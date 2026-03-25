Atölye BİA’da yılın ilk Temel Gazetecilik Atölyesi başladı

IPS İletişim Vakfı/bianet’in düzenlediği 2026’nın ilk Temel Gazetecilik Atölyesi, dün (24 Mart) Atölye BİA’da başladı. Atölyede gazetecilik öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra farklı disiplinlerden katılımcılar bir araya geldi.
Katılımcılar ilk gün tanışmanın ardından Editoryal Haritalama (Vecih Cuzdan, Sinem Aydınlı, Ceyda Sungur), Türkiye Okumaları (Ayşegül Devecioğlu), Hak Odaklı Barış Gazeteciliği (Sinem Aydınlı), Haber nedir? Haber yazımı ve Kaynak Kullanımı (Tolga Korkut) ve Haber Önerilerinin Hazırlanması (Vecih Cuzdan, Murat İnceoğlu) başlıklı oturumları dinledi.
Cover-Up belgeseli üzerinden gazetecilik tartışması
Günün ilk oturumunda Vecih Cuzdan, Sinem Aydınlı ve Ceyda Sungur’un kolaylaştırıcılığında katılımcılar, ABD'li gazeteci Seymour Hersh'ün hayatını anlatan Cover-Up (Örtbas, 2025) belgeseli üzerinden gazeteciliğin politik ve etik boyutlarını değerlendirdi.
Oturumda söz alan katılımcılar, belgeselin merkezindeki gazetecinin iktidar tarafından gizlenmeye çalışılan bilgilerin peşine düşmesini ve bu süreçte aldığı riskleri tartıştı.
Tartışmalarda gazeteciliğin çoğu zaman küçük bir “sızıntıdan” başlayarak örtbas edilen gerçekleri görünür kılma süreci olduğu ifade edildi. Katılımcılar, bu tür ısrarlı gazetecilik pratiklerinin yalnızca haber üretmekle kalmayıp kamunun bilme hakkını savunmak açısından da kritik bir rol oynadığını belirtti.
Oturumda ayrıca belgeselin Türkiye bağlamında da düşünmeye imkân verdiği, devletlerin saklamaya çalıştığı hak ihlalleri ve şiddet vakalarının çoğu zaman gazetecilerin ısrarcı çalışmaları sayesinde görünür hale geldiği dile getirildi.
Seymour Hersh’ten Roboski’ye: “Ülke çıkarları” ve gazetecilik ilişkisi
Türkiye okumaları: Gazetecilik ve toplumsal bağlam
Ayşegül Devecioğlu, Türkiye Okumaları oturumunda gazeteciliğin esasen haberden çok bilgi üretimi ve aktarımıyla ilgili olduğunu anlattı.
Devecioğlu, her bilginin tarihsel ve toplumsal bir bağlam içinde ortaya çıktığını belirterek gazeteciliğin temel amacının okuru yönlendirmek değil, onu kendi kararlarını verebilecek bilgiyle donatmak olduğunu söyledi. Bu nedenle çok kaynaklı çalışma ve bilgiyi farklı yönleriyle doğrulamanın gazeteciliğin temel ilkeleri arasında yer aldığını ifade etti.
Devecioğlu, Türkiye’deki siyasal ve toplumsal meselelerin de bu tarihsel bağlam içinde ele alınması gerektiğini belirterek şöyle dedi:
“Kürt meselesi, ekonomik eşitsizlikler, kadın emeğinin görünmezliği ve ekolojik yıkım gibi konular yalnızca güncel gelişmelerle değil, uzun yıllara yayılan yapısal politikalarla ilişkili. Bu nedenle gazetecilerin yalnızca olayları aktarmakla yetinmeyip bu olayların arkasındaki tarihsel ve ekonomik dinamiklerini de görünür kılmak gerekiyor.”
“Medya toplumsal hafızayı kuran bir alan”
Hak Odaklı Barış Gazeteciliği oturumunda Sinem Aydınlı, gazeteciliğin yalnızca olay aktarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda etik ve politik bir yaklaşım olduğunu anlattı. Aydınlı, gazetecilerin bilgi üretim süreçlerini sorgulaması ve “Bilgiyi kim üretiyor?” sorusunu sorması gerektiğini söyledi.
Aydınlı, ulus-devletlerin çoğu zaman bir “öteki” yaratarak kendi söylemini kurduğunu ve medyanın da bu dili yeniden üretebildiğini belirtti. Barış gazeteciliğinin ise egemen söylemi tekrar etmek yerine hak ihlallerini görünür kılmayı ve farklı kaynakları çoğaltmayı amaçladığını söyledi.
Ayrıca gazeteciliğin toplumsal hafızayı kuran bir alan olduğuna dikkat çekti:
“Medya yalnızca olayları aktaran bir alan değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı kuran bir alan. Bu yüzden Roboski Katliamı gibi olayların hangi kelimelerle anlatıldığı ve nasıl çerçevelendiği, o olayın nasıl hatırlanacağını da belirler. Bir olayın ‘hata’ olarak mı, bir katliam olarak mı anlatıldığı; sorumluluğun nasıl tarif edildiği ve hangi bilgilerin görünür kılındığı, kamusal hafızanın da bu doğrultuda şekillenmesine yol açar.”
“Haber metni kaçınılmaz olarak politiktir”
Tolga Korkut’un yürütücülüğünde gerçekleştirilen Haber Nedir? Haber Yazımı ve Kaynak Kullanımı başlıklı oturumda katılımcılar, haberin ne olduğuna dair temel kavramları birlikte tartıştı.
Gazetecilik literatüründe sıkça sıralanan “yenilik, güncellik, yakınlık, etki ve çatışma” gibi haber niteliklerinin tek başına belirleyici olmadığını belirten Korkut, “Sağlık rehberleri ya da geçmişten bir olayı güncel bağlamla yeniden anlatan içerikler de haber değeri taşıyabilir. Bu nedenle neyi haber kıldığımız gazetecinin editoryal tercihleriyle doğrudan ilişkili,” dedi.
Korkut, haber metninin yalnızca bir bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda bir kurgu ve yorumlama biçimi olduğunu söyledi. Hangi olayların haber değeri taşıdığına karar veren aktörlerin de bu süreci etkilediğini vurguladı:
“Haber metni bir kurgudur ve metin türlerinden biridir sadece. Ve kaçınılmaz olarak da politiktir, ideolojiktir. Çünkü işin içinde dil var. Ayrıca neyin haber değeri olduğuna kim karar veriyor sorusu ortaya çıkıyor. Buna birtakım insanlar, kurumlar, hatta güç sahipleri karar veriyor. Bunlar ekonomik güç sahipleri olabilir, politik güç sahipleri olabilir ya da toplumsal çoğunluk olabilir. Dolayısıyla neyin haber olduğuna karar vermek fevkalade politik ve ideolojik bir meseledir.”
Haber önerileri üzerinden habercilik pratiği tartışıldı
Atölyenin Haber Önerilerinin Hazırlanması başlıklı son oturumu, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Oturumda katılımcılar hazırladıkları haber önerilerini paylaştı. Öneriler birlikte değerlendirilerek konuların nasıl daraltılabileceği, haberin hangi özne ve kaynaklarla güçlendirilebileceği üzerine tartışıldı.
Cuzdan, haber fikrinin geliştirilmesi sürecinde konunun mümkün olduğunca somutlaştırılmasının, sahadaki öznelere ulaşmanın ve haberin güçlü bir hikâye üzerinden kurulmasının önemine dikkat çekti.
Atölyenin ilk günü, katılımcıların önerileri üzerine yapılan karşılıklı değerlendirmeler ve haberlerin nasıl geliştirilebileceğine dair önerilerle tamamlandı. (EG)
Atölye BİA hakkında
IPS İletişim Vakfı/bianet'in Atölye BİA adıyla düzenlediği habercilik seminerleri medyanın farklı birimlerinden gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese açık.
Atölye BİA programları hak, toplumsal cinsiyet ve çocuk odaklı habercilikle barış gazeteciliği perspektifi ve tercihiyle temel gazetecilik, haber fotoğrafçılığı, yargı haberciliği, araştırmacı gazetecilik, yeni medya, görselleştirme araçları, dijital güvenlik gibi alan ve temalar üzerinden kuruluyor.
Atölye BİA ile birlikte IPS İletişim Vakfı’nın 2002-2007 aralığında düzenlediği temel gazetecilik, kadın, çocuk, insan hakları odaklı habercilik eğitimleri ve 2008-2017 aralığında gerçekleştirilen Okuldan Haber Odası programları yıl içine yayıldı ve gazetecilere ve ilgilenen herkese açık hale geldi.
* Haziran 2018'de başlayan Atölye BİA programında, Aralık sonu itibariyle 8 atölye (7-13 Haziran Gazeteciler İçin Yeni Medya, 16-25 Temmuz Gazeteciler İçin Haber, 2 Eylül Kürtçe Habercilik ve Çeviri, 7-9 Eylül Haber Fotoğrafçılığı ve Fotoröportaj, 17-26 Eylül Çevre ve Kent Haberciliği, 1-8 Ekim Yargı Haberciliği, 15-23 ve 8-16 Kasım Gazeteciler için Haber Atölyeleri) 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
* 2019 yılında farklı tarihlerde (11-18 Şubat, 20-27 Şubat, 14-21 Haziran, 22-29 Temmuz, 2-10 Eylül, 5-13 Aralık) altı "Temel Gazetecilik Atölyesi", yine farklı tarihlerde (27-28 Nisan Kürtçe Habercilik ve Çeviri, 4-5 Mayıs Dijital Güvenlik, 10-12 Mayıs Haber Fotoğrafçılığı, 13-20 Mayıs Gazeteciler Yeni Medya, 21-25 Ekim İklim Haberciliği, 11-15 Kasım Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği) altı tematik atölye düzenlendi.
* 2020 yılında düzenlenen atölyeler şöyle; 24-28 Şubat Uygulamalı Haber Atölyesi, 29 Şubat - 1 Mart Podcast Atölyesi, 11-26 Nisan Online Kürtçe Medya Atölyesi, 16-17 Mayıs Online Podcast Atölyesi, 27-31 Mayıs ve 13-17 Haziran Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 4-12 Ağustos ve 8-16 Ekim Toplumsal Cinsiyet Odaklı Online Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 19 Ekim-2 Kasım, 16-30 Kasım ve 14-28 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.
* 2021 yılı içerisinde temel ve tematik habercilik atölyeleri online şekilde devam etti: 23-24 Ocak Online Podcast Atölyesi, 20-28 Şubat Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 6-16 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı Temel Gazetecilik Atölyesi, 28 Nisan-2 Mayıs İklim Haberciliği Atölyesi, 7-15 Haziran Haber Atölyesi,10 Eylül Barış Gazeteciliği Atölyesi, 23 Eylül Mobil Habercilik Atölyesi, 15-26 Kasım Temel Gazetecilik Atölyesi, 4 Aralık Kürtçe Hak Odaklı Habercilik Atölyesi, 11 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 12 Aralık Gıda, Beslenme ve Sağlık Haberciliği Atölyesi.
* 2022 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 2-6 Mart Uygulamalı Podcast Atölyesi, 7 Nisan Kültür-Sanat Haberciliği Atölyesi, 14 Nisan Spor Haberciliği Atölyesi, 21 Nisan Magazin Haberciliği Atölyesi, 12 Mayıs Yaşam/Toplum Haberciliği Atölyesi, 10-13 Mayıs Uygulamalı Haber Fotoğrafçılığı Atölyesi, 16-21 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 6-10 Haziran Uygulamalı Haber Atölyesi, 27-29 Haziran Mülteci Haberciliği Atölyesi.
Yukarıdaki projeler, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
* 2023 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 4 Kasım Hak Odaklı Gazetecilik Atölyesi, 18-19 Kasım Seçim Dönemlerinde İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle), 11-14 Aralık Seçim Dönemlerinde Hak Haberciliği (Oslo-JMIC ve RSF’nin finansal desteğiyle).
* 2024 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” 7 Eylül Hatay ve 5 Ekim Malatya atölyeleri (Almanya Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle), 21-22 Ekim Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle), 4-5 Kasım Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi (Oslo-JMIC’in finansal desteğiyle)
* 2025 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 15 Ocak Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi, 7-10 Mayıs Temel Gazetecilik Atölyesi, 10 Nisan Engelli Hakları ve Engelli Hakları Haberciliği Atölyesi, 26 Haziran Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 5-6 Eylül Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi, 4 Ekim Ekoloji ve İklim Haberciliği Atölyesi, 15-18 Ekim Temel Gazetecilik Atölyesi, 19 Kasım Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi, 5 Aralık Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi, 10 Aralık Uluslararası Bilgiye Erişim Hakkı ve Araçları Atölyesi, 12 Aralık Göç Haberciliği Atölyesi, 16-19 Aralık Temel Gazetecilik Atölyesi.
* 2026 yılında gerçekleştirilen atölyeler şöyle: 3 Mart Yargı Haberciliği Atölyesi.