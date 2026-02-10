ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 10.02.2026 11:19 10 Şubat 2026 11:19
 SG: Son Güncelleme: 10.02.2026 11:27 10 Şubat 2026 11:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Atölye BİA’dan yılın ilk atölyesi: Yargı haberciliği

Atölye BİA, 3 Mart'ta Yargı Haberciliği Atölyesi düzenliyor. Atölyeye son başvuru tarihi 20 Şubat Cuma günü saat 18.00.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Atölye BİA’dan yılın ilk atölyesi: Yargı haberciliği

IPS İletişim Vakfı / Atölye BİA olarak sizleri 3 Mart’ta gerçekleştireceğimiz Yargı Haberciliği Atölyesi’ne davet ediyoruz.

Yargı haberciliğinin ilkeleri, deneyimleri ve pratiklerinin katılımcılarla birlikte ele alınacağı atölyede; hukuki süreçler, terminolojik çerçeve, haber yazımı gibi bölümlerin olduğu yoğun bir program yer alacak.

Atölye kapsamında Hukukçu Fikret İlkiz (Yargı Süreçleri, Haklar ve Gazetecinin Sorumluluğu), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu (Gazetecilik Hakları Bakımından Dava İzleme Deneyimi) ve Gazeteci Elif Akgül (Yargı Dosyalarından Haber Üretmek) sunuşlar gerçekleştirecek.

Yüz yüze gerçekleştireceğimiz atölye programını tamamlayan katılımcıların Atölye BİA programının bir parçası haline gelmesini hedefliyoruz.

Kimler katılabilir?

Yerel, ulusal ve dijital medya mensupları, bağımsız gazeteciler, dijital içerik üreticileri, iletişim ve gazetecilik öğrencileri ve farklı alanlardan gazeteciliğe ilgi duyanlar atölyeye katılabilir.

Başvurularda, iletişim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlarına öncelik tanıyacağız.

20 kişilik kontenjan ile sınırlı olan atölye için son başvuru tarihi 20 Şubat 2026 Cuma günü, saat 18.00’dir.

Atölye öncesinde hazırlık süreci bulunmaktadır. Seçilen katılımcılarla hazırlık materyalleri paylaşacağız.

Başvuru için bu formu doldurmanızı bekliyoruz: https://forms.gle/AJ475yvVWKGRyDFY9

*Atölye ücretsiz ve Atölye sonunda katılım sertifikası verilecek.

(HA)

