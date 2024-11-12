Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi sona erdi

Atölyede, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsel şiddet haberlerinin hak odaklı çerçevede nasıl ele alınması gerektiğine odaklanıldı.

IPS İletişim Vakfı / bianet ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) iş birliğiyle düzenlenen "Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi", 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı.

Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsel şiddet haberlerinin hak odaklı bir çerçevede ele alınması konularına odaklanan atölyeye medya mensupları, bağımsız gazeteciler ve iletişim öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Atölye, ilk gününde toplumsal cinsiyet temelli şiddet haberlerinin medya diliyle nasıl ele alınması gerektiği hakkında teorik bilgileri içerirken; ikinci günde, cinsel şiddet haberlerinde dil, çerçeve ve görsel kullanımının doğru yöntemleri pratik örneklerle aktarıldı.

Cinsel şiddetin hak odaklı bir yaklaşımla haberleştirilmesi amacıyla atölyede, yanlış habercilik örnekleri üzerinden doğru habercilik pratikleri de işlendi. CŞMD’nin desteğiyle gerçekleştirilen atölyede katılımcılara, haberciler için hazırlanan kontrol listesi de sunuldu.

Atölyede BİA’dan bianet kadın ve LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek hak odaklı habercilik anlayışını yaygınlaştırma amacı doğrultusunda katılımcılara, pratik bilgi ve kaynakları anlattı. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ilkelerine değindi.

CŞMD ise cinsel şiddetle mücadele alanında yıllardır edindiği deneyimlerini aktararak, toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin önemini vurguladı.

Çevrimiçi atölyede, toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddet konularında duyarlılık sahibi medya profesyonellerinin sayısının artması hedeflendi.

Atölye katılımcılarına sertifikaları önümüzdeki günlerde gönderilecek.

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese atölyeler düzenliyor.

Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği hakkında

Dernek websayfasında kendisini şöyle anlatıyor:

Yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Resmi olarak 2014 yazında kurulan derneğimiz, 2009- 2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı. Bizler; feminist, LGBTİQA+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireyleriz.

Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.