdan “İnsanları mağdurlaştırıcı ve güvenlik sorunu olarak kodlayan fotoğrafları ve dili, hak temelli göç haberciliğinde kullanamayız” dedi. Ayrıca Cuzdan, göçmen ve mültecileri güvenlikleştiren ve birer acıma nesnesine dönüştüren değil onların hakkını gözeten bir göç haberciliğinin olması gerektiğinin de önemini vurguladı.

Katılımcılar, kendi haber fikirlerini sunup tartıştılar

Atölyenin sonunda katılımcılar kendi ilgi alanlarına göre haberleştirmeyi istedikleri fikirlerini hep birlikte tartıştılar. Böylece farklı fikir önerileri aracılığıyla hem kendi haberlerini zenginleştirdiler hem de hak temelli bir haber yapmak için önemli noktaları değerlendirdiler.

(ÇTY/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
bia eğitim programı Temel Gazetecilik Atölyesi atölye bia
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git