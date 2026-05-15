YT: Yayın Tarihi: 15.05.2026 17:10 15 Mayıs 2026 17:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 17:17 15 Mayıs 2026 17:17
Okuma Okuma:  10 dakika

Temel Gazetecilik Atölyesi dördüncü gün: Haber çerçevesi, editoryal süreç, kaynak kullanımı

Atölyenin son günü, bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan’ın yürüttüğü oturumlarla tamamlandı. Cuzdan, katılımcılarla haber önerileri ve hazırladıkları taslaklar üzerine konuştu.

Evrim Gündüz

Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcıları, atölyenin son gününde Atölye BİA ofisinde birlikte poz veriyor.
Fotoğraf: Elif Yılmazlı /Atölye BİA

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’nın 12 Mayıs'ta başlayan Temel Gazetecilik Atölyesi, dördüncü gününde sona erdi. Katılımcılar farklı başlıklardaki oturumlara katıldı.   

Dördüncü günün başlıkları şöyleydi:  

  • Gündem Toplantısı (Vecih Cuzdan) 
  • Haber Yazımı: Haberin Çerçevesi (Vecih Cuzdan) 
  • Haber Çerçevesi Üzerine Editoryal İstişare (Vecih Cuzdan) 
  • Haber Yazımı: Yayımdan Önce (Vecih Cuzdan) 
Gündem toplantısı yapıldı 

Dördüncü günün ilk oturumu “Gündem Toplantısı” başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumu bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan yürüttü.  

Oturumda katılımcılar haber önerileri kapsamında ulaştıkları kaynakları ve hangi aşamada olduklarını paylaştı. Haberlerin çerçevesi, kaynak kullanımı ve editoryal tercihleri üzerine birlikte değerlendirmeler yapıldı. 

Oturum boyunca haberlerde odak belirleme, özneyi görünür kılma ve açık kaynak kullanımı üzerine öneriler paylaşıldı. Cuzdan, haberlerde konunun genişlemesinin odağın kaybolmasına yol açabileceğini söyledi. 

 
 
Katılımcılar haberlerinin çerçevesini kurdu 

Günün ikinci oturumu “Haber Yazımı: Haberin Çerçevesi” başlığıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, hazırladıkları haberlerin çerçevesini oluşturmaya ve haberlerde hangi unsurların yer alacağını netleştirdi. 

Oturum boyunca haber girişleri, özne kullanımı ve haberin odağını koruma üzerine de konuşuldu. Cuzdan, haberin okuyucuyu ilk cümleden itibaren içine çekmesi gerektiğini vurguladı. 

Ayrıca gazetecilikte “haberle mesafe” konusu da tartışıldı. Cuzdan, özellikle katılımcıların yakın oldukları alanlarda haber üretirken, kişisel görüşten çok habercilik refleksini korumalarının önemini vurguladı.

Yaklaşık bir saat süren oturumda katılımcılar haberlerinin taslak çerçevelerini oluşturdu ve sonraki editoryal değerlendirme oturumuna hazırlık yaptı. 

 
 
 
 
 
Haberlerde özne, veri ve sorumluluk zinciri 

Günün son iki oturumu “Haber Çerçevesi Üzerine Editoryal İstişare” ve “Haber Yazımı: Yayımdan Önce” başlıklarıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar hazırladıkları haber taslaklarını paylaştı.   

Cuzdan, katılımcılara haberlerinde özne, veri ve sorumluluk zinciri arasında denge kurmaları yönünde önerilerde bulundu: 

Hak odaklı habercilikte tanıklık, veri ve sorumluluk zinciri birbirini tamamlar. Tanıklık haberin öznesini görünür kılar, veri meseleyi somutlaştırır, sorumluluk zinciri ise ortaya çıkan durumun arkasındaki yapıyı gösterir. Bu üçü bir araya gelmediğinde haber ya yalnızca tanıklığa ya da sadece uzman görüşüne dönüşebilir.

 
 
 
 
 
(EG)

nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünden mezun.

nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünden mezun. 2019'dan beri birlikte yaşadığı kedisi gagiş'i çok seviyor.

